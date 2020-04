Buitenkant van je huis schoonmaken in tijden van corona: microbioloog en poetsexperte geven advies

Dat heel wat mensen in de huidige lockdown light de poetsmicrobe te pakken hebben, is een understatement. Op Instagram zag je de afgelopen dagen de ene uitgemeste kast na de andere passeren. Nu alle klusjes in huis stilaan afgevinkt dreigen te raken en de zon zich nog steeds van zijn beste kant laat zien, is het tijd om de aandacht te verleggen naar de buitenkant van onze woning. Moet je daar extra poetsen tegen het coronavirus? En hoe pak je deze schoonmaak het best aan?

Moet je buiten extra poetsen tegen het coronavirus?

“We weten dat het coronavirus verspreid wordt via hoest- en niesdruppels. Die kunnen wel meegevoerd worden door de wind, maar het is nog maar de vraag hoe ver”, vertelt microbioloog Paul De Vos (UGent). Het risico dat je besmet raakt doordat het virus op je raam, terras of deurklink komt aangewaaid is dus erg klein.

Iemand die besmet is kan het coronavirus wel gemakkelijk overdragen op allerlei oppervlakken. Onderzoekers hebben ontdekt dat het virus enkele uren tot drie dagen kan overleven op materialen als glas, plastic en staal. Het kan dus geen kwaad om voorwerpen zoals je brievenbus, deurbel en deurklinken regelmatig een extra poetsbeurt te geven.

Om kleine oppervlakken te desinfecteren gebruik je best een product met 70% alcohol. Voor grote oppervlakken is een bleekwateroplossing van 1% gemakkelijker Paul De Vos

“Om kleine oppervlakken te desinfecteren gebruik je best een product met 70% alcohol. Voor grote oppervlakken is een bleekwateroplossing van 1% gemakkelijker. Dat is 10 ml javel per liter water. Hogere dosissen zullen niet efficiënter zijn, maar wel schadelijker voor de omgeving. Het is dus belangrijk om hier niet van af te wijken”, vervolgt De Vos. “Word ook niet paranoïde. Het is zeker niet nodig om je die zaken dagelijks te ontsmetten. Als er geen aanwijzingen zijn voor contaminatie met het coronavirus, volstaat het zelfs om gewoon zeepsop te gebruiken.”

“Naast onze alertheid voor het coronavirus, blijft het van belang om ons te realiseren dat dieren de oorzaak kunnen zijn van heel wat ziektes en infecties”, voegt de microbioloog eraan toe. “Als je huisdieren hebt, is het dus erg belangrijk om aandacht te hebben voor een goede hygiëne. Ruim uitwerpselen altijd zo snel mogelijk worden op minstens om de twee dagen. Ook voedingsresten die onafgedekt blijven staan om aan de dieren te voederen of omdat ze bestemd zijn voor de afvalbak, zijn ware broeihaarden voor bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Die kunnen op hun beurt door bijvoorbeeld insecten verspreid worden en op verse voedingsmiddelen terechtkomen. Als je dan toch aan het poetsen slaat, hou hier dan extra rekening mee.”

(Lees verder onder de foto)

Huishoudexperte geeft poetsadvies:

Oogverblindende rolluiken

“Als ik buiten schoonmaak, neem ik altijd eerst de rolluiken onder handen”, vertelt Liesbeth Verboven, huishoudexperte bij Het Poetsbureau. “Om die langs beide kanten weer mooi wit te krijgen gebruik ik een microvezeldoek en een sopje van lauwwarm water met Dreft. Dat is eigenlijk mijn favoriet schoonmaakmiddel. Het is niet agressief en werkt uitstekend om vet en ander vuil te verwijderen. Hardnekkigere zwarte aanslag die toch niet meteen verdwijnt, krijg je weg met Cif. Breng het product aan op je doek en wrijf met je wijsvinger over de vlek. Dat doet wonderen. Daarnaast is een tandenborstel een handig hulpmiddel om tussen de latjes van je luiken te poetsen. Droog de rolluiken na afloop met een katoenen handdoek en je kan er weer enkele maanden tegenaan.”

Was niet alle vensters langs binnen en buiten op één dag. Op den duur wordt het saai en ga je minder goed werk leveren Liesbeth Verboven

Ramen zonder strepen

Samen met de luiken zou je ineens je ramen kunnen lappen. “Al raad ik mensen altijd aan om niet té veel hooi op hun vork te nemen”, vervolgt Liesbeth. “Was niet alle vensters langs binnen en buiten op één dag. Zelfs al heb je nu genoeg tijd. Op den duur wordt het saai en ga je minder goed werk leveren.”

