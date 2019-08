Cheers! Op deze stranden betaal je het meest én het minst voor een biertje Nele Annemans Meroud Melis

14 augustus 2019

15u33 0 Vrije tijd Nog op zoek naar een lastminutevakantie? Als je niet te veel wil neertellen voor je favoriete dorstlesser, zette reisplatform YouDiscover alvast op een rijtje hoeveel je kwijt bent voor een biertje op enkele populaire reisbestemmingen.

Het Duitse reisplatform YouDiscover nam de 300 meest bezochte stranden ter wereld onder de loep en controleerde hoeveel je er betaalt voor een biertje. Waar je niet heen moet gaan voor een goedkoop, verkoelend biertje? In Tahiti betaal je de hoofdprijs, daar kost een biertje € 7,25. Een groot verschil met de goedkoopste optie, die is te vinden in Egypte en waar je maar € 0,66 neertelt.

Het goedkoopste biertje in België drink je op het strand van Westende. Daar tel je € 2,17 neer. Het meest betaal je bij ons in Oostende, waar je € 2,30 kwijt bent voor je verfrissende pintje. Hieronder vind je de volledige top 10 van vakantielanden waar je het meest en minst betaalt voor een biertje.