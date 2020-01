Columniste Femke over nieuwjaar: “Goede voornemens hebben bij mij meestal een houdbaarheidsdatum die verloopt op 31 januari” Femke Aubroeck

08 januari 2020

09u06 0 Vrije tijd Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten en konijnen betaalt. Om van de vogels, kippen en vissen nog maar te zwijgen. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Zo, zo. Het vuurwerk is uitgeknald, de cava op en de hemden zitten strak rond de buiken. 2020 is nu officieel van start gegaan. En zo’n vers jaar gaat naar oude gewoonte gepaard met, jawel, goede voornemens. Hele karrenvrachten worden ervan aangevoerd. De grens tussen oud en nieuw is traditioneel de spiegel die we onszelf voorhouden als we op zoek gaan naar de betere versie van onszelf. We slaan weer massaal aan het joggen, stoppen met roken, gaan op dieet, meer van ‘t leven genieten of vaker op bezoek bij de moemoe. Het is een verschijnsel dat volgens mij zo oud is als de mensheid. Of toch zo ongeveer.

Maar wat ook eigen is aan die goede voornemens, is dat ze meestal een houdbaarheidsdatum hebben die verloopt op 31 januari. Hoe ik dat weet? Door mijn eigen fitnessabonnement. Toen ik in mijn vorige leven nog idioot veel tijd doorbracht in de locale gym, was het altijd overduidelijk. Want zo doods het daar was in die laatste week van december, zo’n overrompeling was het de eerste week van het nieuwe jaar. Het rook er naar nieuw zweet en goede voornemens. En je haalde ze er zo uit, de gemotiveerde nieuwjaarsgymmers. Gloednieuwe outfit, fitnessappje in de hand en vastberaden om er binnen drie weken uit te zien als Jean-Claude Van Damme. Meestal ook met een nogal onbeholpen blik in de ogen. Velen onder hen hadden werkelijk geen idéé waar ze terechtgekomen waren. Een enkeling waagde zich aan een moderne choreografie met de losse gewichten, maar de meesten kozen voor de veiligere optie: de fiets. Ze kwakkelden dan soms wat ongemakkelijk op te hoge zadels - die ondingen zijn dan ook lastig in te stellen -, maar vaak ging het ook he-le-maal mis. Ik heb er meermaals eentje achterstevoren op een toestel zien zitten. Wat niet wegnam dat ik een oeverloos respect had voor hen. Ze hadden toch maar mooi de eerste stap gezet. Dat was al heel wat. Ze zouden het snel genoeg onder de knie krijgen.

Maar helaas. Sommigen zagen de gym enkel op de dag dat ze hun abonnement kwamen betalen, anderen kwamen de eerste week vier keer, de week nadien nog twee keer en tegen eind januari gebruikten ze de rugzak die ze gratis gekregen hadden bij hun inschrijving alleen nog om hun boodschappen in te vervoeren. Zodra februari begon, was alles weer zoals vanouds in de fitness.

Hoe het dit jaar verlopen is in de gym weet ik niet. Sinds de komst van onze kleine spruit ben ik er niet meer geraakt. Enfin, ‘t is te zeggen ... Ik ben er wel nog twee keer geweest. Om m’n abonnement te gaan verlengen.

En goede voornemens? Daar doe ik niet aan mee. Ik weet zo ook wel dat ik geen doorzettingsvermogen heb.