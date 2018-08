Citytrip in eigen land: onze favoriete adresjes in Antwerpen Timon Van Mechelen

07 augustus 2018

14u51 351 Vrije tijd Waarom zou je een citytrip in het buitenland boeken, wanneer er ook bij ons zoveel te beleven valt? De komende week tippen wij de beste adresjes in eigen land. Vandaag is Antwerpen aan de beurt.

Waar je moet gaan eten

Camino

Bij Camino eet je het lekkerste oriëntaals geïnspireerd streetfood van Antwerpen. Toppers zijn de ‘rice bowl’, ‘bahn mi’ en ‘dumplings’. De prijzen liggen aan de lage kant, tenzij je te veel van de heerlijke cocktails achterover kapt. Reserveren op voorhand is aangeraden.



Meer info: www.caminoantwerp.com.

Gringo's Cantina

Het Mexicaanse restaurant Gringo’s Cantina is piepklein, bijna nooit geopend, je kunt er ook niet reserveren en het menu is zeer beperkt. En toch is het al jaren een favoriet onder locals. Je eet er de beste enchilada’s en quesadilla’s, die in zulke ruime porties komen dat je standaard buiten wandelt met een doggy bag. En dat voor geen geld. Wel rekening mee houden dat je er vaak lang moet wachten op een tafeltje, al kan dat gelukkig met een drankje aan de bar.



Meer info: Facebook Gringo's Cantina.

Beni Falafel

Onlangs nog verkozen als beste falafelrestaurant ter wereld, en dat is wat mij betreft meer dan terecht. Hier geen uitgedroogde fastfood pitabroodjes, maar kraakverse broodjes die zelf gemaakt worden. Uiteraard moet je er de falafel (balletjes van geplette kikkererwten) en de humus proeven. Maar ook de typische Joodse snacks zoals mlawach (gebakken broodpannenkoek) en burekas (gevuld filodeeg) zijn aanraders. Als je lui bent, kun je de falafel ook aan huis laten leveren via Deliveroo.



Meer info: www.benifalafel.be.

Life is Art

Iets meer upscale dan de vorige hotspots, maar zeker ook een topadresje in Antwerpen. Life is Art combineert – de naam doet het wellicht al vermoeden – eten met kunst. Er vinden altijd kleine exposities plaats in de zaak zelf, maar aan de overkant van de straat is nog een grotere galerij. De kok werkte in sterrenzaken en dat merk je ook aan het niveau van het eten. Proef zeker de eendenborst met frambozensaus, boontjes en gebakken aardappelschijfjes of de tomaat-garnaal gepresenteerd in een artisjok.



Meer info: www.lifeisart.be.

Middle Eats

Een relatief nieuwe zaak in Antwerpen waar je Oosterse lekkernijen eet, met veel aandacht voor biologische en lokale producten. De sfeer is er gemoedelijk, een beetje chaotisch zelfs maar dat maakt het net gezellig. Bestel er allemaal kleine bordjes en deel die met je tafelgenoten, zo kun je meer verschillende dingen proeven.



Meer info: Facebook Middle Eats.

De Bomma

Eten bij De Bomma heeft zijn naam niet gestolen. Denk: typische Vlaamse kost zonder tierlantijntjes, maar wel al-tijd goed. Wat de zaak uniek maakt is dat je zelf de ingrediënten kiest en dus je eigen maaltijd kunt samenstellen. Zin in vol-au-vant met erwtjes en peekes, gestoofde witloof én kroketjes? Bij De Bomma bestel je het gewoon allemaal samen op één bord.



Meer info: www.restaurantdebomma.be.

Waar je moet gaan shoppen

Rosier 41

Bij Rosier 41 koop je tweedehandskledij van topmerken als Raf Simons, Dries Van Noten en Martin Margiela aan zachte prijsjes. Van heinde en verre komen ze naar 't Stad voor de winkel die zo’n zeven jaar geleden opgericht werd, en met reden. Ze hebben er nu eenmaal de beste selectie en ze vragen er het minste geld voor.

Meer info: www.rosier41.be.

