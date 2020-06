Citytrip bij de bovenburen: deze 5 Nederlandse steden moet je eens bezocht hebben

Kristina Rybouchkina

19 juni 2020

10u30

Wil je er even tussenuit komende zomer? Nederland is de perfecte bestemming voor een snelle citytrip. De volgende steden liggen vlak bij de deur, maar hebben toch heel wat verrassingen in petto. Wedden dat je batterijen weer helemaal zijn opgeladen na een blitzbezoek?

Utrecht

Utrecht is een charmante, behapbare universiteitsstad, waar altijd iets te beleven valt. Ben je een shopaholic? Dan sla je er gegarandeerd je slag in de vele originele boetiekjes langs de Oudegracht en in de omliggende straten. Hou je van lekker eten? Je krijgt al het water in de mond bij de aanblik van de vele gezellige restaurants, koffie- en cocktailbars die elkaar verdringen. Zin in een snuifje cultuur? Bezoek de beroemde Domtoren en pik ’s avonds een concert mee bij TivoliVredenburg - dat is trouwens ‘kleinschalig’ terug open sinds begin deze maand. Geloof ons, verveling krijgt hier geen kans.

Giethoorn

In België draagt Brugge de bijnaam ‘Venetië van het Noorden’. In Nederland gaat die eer naar het idyllische dorpje Giethoorn. En - zonder Brugge onrecht te willen aandoen - misschien heeft Giethoorn toch méér weg van de Italiaanse stad. Hier rijden namelijk geen auto’s. Het centrum bestaat uitsluitend uit een netwerk van kanalen, voetpaden en bruggen. Wil je gebruikmaken van een gemotoriseerd voertuig? Dan neem je de boot. Ontspannend, verrassend en heerlijk fotogeniek. Zin in een sportievere activiteit? Je kan ook kajakken, windsurfen en stand-up-paddleboarden.

Dordrecht

Dordrecht is een van de oudste steden van Nederland. Dat voel je aan de historische gebouwen, monumenten als de Grote Kerk, de talrijke binnenstadhavens en de ontelbare musea. Maar je vindt hier minstens evenveel moderne streetart, hippe winkels en trendy bars en restaurants. Heb je geproefd van het beste van vroeger en nu? Breng dan een bezoek aan het nabijgelegen Nationaal Park De Biesbosch, een beschermd stukje natuur vol waterwegen en wandelpaden. Ideaal om je hoofd leeg te maken na het stadsgedruis.

Leiden

Met zijn grachten, historische pakhuizen en vele musea lijkt Leiden een beetje op Amsterdam. Alleen kan je hier genieten van de mooie omgeving zonder hordes andere toeristen. Omdat de stad veel compacter is, zijn alle hoogtepunten bovendien perfect te voet te bereiken. Struin langs de pittoreske straten en verscholen binnenhoven. Maak een typisch Hollandse foto met Molen De Put. En laat je onderweg verleiden door een zonnig terrasje. Ook leuk is dat Leiden slechts 15 km verwijderd is van de kust. Dus waarom blijf je nadat je de stad hebt verkend niet nog een dagje relaxen aan het strand?

Den Haag

De Nederlandse regering zetelt niet in de hoofdstad, maar in Den Haag. De stad vormt al sinds de 14de eeuw het bestuurscentrum van het land. Wie meer te weten wil komen over de politiek en geschiedenis van onze noorderburen, wordt hier dus op zijn wenken bediend. Je kan bijvoorbeeld een begeleid bezoek brengen aan het Haagse Binnenhof, of na registratie op eigen houtje gratis het parlement ontdekken en een vergadering van de Tweede Kamer bijwonen. In het verleden duiken in het Haags Historisch Museum. Of het Meisje met de parel bewonderen in het Mauritshuis. Net als Leiden ligt Den Haag trouwens op een steenworp van de Noordzee, wat je weekendje weg net dat tikkeltje extra geeft.

