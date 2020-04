Exclusief voor abonnees Columniste Femke heeft de afgelopen weken veel geleerd over zichzelf en het leven: “Ik had geen idee dat saai zo leuk kon zijn” Femke

22 april 2020

13u28 0 Vrije tijd Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-’n-rollkleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten, konijnen, kippen en vissen betaalt. Ze is een 40’s- & 50′s-lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

De peuter van twaalf kilogram voelt zwaar op m’n boller wordende buik. Ik hoor hoe z’n ademhaling vertraagt en dieper wordt en wist, terwijl ik met mijn neus zacht door zijn stugge, blonde haartjes aai, dat hij vertrokken is voor zijn middagdut. Dat is ondertussen een gewoonte geworden, in ons trage leven van vandaag. Mijn lief en ik hebben er ook naartoe gewerkt dat onze kleine makkelijk naar bed gaat. Ons avondritueel is dan ook kort en bondig. Naar boven, lichtje aan, bedje in, kusje, aaitje, muziekje op, licht uit en weg zijn we. En dat werkt, want onze zoon slaapt doorgaans al nog voor we de trap af zijn. Maar eigenlijk is die aanpak er vooral uit eigenbelang gekomen, want normaal gezien hadden we nog zoveel te doen ‘s avonds, dat een halfuur verhaaltjes lezen en knuffelen meer niet dan wel in het schema paste. Ik heb zelfs vaak gefoeterd op de grootouders - die tijdens de werkweek voltijds op hem passen - omdat ze hem altijd op hun arm of buik in slaap wiegden. Want zo zou hij dat gewoon worden en daar hebben we thuis geen tijd voor, na een meer dan voltijdse werkdag en een huishouden dat gerund moet worden.

Maar vandaag liggen de kaarten anders. We zitten ondertussen in week zes van de coronalockdown. Een onzichtbare vijand heeft ons opgesloten in ons kot en ons leven herleid tot de essentie. We kunnen en mogen alleen nog tijd besteden aan wat strikt noodzakelijk is om ons in leven te houden. Het leven gaat stapvoets voorbij, zo traag dat we de dagen alleen nog van elkaar kunnen onderscheiden door de lengte van het gazon. Ik heb de afgelopen weken al wat gelummeld in onze tuin. Ik ken ondertussen bijna elke rozenknop vanbuiten.

Gisteren liep ik daar ook een beetje te wandelen, met het gejoel van onze spelende kleine in mijn oor en mijn handen diep in de zakken van mijn joggingbroek. Onwillekeurig dacht ik aan Ivan Heylen die voor het raam van die wilde boerendochter stond. Lap. “Hee schon wijveken, ge wit da’k a gere zie. Laot ne keer zien oe gern da gij mij zie” zou voor de rest van de dag in m’n hoofd zitten - en nu ook in dat van jou, graag gedaan.

En terwijl ik daar de rozenknoppen stond te tellen, besefte ik plots hoe ik de afgelopen tijd zoveel overbodige dingen heb afgeschud. Dingen waarvan ik dacht dat ik ze nodig had, maar die eigenlijk alleen maar energie blijken te vreten. Dingen die nu plaats hebben gemaakt voor wat zoveel belangrijker blijkt te zijn. Ik dacht écht dat ik ze nodig had, die terrasjes met vrienden, de WhatsAppberichtjes en de druk-druk-drukte van elke dag. Ik dacht écht dat ik een sociaal beestje was dat niet kon aarden zonder constant contact met anderen. En ik dacht écht dat ik het nodig had, al die informatie van nieuwssites en social media. Niets blijkt minder waar.

Want hoe meer dagen er verstreken in de lockdown, hoe vaker ik mijn “niet meer volgen”-knopje aanklikte op Facebook, wanneer de zoveelste verzuurde roeptoeter mijn newsfeed besmeurde. Het aantal berichtjes dat ik verzond slonk met de dag en buiten de telefoontjes naar mijn vervangoma waarvoor ik mantelzorg - als dat nog geen werkwoord was, is het dat nu gewoon wel - bleef mijn oproepenlijstje zo leeg als het vleesvak in de ijskast van een veganist. En buiten eenmaal om de twee weken naar de winkel ga ik helemaal nergens heen. Want nergens mogen zijn betekent ook nergens moeten zijn.

En màn, wat doet me dat goed. Ik had geen idee dat saai zo leuk kon zijn. En zo nodig.

Onze kleine en ik wandelen elke dag, na z’n dutje, naar de paarden in de wei aan het einde van onze straat. Aan de wei staat een bankje en daar drinkt hij een sapje of een chocolademelk en eet hij een koekje. Elke dag opnieuw. En opnieuw. Hij is het ondertussen zo gewoon dat hij zodra hij z’n ogen opendoet, er “Paa? Paa?” door de babyfoon klinkt. Wat zoveel betekent als “Moeder, pak uw bazaar, we gaan naar de paarden.” Elke dag opnieuw dezelfde vierhonderd meter lange hordeloop die voor mij doorgaans eindigt met een peuter in m’n nek en een kinderfiets, drie opgeraapte takken, zeven absoluut noodzakelijke stenen, een platgezeverde blaasbloem en een drankkartonnetje in mijn handen. And I love it. Elke dag opnieuw besef ik wat een waardevol geschenk dit is, die extra tijd met onze blonde botsbal.

Ik heb veel lessen geleerd de afgelopen weken, over mezelf en over m’n leven. En ik weet nu al dat er veel zal veranderen, wanneer we weer uit ons kot mogen. Ik zal vaker nee zeggen, andere prioriteiten stellen, meer tijd besteden aan wat écht nodig is. Mijn leven zal saaier zijn en misschien wat eenzamer, maar niet slechter. Integendeel. Want je kleintje in slaap voelen vallen in je armen is geen tijdverlies. Het is een voorrecht. Een absolute prioriteit.

En al de rest kan wachten.