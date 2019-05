Cadeautje voor jezelf: boek nu een wellnessarrangement met superkorting VW

21 mei 2019

09u54 10 Vrije tijd Stoom aflaten doe je letterlijk in Thermae Boetfort en Thermae Grimbergen. Bestel nu je tickets in onze shop en ontdek er het nieuwe Detox Hamamritueel met korting.

Wie lichaam en geest een plezier wil doen, bestelt nu in onze shop z’n tickets voor een wellnessarrangement in Thermae Boetfort of Thermae Grimbergen. Voor amper € 59 krijg je toegang tot de thermen gedurende een volledige dag, en dat met twee personen. Je eigen badlinnen (badjas, handdoeken en badslippers) hoef je niet mee te brengen, want deze zijn inbegrepen in het arrangement. Daarnaast kan je met twee personen deelnemen aan het Hamamritueel dat 30 minuten duurt.

Het Detox Hamamritueel

Ongetwijfeld de topper van je dagje welnessen is het Detox Hamamritueel. Dat ritueel, dat een halfuurtje duurt, start met een zuiverende peeling om de huid vrij te maken zodat de detoxpakking die je daarna opsmeert beter z’n werk kan doen. Eens ingesmeerd met de ontgiftende leempakking vlij je je neer op de stenen banken om daar heerlijk te ontspannen. De saunameester neemt je mee op een geurreis en bezorgt je een ware adrenalineboost. Na de korte opgietsessie is het tijd voor een douche en krijg je nog een lekkere detoxthee aangeboden.

Klinkt dit je als muziek in de oren? Boek dan snel je arrangement met tot maar liefst 51% korting. Bestellen kan via deze link, de voucher is geldig in Thermae Boetfort als Thermae Grimbergen t.e.m. 30/09/2019.