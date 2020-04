Columniste Femke over het lentegevoel: “De buurvrouw kruipt net niet als een krolse kat over de motorkap”

Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten, konijnen, kippen en vissen betaalt. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Vrije tijd Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten, konijnen, kippen en vissen betaalt. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Zé-ven weken... Afgezien van mijn vorige bevallingsverlof ben ik nog nooit zo lang thuis geweest. Zelfs niet langer dan twee weken, geloof ik. En dat was dan nog om een verre reis te maken. Het ziet er niet naar uit dat ik de komende weken al terug aan het werk zal zijn, gezien m’n klantenbestand voor bijna de volle honderd procent bestaat uit horecazaken. Maar goed, we klagen niet, genieten van de tijd die we krijgen en van de zon. Want màn, wat een geluk hebben we toch dat de zon schijnt. Stel je eens voor dat dit hele virale circus zich zou voordoen in putje winter, bij regen, wind en vrieskou. Wat een ellende zouden we dan gepresenteerd krijgen? Mocht de Gamma open geweest zijn, ‘t zou aanschuiven geweest zijn voor een koord, denk ik. Nu is het het misschien wel een beetje kak dat we nergens naartoe mogen, maar de zon op onze snoet werkt toch altijd een beetje helend. De wereld is gewoon een pak mooier als de zon schijnt, toch?

Je merkt dat ook aan de mensen, vind ik. Is je dat nooit opgevallen, hoe alle ingedommelde Vlamingen plots veranderen van zodra de eerste warme zonnestralen die tere bleke wintervelletjes raken? Ze rekken zich geeuwend uit na een winterslaap die doorgaans pas start na de feestdagen (indigestietje wegdutten, je kent dat wel) en knipperen de prut uit hun ogen tegen de eerste felle lentezon. We hebben er dit jaar misschien wat langer moeten op wachten, maar daardoor doet ze nog eens zo veel deugd. Lange broeken worden aan de kant gezwierd (dat die benen net zo reflecterend zijn als een fluohesje trekt niemand zich aan), hele schapenvachten worden van benen en oksels geschoren (ik durf wedden dat een overenthousiaste huismoeder zich zelfs aan de bikinilijn gewaagd heeft), ramen en deuren zwaaien open, winterbotjes maken plaats voor de verkreukelde instappers van vorige zomer (want, amai twintig graden.. Warm, warm, warm) en de straat verandert in een grote carwash. Want dat is blijkbaar wat mensen doen wanneer de zon begint te schijnen. Auto’s wassen. ‘t Is natuurlijk wel zo dat het in de winter helemaal niet zo opvalt dat al die karren smerig zijn. De lucht is door de band net zo somber als het humeur van de mensen, dus who cares dat de halve Boliviaanse zoutvlakte aan je auto plakt. Waarom zouden we hem wassen? Morgen is hij toch terug vuil. Maar vanaf dat de zon verschijnt, slaan we dus met z’n allen aan het carwashen. Sopjes worden aan- en afgesleept, tuinslangen worden bovengehaald en we gaan aan de slag. De beige buurvrouw van enkele huizen verderop, die doorgaans enkel wat lauwwarm wordt van een goed gelukte quiche, moet zichzelf vermannen om niet als een krolse kat in bikini over de ingezeepte motorkap van hun Citoën Berlingo te kruipen. Ja, het doet toch wat met een mens, die eerste zonnestralen.

Maar waar we doorgaans geen rekening mee houden, is dat het ‘s avonds nog behoorlijk fris kan zijn. Dus tegen een uur of acht liggen onze tenen zowat los in onze instappers van de kou, sluiten we rillend ramen en deuren en kruipen we tot aan onze nek onder een fleeceke in de zetel. En dat is exact hoe het hier ook gaat tegenwoordig. En op onze oprit? Daar staat een frisgewassen Citroën Berlingo, zoals het een goeie huisvrouw betaamt.