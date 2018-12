Buitengooien die handel: dit ban je best uit je leven volgens je sterrenbeeld Valérie Wauters

28 december 2018

13u08

Bron: Popsugar 0 Vrije tijd Af en toe moet je gewoon iets verwijderen uit je leven om het beter te maken. Soms zijn dat mensen, soms zijn dat dingen. Wat je ook tegenhoudt om de beste versie van jezelf te worden: de keuze om bepaalde mensen of zaken uit je leven te bannen is nooit makkelijk. Dit is wat jij best uit je leven verwijdert, volgens jouw sterrenbeeld.

Ram

De ram doet er best aan om de constante drang naar verandering uit z’n leven te verbannen. Je hoeft echt niet voortdurend risico’s te nemen of uitdagingen aan te gaan: het is meer dan oké om af en toe te vertragen en te waarderen wat je hebt. Je bent dan misschien wel een adrenalinejunkie, maar soms kan het echt deugd doen om tijd te nemen om uit te rusten en de batterijtjes weer op te laten. Leer dat het oude vertrouwde soms ook spannend en opwindend kan zijn.

Stier

Beste Stier: neem even de tijd om al het vervallen voedsel uit je kasten te verwijderen. Vooral dingen zoals oude kruiden of geopende potten ingelegde groenten hebben de gewoonte om je ijskast en voorraadkast te doen uitpuilen. Gooi daarnaast ook alle keukengerei dat niet meer werkt (of dat je gewoonweg niet gebruikt) weg.

Je zal merken dat je liefde voor koken een nieuwe opflakkering krijgt nu je alle oude rommel hebt buitengegooid. Door fysiek ruimt vrij te maken, maak je meteen ook plek vrij in je hoofd.

Tweelingen

Tweelingen moeten het schuldgevoel elimineren dat ze hebben wanneer ze aan een project beginnen maar niet afmaken. Het is oké om af en toe iets los te laten, zeker wanneer je zoveel op je bordje hebt als jij. Stel prioriteiten, en laat de dingen helemaal onderaan de lijst gewoon los. Je zal merken dat de wereld er niet door vergaat. Eens iets niet tot een goed einde brengen maakt je geen slecht persoon, het maakt je menselijk.

Kreeft

Laat al die negativiteit los, Kreeft. Blijven denken aan dingen die je lang geleden overkwamen is niet goed voor je. Verban mensen die je in het verleden pijn deden, en ga verder met je leven. Je hebt genoeg in het heden om je emotionele behoeften te vervullen. Het heeft dus geen enkel nut om het moment dat je ontdekte dat je ex je bedroog opnieuw en opnieuw te beleven in je hoofd. Focussen op negativiteit creëert gewoon meer negativiteit.

Leeuw

Zeg vaarwel tegen je behoefte om gevalideerd te worden door anderen, beste Leeuw. De lucht ingeprezen worden door anderen is altijd leuk, maar je hebt het echt niet nodig om te kunnen overleven. Zoek je eigenwaarde bij jezelf. Waardeer jezelf en je prestaties en doe afstand van je afhankelijkheid van anderen. Je hebt hun goedkeuring echt niet nodig.

Maagd

Het is tijd om je haast dwangmatige verlangen om alles op een juiste volgorde te ordenen vaarwel te zeggen, lieve Maagd. Het bezorgt je alleen maar angst en stress. Waarom zouden je boeken bijvoorbeeld niet op alfabetische volgorde gerangschikt mogen worden in plaats van op hoogte of kleur? Zodra je stopt met zo veeleisend te zijn, kan je ontspannen, en dat zal je creativiteit alleen maar ten goede komen.

Weegschaal

Neen, je hoeft niet alles zorgvuldig af te wegen, Weegschaal, ook al ligt dat in je karakter. Laat je nood om alles in aanmerking te nemen voor je een beslissing neemt dus varen. Probeer ook eens spontaan uit de hoek te komen en je gevoel te volgen, zonder eerst af te wegen wat de mogelijke gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Soms is het echt oké om te gaan voor wat je wil, en daarbij niet eerst te denken aan alle anderen.

Schorpioen

De Schorpioen zet zich best over zijn constante behoefte om gelijk te hebben. Het is echt niet goed om een relatie of iets waarvan je houdt op te offeren, enkel en alleen om je gelijk te halen. Je bent echt niet zwak als je niet altijd voet bij stuk houdt. Er zijn momenten waarop flexibel zijn de betere keuze is.

Boogschutter

Boogschutters moeten af van het geloof dat zij de enigen zijn die er toe doen. Je hebt de neiging om enkel en alleen aan jezelf te denken en aan wat jij op dit moment doormaakt. Je ziet jezelf niet als egocentrisch, maar je kunt het wel zijn. Neem de gevoelens van een ander ook eens in overweging en plaats jezelf en jouw noden niet altijd op de eerste plek.

Steenbok

Breek die muren om je heen af, Steenbok. Je hebt een emotionele muur rond jezelf gebouwd, omdat je denkt dat anderen je willen kwetsen. Hierdoor hou je niet alleen pijn en verdriet buiten, maar vergooi je ook je kans om echte liefde te voelen. Gooi die emotionele buffer weg, en je zal ervan versteld staan hoeveel mensen echt om je geven en van je houden.

Waterman

Je moet echt af van het idee dat je zonder reden tegendraads moet zijn. Jij gaat ervan uit dat mensen je een watje en zwak zullen vinden als je niet af en toe wild om je heen schopt. Je hoeft je echt niet als een eikel te gedragen, enkel en alleen om te voorkomen dat mensen misbruik van je maken. Weet dat je ook zonder al dat onnodige drama kunt laten zien dat je sterk en onafhankelijk bent.

Vissen

Stop met jezelf constant in twijfel te trekken, Vissen. Door steeds aan jezelf te twijfelen kan je op den duur geen beslissingen meer nemen en word je te afhankelijk van anderen. Dit ondermijnt meteen ook je zelfrespect en zelfvertrouwen. Luister naar dat stemmetje in je hoofd dat bevestigt hoe geweldig je bent.