Columniste Femke is gefrustreerd: “Van corona word je ziek en van quarantaine een oude taart”

Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten, konijnen, kippen en vissen betaalt. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Heb je dat wel eens meegemaakt? Zo’n moment waarop je je opeens keihard bewust bent van jezelf? Opeens hoor je jezelf praten. Ik had dat deze week. Mijn Lief en ik zaten aan de keukentafel en hoewel ik het eerst niet doorhad -ik ging maar door en door en door over mijn ergernissen van die dag- deed zijn licht verveelde grom plots het licht aan gaan. Fuck. Ik ben een oude taart geworden.

We zitten ondertussen in week vijf van de lockdown en voor het eerst heb ik er even genoeg van. Ik heb zelfs last van lichte irritatie. En dan bedoel ik geen verzameling rode bobbels op intieme plaatsen, maar echte, onvervalste ergernissen. Tot hier toe was het eigenlijk -los van alle enge dingen die er gebeuren in de wereld- een mooi geschenk, die extra tijd. De zon schijnt, ik hoef niet te telewerken en onze zoon is nog minstens twee luiermaten verwijderd van schoolopdrachten. We hebben een leuke tuin die onze kleine entertaint en waar genoeg onkruid in groeit om mij nog minstens enkele weken bezig te houden. Bovendien is iedereen in onze familie en vriendenkring nog gezond. Alleen maar goed nieuws dus. En vooral niks om over te mopperen. Maar ik deed het toch. Waarom dan? Omdat ik dus een oude taart geworden ben. Ken je ze, die bejaarde grijsaards die hele dagen niks te doen hebben en toch constant lopen te klagen over vanalles en nog wat, gewoon omdat hun wereld zo klein geworden is en daarom alles veel belangrijker lijkt dan het is? Dat dus. Mijn wereld, waarin ik onder normale omstandigheden constant onder de mensen kom, is gereduceerd tot mezelf, mijn Lief en onze zoon. Keileuk, maar je verliest in die cocon op de duur elk gevoel voor context en perspectief. En dan ga je mierenneuken en muggenziften. Wie trouwens denkt dat coronatijden alleen voor mensen zwaar is, moet zich maar eens inbeelden hoe het vandaag de dag is voor de mieren en die muggen. Ik voel in m’n kleine teen dat er een nieuwe hashtag zit aan te komen van uit het mierenbataljon.

Het begon eerst thuis, met de kleine die die dag ongeveer vijfduizend “nee’s” zijn kant had horen op komen. Hij was te vroeg wakker, te luid, te druk en Djeezes ... Welke drugs nemen die mannen eigenlijk die Bumba hebben uitgevonden? Is die clown uitgevonden in een champignonkwekerij of zo? En zo ging het maar door. Over buurkinderen die uitgerekend tijdens de middagdut van onze zoon passeerden met hun versleten iep-iep-iep gocart, merels die te luid floten -eigenlijk heb ik ze kutmerels genoemd-, tot luid gevloek in alle talen die ik machtig ben omdat ik 120 plastic vorkjes uit de verpakking liet vallen zodat die als een soort van Komen Eten-mikado verspreid lagen over de keukenvloer. Ik.Had.Het.Helemaal.Gehad.

Gelukkig was mijn Lief die dag vroeg thuis van z’n werk en kon ik voor het eerst in twee weken nog eens m’n kot uit. De ijskast stond er ondertussen namelijk bij al een trieste ijswoestijn. Er moest dringend gewinkeld worden. Zoonlief, die tegenwoordig de gekke gewoonte heeft om aan winkelkarren te likken, bleef thuis bij papa en ik zette ergens in de namiddag koers naar de supermarkt. Klaar voor een halfuurtje ontspannende me-time. Tja, dingen veranderen blijkbaar in tijden van corona.

Ik parkeerde m’n auto, ontsmette m’n handen, nam een propere winkelkar en begon aan de route die ik op voorhand zorgvuldig uitgestippeld had. Meters sparen, geen onnodige gangen doen en vooral: mensen vermijden. Maar ik was nauwelijks anderhalve gang ver toen ik de eerste schender van de coronaregels -bijna letterlijk- tegen het lijf liep. Een dame van aanzienlijke leeftijd kwam ei zo na tegen me aan schurken om een pak kattenvoer te nemen en ik deed, gezien haar leeftijd, m’n best om m’n frustratie in te slikken. Ik zette m’n koers verder, maar in de koelafdeling liep het helemaal mis. Terwijl ik netjes op afstand stond te wachten tot een andere dame de beste appels had gekozen, werd ik rakelings voorbijgestoken door een jonge blonde deerne die quasi elk pakje kip/steak/worstjes bepotelde en terug in het koelvak legde. Ik voelde de stoom ondertussen zo ongeveer uit m’n oren komen en vroeg mezelf foeterend af of die nitwits de afgelopen weken eigenlijk wel een nieuwsbericht hadden gezien. Vlak achter mij kwam er nog een andere bejaarde bij die het gedrag van de blonde deerne kopieerde met de kaas en de salami. Toen ik een jong veulen in elke ananas zag knijpen had ik er genoeg van. Met een gefrustreerde “JEEZES!” stampte ik de koelcel uit. In de rij aan de kassa werd ik nog geconfronteerd met een 120-jarige die gezellig een praatje wilde maken met de kassabediende die al zoveel stappen achteruit had gezet dat hij zowat ín z’n kassa zat.

Ik liet mezelf kokend van woede op m’n autozetel zakken en besloot dat zelfs een noodzakelijk uitstapje naar de winkel niet de oplossing was voor mijn irritaties. Toen ik even later m’n relaas deed tegen m’n Lief deed Het Moment zich voor. Ik hóórde mezelf mopperen. Over die kinderen, over die merels, over die vorken en die drugsclown en die oude taarten in de winkel ... En zijn verveelde reactie deed het me keihard beseffen: van corona word je ziek en van quarantaine word je een oude taart.