Camping maison: waarom in je tuin vertoeven letterlijk gezond voor je is Birte Govarts

28 juni 2020

12u08 4 Vrije tijd Je hoeft deze zomer helemaal niet op vakantie om jezelf als herboren te voelen. Je eigen achtertuin is goed genoeg om de batterijen op te laden. Bovendien heeft buiten leven tal van voordelen: van meer zin om te bewegen tot beter functionerende organen. “'s Ochtends tien minuten in de tuin zitten heeft hetzelfde effect als een goede tas koffie.”

“Wij mensen zijn gemaakt om het ritme van de natuur te volgen”, legt klinisch psychologe Jolien Cobbaert uit. “Vroeger leefden we altijd buiten en zochten we enkel onderdak om te schuilen. In de loop der jaren kwam daar verandering in en de dag van vandaag zitten we veel meer binnen dan buiten. Een van de vele verklaringen is natuurlijk dat we vaste werkuren hebben en niet meer de luxe om het ritme van de natuur te volgen.”

Zuurstofrijk

“Toch raad ik iedereen aan zoveel mogelijk naar buiten te gaan”, vervolgt Cobbaert. “Daar vind je verse lucht met het meeste zuurstof erin. Door die lucht in te ademen, stroomt er automatisch zuurstofrijk bloed naar onze hersenen en organen, die ervoor zorgt dat die beter kunnen functioneren. Mijn ultieme tip, ook voor als je weinig tijd hebt? Ga ‘s ochtends na het ontwaken tien minuten in je tuin of op je terras zitten, eventueel met een deken om je heen. Op mij heeft het hetzelfde effect als een goeie tas koffie drinken!”

Singletasking

“Nog een extra voordeel: wanneer je in de buitenlucht vertoeft, ben je sneller geneigd om aan lichaamsbeweging te doen”, zegt Cobbaert. “En ook dat is natuurlijk heilzaam voor je. Neem nu wandelen. Wanneer je wandelt, val je sneller terug op singletasking. Hoogstens praat je tijdens het wandelen met de persoon naast je, maar je bent ondertussen niet bezig met het checken van je smartphone of met een half oog een programma op de televisie volgen. En daardoor kom je ook enorm tot rust.”

Zzzzzzzzzzzzzz

Enneuh … hoe zit het met buiten overnachten? Is dat ook gezonder dan gewoon in je bed slapen? “Er werd nog niet zo veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar buiten slapen”, vertelt psychologe en slaapexpert Annelies Smolders. “Toch slapen veel mensen beter in de buitenlucht. Waarom? Niet alleen is de luchtkwaliteit er beter dan binnen, maar wanneer iemand pakweg gaat kamperen, is de kans ook kleiner dat hij of zij voor het slapengaan aan een scherm gekluisterd zat of klusjes deed. Die mensen hebben dan een vakantiegevoel, waardoor ze beter slapen. Er zijn natuurlijk ook anderen, die niét lekker slapen buiten. Die dan plots horen hoeveel vogels er ‘s nachts in hun tuin zitten, of die de luxe van hun eigen slaapkamer missen. Die laatste categorie, dat zijn vaak ook mensen die op vakantie niet lekker slapen.”

Ochtend- versus avondtypes

Onze biologische klok is niet alleen verantwoordelijk voor onze slaap, maar ook voor onze lichaamstemperatuur. En die twee hangen nauw samen, volgens Annelies Smolders. “’s Avonds koelt ons lichaam af, waardoor we slaperig worden. Bij een ochtendtype gebeurt dat veel vroeger dan bij een avondtype. Ochtendtypes warmen ‘s ochtends bovendien ook - letterlijk - vroeger op dan avondtypes, waardoor ze ook sneller van een vaste slaap in een lichte slaap terechtkomen. Wanneer zij in de vroege uurtjes gewekt worden door natuurlijk daglicht, raken zij niet meer in slaap. Vandaar dat zij het vaak ook moeilijker hebben om buiten te slapen dan avondtypes.”