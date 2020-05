Columniste Femke ongefilterd: “Wat als vrouwen zich terugtrekken met een Brad Pitt met werktuig ter grootte van een aubergine op hun scherm?”

Ondertussen ben ik zo’n maand of vijfenhalf zwanger van Ametwee en aangezien we nog steeds in ons kot zitten, heb ik van soms tijd om dingen te doen die ik anders nooit zou doen. En deze week was dat zwangerschapsfora bezoeken op internet. Ik ben er namelijk nog niet helemaal uit of ik me nu wel of niet een keertje ga wagen aan borstvoeding en dus dacht ik: laten we heil zoeken in het deskundig advies van een trein jonge mama’s die ei zo na ten onder gaan aan het slaaptekort en de hormonenstorm’. Leek mij op dat ogenblik een verstandige keuze, al lijkt het dat mijn eigen slaaptekort en hormonenstorm me daar aardig bij m’n onbestaande pietje hebben gehad.

En op zo’n forum, daar worden echt bijzondere vragen gesteld. Maar echt... Heel... Bijzondere... Vragen... Ik geef een voorbeeld: “Liefste allemaal, ik voel me zo anders. Ik ben heel misselijk en moe, ben sinds gisteren ongesteld en heb een zwangerschapstest gedaan. Die was negatief. Zou ik toch zwanger kunnen zijn? Want ik voel me echt anders. Wie kan mij tips geven?”. Ja kind, tuurlijk kan je zwanger zijn, maar alleen als je het afgelopen jaar helemaal geen seks gehad hebt en een bezoek hebt gebracht aan de grot van Banneux. Ik sla me bij zo’n toestanden wel eens voor het hoofd, maar reageer nooit. Omdat ik het niet leuk en vooral erg nutteloos vind om andere mensen met de grond gelijk te maken. Da’s namelijk niet netjes. Als ik het niet eens ben met iets wat op het internet verschijnt, dan scrol ik gewoon door. Ik ga me hoogstens even stilzwijgend ergeren, eens diep zuchten en laat het daar bij. Maar ik weet dat er daarbuiten steevast een peloton webterroristen druk in de weer is om op elke mogelijke post commentaar te spuien, maar ik zie er het nut niet van in. Leven en laten leven, works like a charm. Maar de internettrollen hadden geluk die dag.

Want zo te zien zat er een Nederlandse zwangere dame met een serieus ei. Niet alleen in haar buik, maar ook in haar huis. Ze had namelijk ontdekt dat haar vriend of man of bijzitter porno had gekeken terwijl zij hun kind aan het uitbroeden was. Enfin, gekrenkt, vernederd, helemaal stuk geslagen, dat schaap. En ze had besloten om, vermoedelijk in een poging om steun te vinden bij haar teamgenoten, haar ziel op tafel te gooien, daar in dat warme, veilige nest van alleen maar medezwangeren of jonge mama’s. Hashtagteammommy. Oh my God ... Kreeg dat kind me daar de wind van vóren! Ik scrolde voorbij de ene kattige opmerking na de andere. Dat ze zich aanstelde, dat ze al lang blij mocht zijn dat haar vriend het bij plaatjes hield en niet op een ander kroop, dat ze overdreef want “wat was daar nou zo erg aan? Dat betekent toch helemaal niks?” en vooral “dat mannen nu eenmaal anders zijn!” Ja kijk, toen ging er bij mij dus een wenkbrauw omhoog.

Mannen zijn nu eenmaal anders?! Wat voor bullshit is dat? Dus omdat mannen van nature uit visueler zijn ingesteld, moet je het als vrouw dan maar oké vinden dat ze zich tegoed doen aan foto’s of filmpjes van andere dames in vol ornaat, die waarschijnlijk in de verste verte niet op jou lijken, maar gezegend zijn met een pronte boezem waarvan een kind nog geen cupmaat of twee opgegeten heeft en billen waartussen je -al dan niet je eigen- noten kan kraken. Gewoon, omdat er een optie bestaat die nog minder oké is, namelijk “op een ander kruipen”? Ik wist, eerlijk waar, niet wat ik las. Ik zou er ook niet bepaald vrolijk van worden hoor, mocht ik weten dat mijn man zich, kromgebogen over vieze filmpjes, -sorry moeder- helemaal suf rukt terwijl ik elke dag meer en meer lijk op een aangeklede versie van Seabert de Zeehond. Maar dat dan nog geheel terzijde, zelfs. Gewoon al het feit dat je dat maar oké zou moeten vinden, gewoon omdat mannen nu eenmaal anders zijn? Dus stel dat het omgekeerd zou zijn en dat vrouwen prentjes zouden nodig hebben om in de mood te geraken, dan zouden alle mannen het gewoon maar oké moeten vinden dat we ons van tijd tot tijd in ons eentje terugtrekken in de slaapkamer met een ingegeoliede en gesixpackte Brad Pitt op ons scherm die niet alleen perfect weet welke knopjes hij moet bedienen, maar bovendien ook voorzien is van een werktuig ter grootte van een f*cking aubergine?! Terwijl zij beneden zitten te wachten met bierbuik boven hun behaarde wortel. En dat allemaal gewoon omdat wij “nu eenmaal anders zijn”. Really? ‘k Zou ze geen eten willen geven, hoor, de mannen wiens wortel terug in de grond kruipt om er de eerste weken niet meer uit te komen. Enfin, het gebeurt niet zo vaak, maar ik zat dus danig op m’n paard.

Als er mensen zijn die dat allemaal van zich af laten glijden: good for you. Maar iemand neersabelen omdat ze zich ergens gekwetst door voelt? Niet oké, moeders. Niet oké. Ik formuleerde in m’n hoofd tig gepeperde reacties aan het adres van de brulapen die dat zwangere schaap zo schaamteloos afslachtten, tot ik op het antwoord van een rechttoe rechtaan Hollandse dame botste. Zij was het duidelijk niet eens met iedereen die haar was voorgegaan en stelde dat ze het helemaal niet oké zou vinden. En dat ze zich ook gekwetst en boos zou voelen. En dat dat haar goed recht was ook. Mooi. Een antwoord naar m’n hart. Ik besloot mijn eigen felle reactie te deleten en gewoon te doen wat ik altijd doe. Doorscrollen. En er een column over schrijven.

PS. Pas veel later besefte ik dat ik door mezelf zo op te winden helemaal vergeten was om verder te zoeken naar informatie over borstvoeding. Dat weet ik dus nog altijd niet.