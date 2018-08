Citytrip in eigen land: onze favoriete adresjes in Brussel Nele Annemans

10 augustus 2018

17u04 2 Vrije tijd Waarom zou je een citytrip in het buitenland boeken als er ook bij ons zoveel te beleven valt? De komende weken tippen onze redacteurs de beste adresjes in eigen stad. Vandaag is het aan Bruxelles, ma belle.

Waar je moet gaan eten

Nona

Pizzalover? Dan zit jij bij Nona ab-so-luut aan het juiste adres. Het deeg wordt er elke dag vers gemaakt en belegd met biologische ingrediënten van eigen bodem. Een nadeel: je kunt niet reserveren waardoor het vaak tot buiten drummen is om een plekje te veroveren. Het goede nieuws? Ze geven je je wachttijd mee waardoor je snel een aperitiefje kunt drinken bij een van de gezellige cafés er recht tegenover.

Meer info: nonalife.com.

Bavet

Eerder een liefhebber van spaghetti? Dan kan je sinds januari ook in Brussel terecht bij het spaghettiwalhalla Bavet. Je kunt er niet alleen kiezen uit tal van lekkere sauzen, maar ook toppings als vegetarische balletjes en halloumi maken je spaghetti af.

Meer info: bavet.eu.

Mammouth

Een echte trendsetter aan het Zuidstation is de biologische brunch- en lunchgelegenheid van de zusjes Charlotte en Anaïs. Mammouth is alleen al voor de leuke retro inrichting een bezoekje waard, maar ook hun heerlijke broodjes zijn om duimen en vingers bij af te likken.

Meer info: Facebook Mammouth.

Glacier Gaston

Nood aan verfrissing? Passeer dan zeker eens langs het bekendste ijssalon van Brussel: Glacier Gaston. De wachtrij tot buiten is het meer dan waard, beloofd!

Meer info: glaciergaston.be.

SAN

Een kom, een lepel en een lekker gerecht dat op een vakantiebestemming van de tweesterrenchef Sang-Hoon Degeimbre geïnspireerd is: dat is wat je krijgt in de pastelkleurige bistro SAN. ‘Le magicien’ is Degeimbre zijn bijnaam, en zodra je er geweest bent weet je ook waarom.

Meer info: sanbxl.be.

Knees to chin

Volgens echte fans krijg je hier de beste spring rolls van Brussel (en ver daarbuiten) op je bord. Bovendien zijn Roxane Gernaerts rice paper rolls niet alleen erg lekker, maar ook übergezond. Een bezoekje waard dus!

Meer info: kneestochin.com.

Waar je moet gaan drinken

Skylab

Voor een lekkere verfrissende cocktail - en een glimp van vaste klant Max Colombie - moet je op het aangename terras van en van Skylab zijn. Bonuspunten gaan naar de immer sympathieke uitbater en de talrijke eetgelegenheden aan de overkant.

Meer Info: Facebook Skylab.

Madame Moustache

Heb je zin om een danske te placeren of een concert mee te pikken met een heerlijk drankje in de hand? Dan is Madame Moustache jouw place to be. In de zomer is het er ook op hun terras heerlijk vertoeven.

Meer info: madamemoustache.be.

Sint-Goriksplein

Het Sint-Goriksplein is een klassieker, maar absoluut hét terrasjesparadijs in hartje Brussel. Bovendien geniet je er van het zicht op het knappe architecturaal staaltje van de markthallen waar je heel het jaar door terechtkan voor allerlei activiteiten.

Meer info: sintgorikshallen.be.

Flamingo

Sinds mijn verhuis naar Brussel, met stip op een mijn favoriete bistro. Lief voor je portemonnee, snelle service tegen je honger en eenvoudige doch immer lekkere gerechten: ja, ik ben een wekelijkse vaste klant!

Meer info: flamingobrussel.be.

STAM

Een van de smakelijkste trekpleisters tussen de Matongé- en Bonisfaaiwijk is zonder twijfel STAM. Zodra de zon opduikt, is het terras waar je kan genieten van lekkere sapjes, cocktails en andere verfrissende drankjes snel volzet. Snel zijn is dus de boodschap!

