Bye bye goede voornemens: in 2019 kies je beter voor een jaarthema Valérie Wauters

01 januari 2019

15u02

Bron: Purewow 0 Vrije tijd We kennen het allemaal wel: op 1 januari beginnen we met z’n allen vol goede voornemens aan het nieuwe jaar. Tegen 1 februari zijn heel wat van die voornemens alweer in de vergeethoek beland. Tijd dus voor een andere aanpak: vaarwel voornemens, hallo jaarthema!

Goede voornemens zijn moeilijk om vol te houden. Een betere vriend(in) zijn, meer sporten, minder shoppen: stuk voor stuk zijn het dingen waarin je jezelf vindt tekortschieten, en die je het komende jaar wil verbeteren. De kans is echter groot dat, eens december weer om de hoek komt piepen, je moet vaststellen dat je niets van deze voornemens hebt waargemaakt. Gevolg: je voelt je een loser, en daar is niets positiefs aan.

Waarom het dan eens niet over een andere boeg gooien het komende jaar. In plaats van vijf goede voornemens denk je nu na over een jaarthema. Dat is een zin die de prioriteiten omvat die jij voor jezelf wil stellen het komende jaar. Let er hierbij wel op dat je het niet zo specifiek maakt dat het enkel en alleen toegepast kan worden op een enkele gewoonte. Door de rest van het jaar heen kan je dan checken of de keuzes die je maakt in lijn zijn met het jaarthema dat je koos. Een goed voorbeeld hiervan is om het komende jaar bijvoorbeeld door te zetten. Doorzetten kan je in dit geval toepassen op bijvoorbeeld sporten en diëten (stuk voor stuk klassieke thema’s die steeds terugkomen bij de goede voornemens), maar ook op ‘eindelijk eens op de tanden bijten en die kleerkast uitmesten’. Om maar enkele voorbeelden te geven.

Wat een jaarthema zo aantrekkelijk maakt, is dat je er haast niet in kunt falen. Een voornemen als ‘elke week gaan sporten’ faalt wanneer je een weekje overslaat. Een jaarthema staat of valt echter niet bij een moment van zwakte. Ja, het is mogelijk dat je al eens een beslissing neemt die tegenstrijdig is met je jaarthema, maar dat wil niet zeggen dat je daarna niet gewoon weer de draad kunt oppikken.