Voor het beste resultaat zou de poetsexperte opnieuw Dreft aanbevelen. “Los enkele druppeltjes op in water, niet te veel zodat het niet overdreven begint te schuimen. Gebruik dan een microvezeldoek om het raamkozijn schoon te maken. Vergeet niet om je raam ook open te zetten om de binnenkant van het frame te poetsen. Neem nadien een verse doek en proper water met detergent om over de ruit te gaan. Het geheim om strepen te voorkomen zit ‘m in de ramenwisser die je vervolgens gebruikt om het glas droog te trekken. Meestal kan je op elke markt een kwalitatief exemplaar scoren. Het rubber van de wisser moet flexibel zijn en perfect aansluiten op het glas. Als je goed van boven naar beneden wist, moet je het venster nadien zelfs niet meer drogen met een zeemvel. Met een handdoek langs de randen en over de vensterbank gaan is voldoende. Doe dat zeker niet met de ramenwisser, het ruwe oppervlak van de vensterbank kan het rubber beschadigen.”

Heb je een houten terras, gebruik dan bruine zeep om groenaanslag te verwijderen Liesbeth Verboven

Mosvrij terras

Hou je van groen, maar niet op je terras? De beste aanpak om groenaanslag te verwijderen verschilt van materiaal tot materiaal. “Heb je een houten terras, gebruik dan bruine zeep”, raadt Liesbeth aan. “Los een scheut op in water en neem er een zachte schuurborstel bij om de aanslag te lijf te gaan. Heb je tegels of klinkers? Dan is Biotex-waspoeder het wondermiddel bij uitstek. Op klinkers mag je dat gewoon uitstrooien en enkele dagen laten inwerken. Als de regen het product wegspoelt zal je terras er vanzelf zo goed als nieuw uitzien. Op tegels zou ik het poeder niet zo lang laten liggen. Los het liever op in een beetje water en gebruik dat mengsel om met een schuurborstel het mos aan te pakken. Spoel je terras vervolgens af met water.”

Een hogedrukreiniger is volgens de poetsexperte uit den boze. “Daarmee kan je de voegen tussen je klinkers en tegels lelijk beschadigen. Op bankirai kan het eventueel wel, maar blijf sowieso voorzichtig.”

Propere brievenbus

“Als je brievenbus van natuursteen is gemaakt, kan er ook groenaanslag op komen”, weet de poetsexperte. “Die verwijder je met een mengsel van 50% water en 50% keukenazijn. Sproei het op de stenen met een plantenspuit en laat het enkele dagen inwerken. De regen spoelt het product uiteindelijk samen met de aanslag weg. Is je brievenbus van inox? Ga er dan in cirkelvormige bewegingen over met een microvezeldoek met een toefje Cif. Spoel nadien goed af met water en je zal merken dat je brievenbus blinkt als nooit tevoren.”

Vergeet niet om de hoezen van je buitenkussens regelmatig in de wasmachine te steken Liesbeth Verboven

Frisse tuinmeubels

Heb je de tuinmeubels opnieuw buiten gezet na hun winterslaap, was ze dan ineens ook af. “Teak meubelen kan je op dezelfde manier aanpakken als bankirai: met bruine zeep en water. Het is belangrijk om ze van tijd tot tijd ook in te smeren met speciale teakolie, om te voorkomen dat het hout verkleurt en uitdroogt. Zijn je tuinmeubelen van rotan, dan kan je een kleine, draagbare compressor gebruiken om het vuil van tussen het weefsel weg te blazen. Nadien verwijder je het overgebleven stof met een sopje van Dreft of allesreiniger. Vergeet niet om ook de hoezen van je buitenkussens regelmatig in de wasmachine te steken. Ik doe dat zelf twee keer per jaar - een keer voor en een keer na de zomer. Zo voorkom je geurtjes en hardnekkige vlekken. Omdat veel kussens afgewerkt zijn met een ijzerdraad om hun vorm te behouden, was je ze best maximaal op 40º.”

Een smakelijke barbecue

“De gouden regel om een barbecue schoon te houden kan je vast raden: wacht niet te lang met je rooster te kuisen”, vervolgt Liesbeth. “Het is verleidelijk om het vervelende klusje uit te stellen. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet zo veel werk te zijn. Snijd na het eten gewoon een rauwe aardappel in twee en wrijf daarmee over het rooster. Het zetmeel zorgt ervoor dat al het vet en alle aangebrande restjes loskomen. Om de rest van je barbecue te reinigen raad ik een mengeling van soda en water aan. Dat is een natuurlijk product dat erg goed ontvet. Zijn er aangekoekte restjes, dan biedt een schuursponsje soelaas.”

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken aan huis gekluisterd. Binnen ‘Mijn Thuisblijfgids’ vind je allerlei tips van onze experten en journalisten zodat je deze periode met succes kan doorkomen.

Lees ook:

Huis vol onzichtbaar vuil: “Een gewoon zeepsopje is meer dan genoeg om hygiënisch schoon te maken” (+)

Allesreinigers getest: dure producten maken niet beter schoon dan goedkope varianten (+)

“Loop niet met natte handen rond”: ziekenhuishygiënist vertelt hoe je je handen het best droogt (+)