Meer info: Facebook STAM.

Life Is Beautiful (LIB)

Mag het al eens wat meer zijn dan een alledaagse mojito of cosmopolitan? Dan kan je terecht bij LIB, de cocktailbar van de gastvrije Parijse bartender met Senegalese roots Harouna Saou. Stuk voor smaakbommetjes in je mond en strelingen voor je tong.

Meer info: libcocktailbar.com.

Bruine cafés

Hou je van de wat bruinere cafés? Keuze te over in Brussel! Onder meer Au Laboureur, Roskam, Monk, Le Coq en vooral Het Goudblommeke in Papier zijn niet missen cafés op je kroegentocht.

Waar je moet gaan winkelen

Uiteraard telt Brussel tal van winkelstraten – de Nieuwstraat, Louizalaan en Dansaertstraat om er maar enkele te noemen - waar je niet omheen kan, maar daar stopt je shoppinguitje niet. Naast tal van hippe tweedehandswinkels en kleine boetiekjes vind je nog een aantal unieke winkels met leuke concepten.

Hunting and Collecting

Absoluut dé conceptstore voor fashionaddicts en artlovers. Hippe kledingmerken, leuke accessoires, decoratiehebbedingetjes: je vindt het er allemaal.

Meer info: huntingandcollecting.com.

Bonnie & Jane

Bonnie & Jane beschrijft zichzelf als een half-boetiek, half-leefplek, en dat is het ook. Het is er heerlijk vertoeven met een leuke mix van stijlen en waarbij elk item een verhaal heeft. Bonus: je kan er niet alleen kleding, maar ook leuke meubels en vintagespulletjes shoppen.

Meer info: bonniejane.be.

Melting Pot Kilo

Een jas voor 15 euro en een topje voor 3 euro? Bij de vintagewinkel Melting Pot Kilo kan het allemaal. Je betaalt er immers niet per stuk maar per kilogram, 15 euro per kilogram om precies te zijn. Allemaal unieke stuks, en dat voor een zacht prijsje: daar houden wij van!

Meer info: meltingpotkilo.com.

Wat je zeker moet doen:

Openluchtmarkten

De meest bekende rommelmarkt is zonder twijfel die op het Vosseplein in de Marollen. Ik tikte er bijna al mijn eetkamerstoelen op de kop en ook andere meubels, leuke spulletjes en kleding koop je er voor een prikje. Voor foodliefhebbers kan je dan weer elke donderdag terecht op de Gourmetmarkt op de Grote Zavel. Maar Brussel biedt nog tal van openluchtmarkten. Je vindt ze allemaal op: brussel.be/markten-openlucht.

Brussels Vintage Market

Al meer dan zeven jaar is de Brussels Vintage Market de place to be voor elke vintageliefhebber. Zo ontdek je elke eerste zondag van de maand in de Sint-Gorikshallen de leukste vintagespulletjes, juwelen, tweedehandsmeubeltjes en decoratie-items. Kortom: voor elke fashionaddict wat wils.

Meer info: brusselsvintagemarket.be.

Ter Kamerbos en het Josaphatpark

Hoewel je bij Brussel misschien niet meteen denkt aan haar kleurrijke natuur, is het tegendeel waar. Een van de favorieten van de Brusselaars is Ter Kamerbos, een uitloper van het Zoniënwoud. Wandelen, fietsen, een goed boek lezen: het kan er allemaal en dat met uitzicht op een prachtig meer en adembenemende bomenrij. Minder bekend bij niet-Brusselaars, maar dé favoriet van de inwoners van de hoofdstad is het Josaphatpark, een groene oase van rust gelegen in Schaarbeek. In de zomer kan je er naast de uitgestrekte grasvelden, bloemenperken, vijvers en speeltuinen ook terecht voor tal van activiteiten.

Picknicken op het Sint-Katelijneplein

Het is een bekend beeld: zodra de temperaturen stijgen trekken de Brusselaren uit het centrum naar het Sint-Katelijneplein om er te genieten van de ondergaande zon, een leuke babbel, een hapje en een drankje. Bonus: bij hete temperaturen kan je voeten onderdompelen in het water. Doen!