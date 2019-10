Chrysanten zijn niet alleen mooi op het kerkhof: zo houd je ze mooi en gezond

Vrije tijd

Met hun imago van kerkhofbloemen vergeten we weleens hoe veelzijdig chrysanten zijn. Ze vormen de basis van het bekendste biologische insecticide, maar zijn net zo goed eetbaar. Er wordt wijn en bier van gemaakt, en in huis zijn het de allerbeste luchtzuiveraars. En wist je dat bijna de helft van alle potchrysanten ter wereld het licht ziet in West-Vlaanderen? In ons dossier vind je nog meer tips van tuinexperte Laurence Machiels.