Columniste Femke gaf haar eerste comedyshow: “Als je op je bek gaat, heb je op z’n minst toch goed gelachen” Femke Aubroeck

05 februari 2020

Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock-'n-rollkleuter van anderhalf. Op NINA.be schrijft ze elke week haar gedachten van zich af.

Vorige week vrijdag werd ik ontmaagd. Niet in de letterlijke zin van het woord - wie m’n vorige column gelezen heeft, weet dat dat al eerder gebeurd is - maar wel figuurlijk.

Ik ben namelijk geen comedymaagd meer.

Als ik de schoolfeesten van vroeger niet meereken, heb ik voor het allereerst op een echt podium gestaan, met een echte microfoon en een stel faren op m’n snoet die mij bijna spontaan deden vertellen waar ik ‘gisterenavond om 19u45 heb uitgehangen’. Waarom doen die flikken op tv dat trouwens altijd, zo’n licht in je gezicht flashen?

Maar goed. Ik stond vorige week dus op het podium van een gezellig Antwerps theatertje met een eigen comedyset.

Hoe dat zo gekomen is? Dat zal ik even toelichten, want iedereen die mij een klein beetje kent, weet dat ik dit onder normale omstandigheden nooit had gedurfd. Niet dat ik dronken was (die cava van afgelopen november ligt nog zwaar op m’n maag en baarmoeder), of in een vroege midlifecrisis zat; het was eerder een gevalletje ‘Dromen Waarmaken’.

Het moet gezegd zijn dat ik als kind ziekelijk verlegen was. Bang van alles en iedereen, het kind dat nooit een nieuwjaarsbrief durfde voorlezen en dat zich op drukke feestjes in een hoekje terugtrok met de hond of kat des huizes. Maar diep vanbinnen wilde ik anders zijn, had ik het verlangen om mensen te entertainen, om in de spotlights te staan en iedereen te verbazen. Stikjaloers was op de kinderen die bij de zoektocht naar een hoofdrolspeler voor de schoolmusical enthousiast op en neer wipten op hun stoel, met hun vingers hoog in de lucht. Ik wilde dat ook, maar ik durfde niet. Want wat als ze mij niet leuk zouden vinden? Wat als ik niet goed genoeg was? Ik legde mezelf aan de ketting en ging ervan uit dat een plekje in de spotlight niet voor mij was weggelegd. Het was best comfortabel, daar in de schaduw. En mijn moment, dat zou misschien ooit wel komen.

Tot ik ongeveer een jaar geleden plots iemand verloor die me heel dierbaar was. Het was iemand die, ondanks een rits zware gezondheidsproblemen, rotsvast geloofde dat het eeuwige leven haar gegund was. Voor haar zestigste verjaardag plande ze een feest met alles erop en eraan, precies zoals ze het wilde. Ze overleed drie weken voor haar verjaardag. De bedankjes die ze had voorzien voor de gasten op haar feest deelden we uit op haar begrafenis. Haar dood deed me keihard beseffen dat het leven te kort is om te wachten op het perfecte moment. Er is maar één iemand die je dromen kan waarmaken en dat ben je zelf.

En mijn droom? Dat is schrijven. Ik postte in die tijd wel eens wat op social media, in m’n veilige wereldje van zelfgekozen vrienden. Want als die het slecht vonden, zouden ze het waarschijnlijk toch niet zeggen. Maar alsof God ermee gemoeid was - doet die ouwe af en toe toch nog es wat - bleek er plots interesse te zijn in m’n stukjes. M’n zelfvertrouwen kreeg een boost en ik besloot de koe bij de hoorns te vatten en een schrijfcursus te volgen. De oude, wijze man die de cursus doceerde -zo’n exemplaar met een zwart brilletje en een spierwit Gobelijn-kapsel - las enkele van m’n stukjes en zei dat het best wel dienst kon doen als stand up comedymateriaal. Ik? Op een podium? In geen honderd jaar.

Bon, enkele weken later kwam ik hijgend en rijkelijk te laat het leslokaal van de stand up comedycursus binnengestormd. Ik kwam er terecht bij een burlesquedanseres, een Hongaarse advocaat, twee Nederlanders (waarvan een lesbienne), een transgender en een jonge veertiger op de grens van een midlifecrisis. Mooi, de eerste mop was al een feit nog voor de cursus goed en wel begonnen was. Naarmate de weken vorderden, schreven we niet alleen elk een setje bij elkaar, maar werden we echt een gezellige en hechte groep.

En vorige vrijdag was het dus zover. Onze vuurdoop. Tien jaar van m’n leven ben ik kwijtgespeeld, daar in dat donkere gangetje achter de coulissen, terwijl onze docent me aankondigde. Ik had een kleffe bek, flanellen knieën, hartkloppingen en zwarte vlekken voor m’n ogen. Maar het showmuziekje begon, ik liep het podium op en... Ik deed het gewoon. En het was onvergetelijk. Het was zelfs niet eens heel gênant.

Was het goed? Geen idee. Vond iedereen het grappig? Waarschijnlijk niet. Vond ik het leuk? Absoluut. En dàt is wat telt. Het leven is te kort om je doen en laten te laten afhangen van wat de rest van de wereld denkt. Volg je hart, maak je dromen waar, grijp kansen en doe maar eens zot.

Als je dan al eens op je bek gaat, heb je op z’n minst toch goed gelachen.