't Stad Leest

Boekenwinkels mogen dan met uitsterven bedreigd zijn, ’t Stad Leest gaat daar koppig tegenin en dat werpt zo zijn vruchten af. Je vindt er een ruim aanbod aan fictie en non-fictie, maar ook literatuur, kinder- en actieboeken én toffe gadgets. Onlangs opende de leukste boekenwinkel van Antwerpen trouwens een extra filiaal in samenwerking met Fietsen De Geus: Mark. Zeker ook een bezoekje waard.



Meer info: Facebook 't Stad Leest.

Moose in the City

Moose in the City is een kledingwinkel, reisbureau en interieurzaak in één. En alles draait rond Scandinavië. Liefhebbers van die typische minimalistische stijl uit het Hoge Noorden kunnen er dus zeker hun hart ophalen. Je vindt er onder andere ontwerpen van Hay, Samsoe Samsoe, Filippa K en Mads Norgaard.



Meer info: www.moose-in-the-city.com.

VIER

VIER is één van de weinige winkels in Antwerpen die zich alleen op mannen richt. De jonge oprichters verkopen er streetwear merken zoals Stüssy en Vans, maar ook duurdere labels zoals Prada en Raf Simons. Daarnaast hebben ze ook hun eigen betaalbare kledingcollectie van sweaters en T-shirts.



Meer info: www.vierantwerp.com.

Graanmarkt 13

Naast het bekende gelijknamige restaurant dat zich beneden huisvest, is Graanmarkt 13 ook een prachtige winkel. Prachtig als het gaat over het pand zelf, maar ook alle kleren, decoratie en beautyproducten wil je zo snel mogelijk in huis halen. Helaas hangt aan de meeste items een fors prijskaartje vast, maar zelfs al kun je alleen inspiratie opdoen, moet je er zeker eens passeren. Gewoon om het gezien te hebben.



Meer info: www.graanmarkt13.com.

Sun Wah

Sun Wah is de grootste Aziatische supermarkt in Antwerpen, die al bestaat sinds 1976. Je vindt er de meest vreemde voedselwaren – naar onze normen dan. En op de bovenste verdieping kan je er ook terecht voor decoratie, kimono’s, wierook, keukenmessen en nog veel meer. Sun Wah bevindt zich middenin Chinatown, sowieso de moeite om te ontdekken.



Meer info: www.sun-wah.be.

The Recollection

Deze concept store verkoopt naar eigen zeggen 'objects of desire': design, mode, boeken en beautyproducten die zorgvuldig zijn uitgekozen en die je plots nodig hebt in je leven nadat je ze voor het eerst gezien hebt. Mooi uitgedrukt wat ik elke keer voel als ik The Recollection binnen wandel.



Meer info: www.therecollection.com.

Waar je moet gaan drinken

Black & Yellow Coffeebar

Jarenlang was Joke De Coninck barista bij de bekendste koffiebar van Antwerpen: Caffènation. Sinds kort heeft ze haar eigen zaak waar alles in het teken staat van de kleuren zwart en geel. Weliswaar verwijzend naar haar lievelingskleur en de kleur van koffie, niet naar de politieke kleur van de Antwerpse burgemeester. Je vindt er koffie in alle vormen en maten, de negroni zonder alcohol is een persoonlijke favoriet.



Meer info: www.blackandyellowcoffee.com.

De cafés op het Mechelseplein

Nachtbrakers komen ongetwijfeld aan hun trekken op het Mechelseplein. De cafés zijn tot in de vroege uurtjes open, en vooral in de zomer is het er over de koppen lopen. De beste cocktails drink je bij Caffè Barbossa, in Korsakov zitten alle hipsters, bruine kroeg De Pallieter is het laatst open en in Boer Van Tienen zijn de pintjes het goedkoopst. Een dansje placeren kan in De Studio of in de kelder van Izzy Maze dat zich achter de hoek bevindt.

Butchers Coffee

Butchers Coffee is nog zo’n nieuwe koffiehotspot, gevestigd in een oude slagerij op 't Zuid. Wat meteen de naam verklaart. Ook deze eigenaars deden trouwens ervaring op bij Caffènation. Ze zijn gespecialiseerd in koffie, maar je kan er ook terecht om te brunchen. Proef zeker de eggs benedict en drink daar een ‘Butcherke’ bij.



Meer info: www.butcherscoffee.be.

