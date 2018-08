Citytrip in eigen land: onze favoriete adresjes in Kortrijk Birte Govarts

08 augustus 2018

17u05 0 Vrije tijd Waarom zou je een citytrip in het buitenland boeken wanneer er ook bij ons zoveel te beleven valt? De komende weken tippen onze redacteurs de beste adresjes in eigen stad. Vandaag heeft Birte het over 'haar' stad Kortrijk.

Waar je moet gaan winkelen

Boekenhuis Theoria

Hier koop je niet alleen de beste boeken, je vindt er ook heerlijke koffie en taart. Bovendien is de zaak gevestigd in een prachtig pand!

Meer info: theoria.be.

Byttebier Be Happy

Op zoek naar een cadeau? Dan ben je bij familiezaak Byttebier Be Happy aan het juiste adres. Hier koop je decospullen van merken als House Doctor en beautyproducten van onder andere Meraki. Honger gekregen van al dat moois? Dan kan je onder hetzelfde dak lunchen bij La Cantine.

Meer info: byttebier.com.

Tangram

In een oud fabriekspand in de Nieuwstraat vind je Tangram, hét adres voor juwelen, kleren en accessoires van unieke ontwerpers zoals Cluse, Lore Van Keer en Philomijn. Waarschuwing: hier kom je niet met lege handen buiten!

Meer info: tangram.nu.

La Gamba Rossa

De mooiste kinderspullen koop je bij La Gamba Rossa, waar eigenares Isabelle kleren van onder andere Tinycottons en Bobo Choses en speelgoed van Jellycat en Nobodinoz verkoopt.

Meer info: lagambarossa.geboortelijst.be.

Hus by Papago

Nog een paar euro’s over? Rep je dan naar Hus by Papago, waar je kleren van Zenggi, tassen van O My Bag en design van Hay kan kopen.

Meer info: husbypapago.com.

Waar je moet gaan eten en drinken

Secret Garden

Nog tot eind augustus kan je op het Buda-eiland terecht bij de pop-up Secret Garden. In de zomerbar kan je de lekkerste drankjes nuttigen, in de conceptstore de mooiste spullen voor je interieur shoppen en in het plantenasiel je halfdode planten achterlaten voor een beter tweede leven. Bovendien serveert initiatiefnemer Christophe De Vlies op zondag een heerlijke brunch. Extra tip: aangezien Secret Garden in de tuin van het vroegere Broelmuseum ligt, kunnen je kinderen er ook naar hartelust ravotten. Met een beetje geluk kan je dus in alle rust van je glaasje rosé genieten.

Meer info: Facebook Secret Garden Kortrijk.

Bar Amorse

In de lente en de zomer is het zalig zitten, mensen kijken en cocktails drinken bij Bar Amorse, een zomerbar aan het water. Extra pluspunt: de gigantische zandbak waar je kleintjes zich urenlang kunnen bezighouden!

Meer info: Facebook Bar Amorse.

Pomodoro

Bij de Italiaanse traiteur Pomodoro, vlakbij de Grote Markt, kan je ’s middags ook lunchen. De rollade Florentine is om duimen en vingers bij af te likken.

Meer info: pomodoro-kortrijk.be.

Tarterie

Zin in dessert? Dan kan ik je de banoffeetaart van Tarterie ten zéérste aanbevelen.

Meer info: tarterie.be.

Brasserie Venti

Net buiten Kortrijk vind je in het oude commissariaat van Zwevegem Brasserie Venti. Hier serveert chef Lorenzo Bruynooghe heerlijke seizoensgebonden gerechten, terwijl zijn schoonmoeder Annick Lepere de zaal voor haar rekening neemt. Het menu verandert elke maand.

Meer info: brasserieventi.be.

Wat je moet doen

De Keper

Bij Bootverhuur de Keper kan je nog tot en met oktober een boot huren om op de Leie te varen. Kies voor een boottocht alleen of boek een arrangement met gids en/of eten aan boord. Getest en goedgekeurd!

Meer info: de-keper.be.

Waar je moet slapen

Een klassieker, maar ik ken er écht niet omheen: Wu Wei is een prachtig hotel in een industrieel pand vlakbij het station, waar je niet alleen luxueus kan logeren, maar ook kan genieten van de wellness.

Meer info: wuwei.be.