Cabins of tiny houses in eigen land: reisexpert selecteert zeven originele overnachtingsplekjes

Vrije tijd Misschien niet naar het buitenland deze zomer en najaar? Geen probleem, want in ons eigen land is zoveel te beleven. Je kunt er logeren in originele en kleinschalige gezinslocaties dicht bij de natuur. Reisexpert Johan Lambrechts selecteerde zeven cabins en tiny houses waar je je in Zweden, Nieuw-Zeeland of Canada waant.

1. Dammhuss in de Kempen: als in een chalet in Scandinavië

In Ravels in de Antwerpse Kempen vind je tussen hoge dennenbomen dit A-vormig vakantiechalet, vlak bij een groot meer. Dit is outdoor logeren in een deluxe versie, want naast een goed ingerichte keuken, wifi en een tv beschikken gasten er over drie slaapkamers met een tweepersoonsbed en één slaapkamer met een tweepersoonsbed en twee aparte bedden. Perfect dus voor zes volwassenen en zes kinderen. Dé topplek is het grote terras, waar de rustgevende omgeving doordringt tot al je zintuigen. Als het te warm wordt, neem je gewoon een plons in het koele water van het meer of ga je vissen in de schaduw van een boom.

€ 960 voor een weekend van vrijdagmiddag tot maandagochtend. Tot 10 personen. www.dammhus.com

2. Treibgut-vlot in Limburg: als in een bootje op de Amazone

Waterrat? Dan is er geen betere manier om in eigen land van het water te genieten dan door te kamperen op het koele water van de Limburgse Maasplassen. Op de grens tussen België en Nederland kun je bij het Sailcenter Limburg in Ophoven een Treibgut huren. Voor dat gemotoriseerde vlot heb je geen vaarbewijs nodig, maar je beleeft wel een back to basic-kampeerervaring in een ongerept stukje natuur. Aan boord zijn er vier slaapplekken, net zoals een tafel en een kleine keuken. Je kiest zelf waar je op het water je anker uitgooit en de nacht doorbrengt. Niet in een drukke jachthaven of aan een aanlegsteiger, maar gewoon ergens in het gigantische Maasplassengebied van 3.000 hectare. Er zijn dus geen pottenkijkers als je gaat zonnen op het zonnedek op het dak, terwijl het vlot rustig verder dobbert op het water.

Vanaf € 140 voor een korte nacht (van 16 tot 11 uur) en € 172,50 voor een lange (van 12 tot 11 uur). www.sailcenterlimburg.com

3. The Forest in Vlaams-Brabant: als in een trappershut aan een Canadees meer

Dit tiny house in Houwaart (Tielt-Winge) in Vlaams-Brabant heeft een droomlocatie die tot de verbeelding spreekt: een verlaten bos bij een klein meertje. Je waant je ergens in ‘the woods’ in het uitgestrekte Brits Columbia in Canada, maar dan zonder de beren en de zalm. De twintiger Jérôme bouwde zijn ultieme houten droomhut voor twee personen in een prachtig stuk natuur waar je helemaal tot jezelf komt. Het neusje van de zalm binnen is het bad, vanwaaruit je een weids uitzicht hebt op het dichte bos. De woonkamer is design-chic ingericht met natuurmaterialen en uiteraard ontbreekt een houtkacheltje niet. Boven ligt de slaapkamer, ook alweer met een groot raam zodat je een adembenemend uitzicht hebt op het meer terwijl de vogeltjes jullie wakker tsjilpen. In dit intieme liefdesnestje is ook een klein keukentje geïnstalleerd, maar je kunt ook apero, diner of ontbijt bijboeken. En dan is het tijd voor een kajaktochtje, met een bootje dat voor de deur ligt te wachten. Dat er geen wifi is, vinden wij de logica zelve.