Vitrin

Vitrin is het café dat Antwerpen deed kennismaken met Aperol Spritz en nog steeds gaat het Italiaanse aperitief er vlot de toonbank over. Het is de ideale plek om mensen te spotten, want zeker in de zomer is het terras van Vitrin de trekpleister voor iedereen die ook maar een beetje hip en happening is in de Scheldestad.



Meer info: www.vitrin.eu

Café Pelikaan

“Den Pelikaan” is het oudste café in Antwerpen en verdient alleen al daarom een vermelding in deze lijst. Het is er absoluut niet gezellig zitten, maar de pintjes zijn spotgoedkoop en meer moet dat soms niet zijn. Een bruine kroeg zoals er nog maar weinig zijn in ’t Stad.

BarBel

In het buitenland barst het van de wijnbars, maar in Antwerpen zijn ze op één hand te tellen. Bij BarBel serveren ze Europese wijnen en heerlijk tapas, maar het is vooral voor de vriendelijke bediening dat je snel terug wil komen. Barbel bevindt zich op de Vrijdagsmarkt, één van de gezelligste pleinen in het hartje van Antwerpen. Ook bij Juno en In De Roscam is het leuk zitten.



Meer info: www.flavoursofbarbel.com.

Witzli-Poetzli

Het legendarische artiestencafé in de schaduw van de Kathedraal bestaat al meer dan dertig jaar en wordt net zoals in zijn begindagen nog altijd druk bevolkt door kunstenaars en acteurs. Wanneer het in de zomer bakken en braden is, is het terras van Witzli-Poetzli de ideale locatie om verkoeling te zoeken omdat de Kathedraal alle zon wegneemt.



Meer info: Facebook Witzli-Poetzli.

Normo

Naast Caffènation is Normo de andere referentie in Antwerpen voor koffiesnobs. Ga er dan ook geen latte met slagroom, Maltesers en karamel bestellen. Hier drink je je koffie liefst zwart, al kan een flat white er ook nog mee door. Je hebt keuze uit tal van verschillende koffiebonen, die je er trouwens ook allemaal kunt kopen.



Meer info: www.normocoffee.be.

Wat je zeker gezien moet hebben

De Plantentuin

In vergelijking met de meeste botanische tuinen in andere steden, is die in Antwerpen bijna belachelijk klein. En toch is De Plantentuin zo’n uniek groen plekje in de stad, dat je er zeker eens moet gaan kijken. In de serre vind je een heel aantal cactussen en uitheemse planten, buiten dan weer uitzonderlijke bomen, planten en kruiden. De toegang is gratis.

De vreemdelingenmarkt

Elke zaterdag vindt aan de Stadsschouwburg een grote markt plaats van 8u tot 16u. De markt, die ook wel bekend staat als de vreemdelingenmarkt vanwege de vele exotische groenten- en fruitsoorten die je er kunt kopen, is echt een typisch volks Antwerps gebeuren. Aan het krokettenkraam eet je de beste kaaskroketten uit je leven, en die smaken nóg beter met een glas cava bij. De Marokkaanse pannenkoeken met feta en honing zijn eveneens overheerlijk en dan is er natuurlijk ook nog het wafelkraam. De markt is overdekt en dus even leuk om te doen als het regent.

De Kloosterstraat

Op zondag moet je beslist door de Kloosterstraat struinen. Je vindt er de beste antiekwinkels, waar je soms voor geen geld een uniek stuk op de kop kunt tikken. Hoewel de kans in realiteit wel groter is dat je net véél te veel betaalt. Uitrusten doe je bij Dansing Chocola, Kloonies of Take 5 minutes in Paris.

De Scheldebocht

In de winter is er minder aan, maar de Scheldebocht blijft wel één van de plekken met het mooiste uitzicht over De Schelde, de haven en Linkeroever. In de zomer picknicken veel jongeren op het grasveld, als een alternatief voor het meestal overvolle Park Spoor Noord.

Het Middelheimmuseum

Het Middelheimmuseum is een openluchtmuseum net buiten het centrum van Antwerpen. Er staan heel wat bekende beeldhouwwerken van kunstenaars als Rodin en Panamarenko en daar komen elk jaar nieuwe werken bij. Van zowel grote namen als jonge beloftes. Het Braempaviljoen, ontworpen door de gelijknamige Belgische architect, is een persoonlijke favoriet.