Chinese stad Shenzhen heeft een heuse nijntjemetro

27 mei 2019

Bron: AD 0 Vrije tijd Dat Chinezen gek zijn op nijntje, is geen nieuws. Mi fei, zoals het schattige konijn in China heet, is zelfs zo populair dat er sinds kort een speciale nijntjemetro rijdt in de stad Shenzhen.

Nijntje is wereldwijd bekend. De Nederlandse tekenaar Dick Bruna heeft tientallen miljoenen kinderboeken verkocht, van zijn woonplaats Utrecht tot China en Japan, waar het witte konijn de hevigste fanbase heeft. Het bewijs: sinds kort rijdt er in de Chinese stad Shenzhen een metro rond die volledig in teken staat van het figuurtje.

De binnenkant van de metro is volledig versierd met afbeeldingen van het konijn van Bruna. Ook het bruine hondje Snuffie staat erin afgebeeld en zelfs de bekende bloemen met witte blaadjes en geel hart ontbreken niet. Een schattige pendeltocht gegarandeerd. Het enige spijtige aan de zaak? De metro rijdt jammer genoeg maar tijdelijk rond.

In Shenzhen in #China rijdt tijdelijk deze vrolijke #nijntje metro! 😎 pic.twitter.com/9aGiaaqpcV nijntje official(@ nijntje_NL) link