Citytrip in eigen land: onze favoriete adresjes in Gent Laurane Berkein

06 augustus 2018

17u10 4 Vrije tijd Waarom zou je een citytrip in het buitenland boeken, wanneer er ook bij ons zoveel te beleven valt? De komende week tippen wij de beste adresjes in eigen land. Vandaag is Gent aan de beurt.

Waar je moet gaan winkelen

JUTTU

Ben je een eeuwige twijfelaar en heb je geen idee of je nu eigenlijk kleding wilt kopen, nood hebt aan nieuwe huisdecoratie of gewoon een koffietje wilt drinken? Ga dan langs bij JUTTU, de kleine zus van A.S. Adventure. Zij bieden verschillende fashionmerken aan (zoals Fila en CKS), ze verkopen huisdecoratie en boeken, beautyproducten en verschillende soorten food. Kortom: je vindt er alles, én je kan er na het shoppen blijven om ter plaatse nog te genieten van een goed boek en een koffietje.

Meer info: juttu.be.

Avalon

Als je op zoek bent naar een geschenkenwinkel, dan moet je bij Avalon zijn. In deze authentieke winkel vind je zowel prachtige juwelen, als leuke agenda’s, kaartjes en tal van andere originele decoratie die geweldig zal staan in je woonkamer.

Meer info: Facebook Avalon.

Ace & Tate

Een elegante (zonne)bril vinden, is nooit gemakkelijk. Te rond, te groot, te donker... Maar Ace & Tate heeft zo veel hippe monturen dat er zonder twijfel voor iedereen een perfect model aanwezig is.

Meer info: aceandtate.com.

SeventyOne

Is vintage helemaal jouw ding? Dan raad ik je SeventyOne aan. Je vindt er vintage jurken, jumpsuits, blouses, handtassen, pumps, en zelfs retro lingerie en zwemkleding kennen voor deze boetiek geen geheimen.

Meer info: seventyone.be.

Waar je moet gaan eten en drinken

De Kastart

Wie overtuigd is dat zijn/haar moeder de beste spaghetti maakt, heeft nog geen spaghetti Kastart geproefd! Wie geen zin heeft in pasta, kan ook gewoon een lekkere croque of salade bestellen.

Meer info: dekastart.be.

Romain Roquette

Saladebar Romain Roquette biedt je de keuze uit tal van lekkere salades. Om je maaltijd helemaal af te maken, bestel je er een verfrissende homemade icetea bij!

Meer info: romain-roquette.be.

Holy Food Market

Wil je een unieke ervaring opdoen? De Baudelo-abdij in Gent werd omgetoverd tot de Holy Food Market, een plaats waar je kan genieten van pizza’s, pasta’s, kroketjes en tal van andere lekkernijen.

Meer info: holyfoodmarket.be.

Mayana

Zot van chocolade? Chocoladebar Mayana verwelkomt je graag! Je drinkt er de lekkerste chocolademelk, terwijl je smult van een verse brownie, moelleux, of heerlijke chocoladetaart.

Meer info: mayana.be.

Huize Colette

Ontbijten in een boekenwinkel? Dat kan alleen in Huize Colette! Geniet er ‘s morgens van een uitgebreid ontbijt met een huisgemaakte limonade, of maak ‘s middags een keuze uit verschillende huisgebakken brownies en taart. En dat terwijl je bent omringd door de geur van koffie en boeken!

Meer info: Facebook Huize Colette.

Aux Merveilleux de Fred

Wanneer je plots een groepje toeristen voor een gebakjeszaak ziet staan, dan bevind je je waarschijnlijk bij Aux Merveilleux de Fred. Deze zaak is bekend over de hele wereld, en heeft nu ook een winkel in Gent. Geniet er van merveilleuxs in alle maten en smaken!

Meer info: auxmerveilleux.com.

Chez Claire

Maak bij Chez Claire de keuze uit een rode, groene of zelfs blauwe éclair, en combineer hem met een lekker kopje koffie of fancy glaasje champagne.

Meer info: chezclaire.be.

Poule & Poulette

Move over, McDonald's! De kipnuggets van Poule & Poulette kan niemand overtreffen. Ook de burgers, salades en wraps smaken naar meer, en zelfs vegetariërs hebben er de keuze uit tientallen opties.

Meer info: poulepoulette.com.

Het Galgenhuis

Om het kleinste café van België te spotten, moet je in Gent zijn! Het Galgenhuis is een historisch en charmerend cafeetje, en heeft zelfs een terras én danszaal.

Meer info: galgenhuis.be.

Kaffee De Planck

Altijd al eens een goeie pint willen drinken op een boot? Kaffee De Planck biedt 200 verschillende biersoorten aan, en de sfeer op deze boot is bovendien ideaal om eens gezellig bij te babbelen met vrienden. Geen zin in bier? Maak dan een keuze uit de verschillende frisdranken, wijnen en cocktails. Er is ook een ruime keuze aan snacks en borrelhapjes.

Meer info: deplanck.be.

Wat je moet gaan doen

Wandelbus

Wil je aan sightseeing doen in Gent, maar heb je geen zin om te wandelen? Geniet dan van een gratis tochtje met de wandelbus, of vaar (tegen betaling) met een bootje door Gent.

Meer info: stad.gent.

Meer info: debootjesvangent.be.

Oud Begijnhof

Eén van de mooiste plaatsen van Gent, is zonder twijfel het Oude Begijnhof Sint-Elisabeth. Je kan er wandelen en genieten van de rust en mooie gebouwen, of je kan er deelnemen aan activiteiten. Zo zijn er filmavonden, cocktailparty’s, de Begijnhoffeesten en nog veel meer.

Meer info: elisabethbegijnhof.be.

RAY

Op het eerste zicht een saaie serre, op het tweede gezicht een hippe eventlocatie. Gent maakt van RAY een ontmoetingsplaats voor passanten en buren, er is een speeltuin voor kinderen en hun ouders, er worden feesten en expo’s georganiseerd… RAY is zeker een bezoekje waard!

Meer info: ray.gent.

NEST

De oude stadsbibliotheek aan de Zuid in Gent, is tijdelijk een bruisend nest voor start-ups, pop-ups en evenementen. Maar, NEST is meer: een ontmoetingscafé voor bewoners en bezoekers, een restaurant, een plaats waar workshops worden gegeven. Je vindt er kunst, zoals muziek en theater, en bovenal: NEST is toegankelijk voor iedereen.

Meer info: nest.gent.