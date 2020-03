Columniste Femke is aan het verbouwen: “Elk voorstel om het zelf te doen werd vakkundig afgewimpeld met een neen”

Vrije tijd Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten en konijnen betaalt. Om van de vogels, kippen en vissen nog maar te zwijgen. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Mijn man en ik waren het er destijds over eens, toen we begonnen aan onze huizenjacht: we wilden absoluut geen nieuwbouwwoning. Nee, ons droomhuis was een klein, wit boerderijtje, te midden van de velden en met enkele authentieke elementen erin. Er mocht nog wel wat werk aan zijn, want ik ben zelf niet erg onhandig en heb bovendien het geluk getrouwd te zijn met een exemplaar dat niet alleen uitermate knap is, maar ook buitengewoon getalenteerd als het op bouwen en verbouwen aankomt. Hij kan werkelijk alles. En als hij het niet kan, dan leert hij het wel.

Dat we niet op ons ideaalbeeld zouden botsen, daar gingen we wel van uit, maar we zouden vast wel iets vinden dat we met hard werk konden omtoveren tot een echte thuis. Maar 54 bezichtigingen later, waarbij te dure en bouwvallige krotten elkaar systematisch afwisselden (het merendeel gepresenteerd door een immocowboy met cognackleurige moccasins en het ego van een gepamperde millennial) zakte de moed ons danig in de schoenen. Zo erg zelfs dat ik voor ons beiden besloot dat het genoeg was geweest. We zouden die zomer gewoon nog een laatste keer op reis gaan en onze zoektocht nadien hervatten.

Maar uiteraard was de inkt van onze boeking nog niet droog toen ik op een gloednieuwe advertentie van een bekende immowebsite botste. Een klein, wit boerderijtje, te midden van de velden, met een prachtige terracotta vloer en een zonovergoten tuintje. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, viel ook de prijs nog eens mee. We hadden nauwelijks de deur achter ons dichtgetrokken na het bezoek met de makelaar, toen we al belden om een bod te plaatsen. Vijf maanden later was het huis onze thuis. Met de hulp van onze handige schoon- en stiefvaders gingen we als gekken aan de slag en in een maand of twee evolueerde de benedenverdieping van een ouderwets en donker kot over een bouwwerf naar iets wat behoorlijk in de buurt kwam van ons perfecte plaatje. De keuken lapten we voorlopig op met een lik verf, tot we ooit eens tijd en geld hadden voor een nieuw exemplaar.

De grote werken gingen vooruit als een trein, mede omdat ik bij aanvang van het hele circus vriendelijk, doch kordaat had duidelijk gemaakt dat ik niet van plan was om de komende vijf jaar in een bouwwerf te leven. Maar aan alle vrouwen die na de eerdere beschrijving van mijn perfecte man al in hun wagen waren gestapt om hem te komen schaken: het is ook nogal een chaoot en een notoir uitsteller. In de praktijk vertaalt zich dat in een minstens vijf grote werken die tegelijk worden aangepakt, maar zelden een die ook effectief binnen een acceptabele tijd wordt afgewerkt. Tenzij er een deadline in het spel komt. Zo was er bijvoorbeeld een bijna voldragen baby voor nodig om na drie en een half jaar onze bovenverdieping afgewerkt te krijgen. En in onze badkamer - die verder perfect is afgewerkt - wacht het raamkozijn al een dikke vijf jaar op een likje verf. Elk voorstel van mijn kant om het zelf dan maar te doen werd vakkundig afgewimpeld met een “Nee nee, ‘k zal dat van’t weekend wel eens doen.” Ik weet niet hoeveel maanden een week tegenwoordig duurt, maar dat weekend is nog steeds niet gearriveerd.

Maar goed, ik klaag absoluut niet. Ons huis is best in orde en ik heb tenminste het geluk dat ik een handige Harry aan de haak geslagen heb die prachtige dingen maakt. Dat er hier en daar iets niet geschilderd geraakt heb ik er, buiten enkele opflakkeringen van ergernis, zonder problemen bijgenomen. We zitten tenminste niet tussen het stof en de rommel. Althans: nog niet.

Want ongeveer een jaar geleden besloten we dat het misschien toch maar eens tijd werd om de keuken aan te pakken. We gingen langs bij een bevriende keukenbouwer en wandelden buiten met het plan van onze nieuwe keuken onder de arm. Een absoluut pareltje. We zochten een moment uit dat geschikt was om de hele boel te laten plaatsen en ik geloofde dat de kous daar mee af was. Oude keuken eruit, nieuwe erin en klaar. Tot mijn echtgenoot het lijstje met uit te voeren werken begon op de sommen. Keuken eruit, vloer eruit, plafond eruit, nieuwe leidingen, nieuwe vloer, nieuw plafond, nieuwe verwarmingselementen,... Ik geloof dat ik bij het einde van de lijst net zo wit zag als onze oude keukenkastjes. Dit scenario had ik even over het hoofd gezien. Ik zag mezelf al moddervet worden door maandenlang te leven op meeneemchinees en pizza’s, terwijl onze peuter zich dodelijk verwondde aan allerhande rondslingerende brokstukken. Ik beeldde me in dat ik de afwas moest gaan doen in het kabbelende beekje aan de andere kant van het dorp. Oké, misschien een beetje dramatisch allemaal, maar ik werd opeens doodsbang voor het mogelijke uitstelgedrag van m’n wederhelft. Wat als die keuken nooit af zou geraken? Wat als ik maanden aan een stuk zou lopen zeuren en klagen als een doorwinterde Hyacinth Bouquet? Hadden we maar een deadline, zoals met onze bovenverdieping.

Ondertussen heb ik al m’n zorgen laten varen. We zijn als bij wonder nog op een klein gelukske gebotst in de vorm van een verborgen hoog plafond en een perfect bewaarde bakstenen muur die prachtig zal staan in onze nieuwe keuken. En ik ben ondertussen ruim vier maanden zwanger van onze nieuwe deadline. Mijn man is namelijk niet alleen heel goed in het maken van kasten en terrassen, maar ook in het maken van kinderen. Lucky me.