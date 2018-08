Citytrip in eigen land: onze favoriete adresjes in Leuven Sophie Vereycken

09 augustus 2018

15u47 0 Vrije tijd Waarom zou je een citytrip in het buitenland boeken wanneer er ook bij ons zoveel te beleven valt? De komende weken tippen we de beste adresjes in eigen stad. Vandaag is Leuven aan de beurt.

Waar je moet gaan winkelen

Thelma

Geen idee waar je nu het meeste zin in hebt: een kopje koffie of een nieuwe outfit? Waarom de twee niet combineren? Bij Thelma kan je je nieuwe aankoop nadien meteen vieren met een hippe latte en een stukje taart.

Meer info: thelmacoffeedesign.com.

Design District

Deco-fans hoeven niet ver te wandelen van het station. Even rechtdoor en vervolgens linksaf: daar vind je Design District, een ware schatkist aan hippe interieurmerken en allerlei dingen waarvan je nog niet wist dat je ze eigenlijk ontzettend hard nodig had.

Meer info: design-district.be.

Luz de Lux

In de schaduw van de Oude Markt vind je Luz de Lux, een sfeervolle boetiek met de hipste merken van het moment. Denk: French Connection en Second Female en Mimimum, maar ook vaste waarden als Petit Bateau en Nathalie Vleeschouwer.

Meer info: luzdelux.be.

New Versailles

De shopervaring 2.0, daarvoor moet je bij New Versailles zijn. Geen standaard winkel, maar een uniek concept bestaande uit drie dressings die zo uit je droomhuis hadden kunnen komen. En merken als Prada, Sergio Rossi en Miu Miu maken het droomplaatje helemaal compleet.

Meer info: newversailles.be.

Zin

Een goed gevulde portefeuille en zin om daar verandering in te brengen? Zin heeft zijn naam niet gestolen. Je vindt er knallers van namen, zoals Balenciaga, Alexander McQueen, Acne Studios en Ann Demeulemeester, inclusief bijpassend prijskaartje. Maar hey, windowshoppen is ook toegestaan.

Meer info: zin-fashion.be.

Mixte

De place to be voor Scandinavische mode, aan aantrekkelijke prijzen? Bij Mixte vind je merken als Sessùn, Selected en American Vintage. Opgelet: buitenkomen met lege handen is onmogelijk.

Meer info: Facebook Mixte.

Cyaankali

Wel een hart voor designers, maar niet de bankrekening? Dan is Cyaankali dé place to be. In deze tweedehandswinkel vind je onder andere pareltjes van Acne Studios, Clio Goldbrenner, See by Chloe, Proenza Schouler en Julia June, in topkwaliteit en aan heel betaalbare prijzen. Hebben!

Meer info: cyaankali.be.

Profiel

Dries Van Noten, Twinset, Baum un Pferdgarten, Ganni, ... klinkt jou als muziek in de oren? Dan moet je sito presto richting Profiel. Een prachtige boetiek in hartje Leuven met de meest uiteenlopende en kwaliteitsvolle merken.

Meer info: Facebook Profiel Leuven.

Waar je moet gaan eten en drinken

Koffie & Staal

Van een kopje koffie tot een lichte lunch, bij Koffie & Staal vind je niet alleen dé hipster-hotspot van Leuven, ook een erg uitgebreide en lekkere menukaart. En wie wat later op de dag komt, kan er ook van een lekker gebakje smullen.

Meer info: koffieenstaal.be.

Mustache

Een dampende kop koffie, kraakverse bagel, uitgebreide brunch of toch liever een hippe Oreo Latte? Bij Le Mustache heb je het allemaal. En het smaakt nog allemaal ook!

Meer info: lemustache.be.

Barboek

Boekhandel slash koffiebar: bij Barboek vind je écht het beste van twee werelden. Geniet van een koffietje terwijl je die leeslijst nog eens overloopt, of troon je nieuwe aankoop meteen mee naar een vrij tafeltje en begin al te lezen bij een latte.

Meer info: barboek.be.

The Beer Capital

Het grootste biercafé van Leuven is The Beer Capital, en dat wil wat zeggen in de studentenstad. Probeer ze niet allemaal te drinken, want met maar liefst 2.000 Belgische bieren ben je wel even bezig. Ook leuk: door de glazen tegels kan je een blik werpen in hun bijzondere bierkelder.

Meer info: thebeercapital.be.

Bar Louis

Liever een cocktail of een wijntje dan een frisse pint? Dan is Bar Louis dé place to be. En als je dan toch bezig bent, kan je natuurlijk ook altijd eens naar hun lunchkaart of fingerfood kijken.

Meer info: barlouis.be.

Croque 'n Roll

Een lichte lunch nodig na al dat shoppen? Bij Croque 'n Roll kan je smullen van een huisgemaakte Mr Big Bopper of een Tina Turner roll. Vroege vogels kunnen er ook terecht voor een heus Beatle-ontbijt. En ja, dat klinkt even cool als het is.

Meer info: croquenroll.be.

Sticky Fingers BBQ

Ribbetjes eten doe je bij Sticky Fingers BBQ. De naam zegt het al: sla vooral een stapel servetten in. Of lik gewoon je duimen en vingers af, want zo lekker is het wel.

Meer info: sticky-fingers.be.

Würst

De haute dogs van Jeroen Meus proeven? Daarvoor moet je uiteraard bij Würst zijn. Ideaal als snelle doch lekkere lunch, en wie weet spot je Jeroen wel zélf achter de toog.

Meer info: wurstdogs.be.

Sakura

Toegegeven, het is niet de meest gezellige plek om te tafelen, maar bij Sakura hebben ze wél de lekkerste sushi voor heel kleine prijsjes. Met mooi weer haal je dan ook best je bestelling uit, en zet je je wat verderop in het groen in het Sint-Donatuspark.

Meer info: resto-sakura.be.

Burgerfolie

Je kan jezelf onmogelijk een burgerfan noemen als je nog nooit je tanden in een burger van Burgerfolie hebt gezet. Verse frietjes, huisgemaakte sausjes en uiteraard de lekkerste hamburgers van Leuven. Laat het smaken.

Meer info: burgerfolie.be.

Wat je moet doen

Waan je een echte Leuvense student en ga op kroegentocht. Op de Oude Markt en Grote Markt vind je genoeg cafés om je even zoet te houden, en leer meteen heel wat nieuwe Belgische biertjes kennen. Vooral in de zomer is het erg gezellig vertoeven op één van de vele terrasjes.

Museum M

Kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Museum M. Het Leuvense museum heeft regelmatig nieuwe tijdelijke collecties en bevindt zich pal in het centrum van de stad.

Meer info: mleuven.be.

Stella Artois Brouwerij

Liever de brouwerij bezoeken dan een museum? Dat kan natuurlijk ook. Elke zaterdag en zondag kan je een bezoek brengen aan de Stella Artois Brouwerij, gelegen vlak naast het station. Opgelet: best op voorhand reserveren.

Meer info: visitleuven.be.