Vanaf € 210 per nacht, 2 personen, max. 5 nachten verblijf. www.theforest.be

4. Hobbithuis in de Ardennen: als op een filmlocatie in Nieuw-Zeeland

Er staan verschillende houten hutten bij Les Cabanes de Rensiwez in Houffalize vlak bij de Ourthe, en allemaal zijn ze geïnspireerd door de boomhutten die we als kind bouwden. De locatie is prachtig: verspreid over zes hectare natuurschoon dat begroeid is met beuken en sparren. Maar de hut die het meest tot de verbeelding spreekt, is zonder twijfel La Cabane d’Ernest, een ‘hobbithuisje’ gebouwd in de oever van de rivier en bedekt met een dak van groen. Je waant je in Nieuw-Zeeland, de plek waar de film ‘The Hobbit’ is opgenomen. In dit luxueuze berenhol voor twee, half begraven onder de heuvel, logeer je in een supersfeervol interieur van hout en steen. Ook het stenen bad is prachtig, net zoals het terras dat uitzicht biedt op de rivier. Alle huisjes hebben een houtkachel en een kitchenette, sommige zelfs een sauna of een houtgestookte jacuzzi.

Vanaf € 369 voor 2 nachten in La Cabane d’Ernest. 2 personen. www.lescabanesderensiwez.be

5. Airbnb woudyurt in West-Vlaanderen: als in een nomadentent in Mongolië

Verscholen in een oud bos met een vijver in Oostkamp bij Brugge ligt deze handgemaakte eco-yurt, een tradi­tionele tent zoals de nomaden in Mongolië gebruiken. Stap binnen en je vindt er twee bedden, een houtkachel, een keukentje en een koepel waardoor het daglicht binnenvalt. Je ervaart het knusse gevoel midden in de natuur te overnachten, maar dan wel comfortabel beschermd tegen de elementen. Vlakbij de tent ligt een houten boomhut met bad en douche, en een composttoilet. Buiten kun je tussen de oude bomen de barbecue aansteken en genieten van de eindeloze rust en stilte in het bos.

Vanaf € 60 per nacht. www.airbnb.com

6. Loof in Haspengouw: als in een woud in Duitsland

Dit unieke en luxueuze houten boshuis voor vier personen in Hoeselt staat op de grens van een beboste helling en de glooiende Haspengouwse weilanden. Binnen staat designmeubilair met karakter, en dat zorgt voor een warme sfeer waarin gasten zich snel thuis voelen. Door de grote glaspartijen vormt ook het bos een deel van het interieur, want in de beide slaapkamers word je wakker met het zicht op de bomen of de velden. Ontbijten kan op het terras op palen, zodat je echt tussen het gebladerte van de beukenbomen zit. Qua uitvalsbasis kan dit tellen, want je logeert echt te midden van de natuur in de beroemde Haspengouwse fruitstreek met zijn vele bloesemroutes. Op enkele honderden meters van het huis loopt een wandelnetwerk, er zijn talrijke andere Greenspots in de buurt zoals het Munsterbos, Alden Biesen of het doorkijkkerkje in Borgloon. Ook het fietsroutenetwerk ligt vlakbij. Hier doe je aan vogelspotten en heb je gegarandeerd geen tijd voor gesurf of bingewatchen. En dus is er ook geen wifi of kabel-tv.

Vanaf € 155/nacht voor 2 personen op weekdagen en € 195/nacht op vrijdag en zaterdag en tijdens schoolvakanties. Toeslag van € 20 p.p./nacht voor derde en vierde persoon, minimaal 2 nachten. www.loof-cabin.be

7. Leiecabin in Oost-Vlaanderen: als in een hutje in Zweden

Alleen al door het vele grenenhout ga je je in Zweden voelen, maar ook de ligging van Leiecabin aan de oevers van de Leie in Sint-Martens-Leerne is bijzonder pittoresk. Hier vonden de schilders van de Latemse School inspiratie voor hun meesterwerken, en ook het uitzicht voor je deur is prachtig. De hippe houten cabin is een omgebouwde woonwagen, biedt plaats aan twee personen (smal bed, dus best voor koppels) en komt met de nodige extra’s: een hottub om romantisch te baden onder de sterren én een sauna, helemaal voor jullie alleen. In de tuin geniet je van de nodige privacy en staan ligzetels, een barbecue en een eettafel klaar. Ook buiten is veel te beleven in deze toeristische streek. Je kunt bootjevaren op de Leie, een fietstocht maken door de idyllische dorpjes in de buurt of een ijsje eten in Sint-Martens-Latem.

€ 135 per nacht plus 15 euro schoonmaakkosten, minimum van twee nachten. Max. 2 personen. Ontbijt en fiets, sup- en bootverhuur mogelijk. www.roulotte-de-charlotte.webnode.nl

Bekijk de locaties van de besproken logies hier:



