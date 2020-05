Bye bye overvolle ‘camerarol’: zo ga je creatief aan de slag met foto’s

Vrije tijd

Het digitale tijdperk heeft zo zijn voordelen: we hebben snel internet (nu ja, bijna altijd), zien onze vrienden via videocall en hebben altijd een camera op zak. Wat minder gezellig is: we doen zelden nog iets leuk met de foto’s op onze smartphone. Gelukkig heb je nu tijd genoeg om daar verandering in te brengen. Meer tips vind je in onze Thuisblijfgids