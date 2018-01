Ardennes-Etape Gesponsorde inhoud Bucketlist Ardennen: relax in een hottub met zicht op het groen Aangeboden door Ardennes-Etape

Luxe villa voor 10 personen in het Land van Herve.

De ultieme luxe? Dat is geen materieel hebbeding, maar een ervaring die zo uniek is dat je ze nooit meer vergeet. Relaxen in een warm borrelbad bijvoorbeeld, met zicht op het groen én een glas bubbels in de hand. Compleet opgaan in de natuur zonder dat je daar moeite moet voor doen. Je hoeft niet eens ver te reizen voor deze bucketlist-droom, want in deze Ardennen-huizen ligt die voor het grijpen.

1. Luxehuis voor levensgenieters

Dat lijkt ons echt het toppunt van luxe: een vreugdedansje maken in een fraai opgeknapt huis en dan uitblazen in een jacuzzi, met champagne én zicht op het mooie land van Herve. Kan allemaal in deze voormalige boerderij met vijf slaapkamers, waar design met landelijke accenten wordt gecombineerd. Wil je je toch eens moe maken? De ruime keuken is uitstekend uitgerust (er is zelfs een teppanyakiplaat) en buiten ligt een verwarmd zwembad op je te wachten.

Ardennes-Etape Voormalige boerderij met vijf slaapkamers in het land van Herve.

Zeker doen: Het land van Herve barst van de lekkere streekproducten, die je vakantie nog royaler maken. Ontdek specialiteiten als ambachtelijke Herve-kaas en appelstroop op je eigen tempo met een funky Vespa, waarmee je langs boerderijen, ambachtelijke producenten of de markt van Aubel cruiset.

2. Terugtrekplek vol wellness

In sommige huizen voel je meteen zo goed dat je niet meer weg wil. De sfeer klopt helemaal en de ligging alleen al brengt pure rust. Als je dan op een zachte zomeravond buiten bij zonsondergang in een hottub ligt te borrelen, is je vakantiegeluk compleet. Dit huis voor 24 mensen in het pittoreske plaatsje Bütgenbach heeft de authentieke stijlelementen en materialen van een boerderij goed bewaard, maar voegde daar wel een frisse look aan toe. Het vakantiehuis barst van de wellnessopties, want binnen is er ook een sauna, jacuzzi en stoombad.

Ardennes-Etape Luxe villa in het pittoreske Bütgenbach.

Zeker doen: Je wellnessluxe verdienen? Dan ga je eerst zwemmen, waterfietsen, surfen, kanoën of kajakken op het meer van Bütgenbach. Of misschien zoek je liever de roots van het wellnessgebeuren op in Spa, zo'n 35 km verder. Flaneer van de Peter de Grote-bron (waar ook een permanente expo over schilder Joan Miró loopt) naar de Prins van Condé- en de Sauvenière-bron, of volg buiten Spa de wandeling langs de bronnen Barisart en Géronstère.

3. Ardennensfeer met grote privétuin

Het hippe, hedendaagse Ardennengevoel vind je in dit bijzondere vakantiehuis, dat de warmte van hout en natuursteen met smaak en zin voor originaliteit heeft verwerkt. Het huis voor 18 personen is helemaal omringd door groen en ligt op een domein van maar liefst 5000 m² in de streek van Nadrin en Houffalize. Dit is dé regio om je uit te leven op de mountainbike of waanzinnig mooie wandelingen te maken, rotskammen en lieflijke meertjes inbegrepen. Daarna is die relaxsessie in de grote buitenjacuzzi méér dan welkom.

Ardennes-Etape Het vakantiehuis is helemaal omringd door groen en ligt in de streek van Nadrin en Houffalize.

Zeker doen: Het landschap is hier zo spectaculair dat je zeker eens moet gaan wandelen, bijvoorbeeld naar de samenvloeiing van de twee Ourthes of de avontuurlijke klim naar de rots Le Hérou. Ook voor mountainbikers is dit het paradijs, je kan à la carte een van de vele mountainbikeroutes uitkiezen.

4. Romantisch stulpje in het bos

Even weg van de wereld, alleen met je lief in het bos... maar dan graag met een flinke portie comfort en verwennerij in de buurt, toch? Dit romantische visioen kan je waarmaken in deze goed verborgen chalet. Volstrekt ongestoord en met zicht op het groen laat je de tijd voorbijglijden in de warme buitenjacuzzi. Alleen voor de hapjes en drankjes moet je zelf zorgen. Ook binnen is de boschalet een oase: helder en knus ingericht in een moderne landelijke stijl. Op het terras, vanuit de leefruimte of in je slaapkamer... overal zie je bomen en groen.

Ardennes-Etape Even weg van de wereld maar dan met een flinke portie comfort en verwennerij in de buurt.

Zeker doen: Als je het even hebt gehad met natuurromantiek, ga je om de hoek de sfeer opsnuiven in de schattige slentersteegjes van Durbuy, met hun leuke deco- en cadeauwinkels. In de toprestaurants van het stadje vier je de liefde met gastronomie.

