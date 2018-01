Ardennes-Etape Gesponsorde inhoud Bucketlist Ardennen: Ontdek het beste bier van Wallonië Aangeboden door Ardennes-Etape

12u22 4 Abbaye d'Orval Orval bij Florenville

Ongetwijfeld ken je een microbrouwerij, trendy stadsbier of bierfietsroute in je buurt. Maar wist je dat er ook in Wallonië meer dan 500 bieren worden gebrouwen? De Ardennen zijn niet alleen de bakermat van drie bekende trappisten, ook het populaire La Chouffe en andere prijsbeesten worden er met liefde en vakkennis gemaakt. Hoog tijd voor een roadtrip langs de mooiste Ardennenregio's met streekbier als leidraad.

1. Bierroute door Namen

In de provincie Namen heb je de bieren maar voor het uitkiezen. Je kan hier makkelijk een mooie route langs bierspecialiteiten uitstippelen. Start je tocht al in de laars van Henegouwen, waar de Ardennen beginnen: in Chimay wordt immers de bekende trappist gebrouwen. Je kan de abdij - maar niet de brouwerij - bezoeken en in Espace Chimay kom je meer over dit bier te weten. Zo'n 20 km verder krijg je in Mariembourg een prima rondleiding in Brasserie des Fagnes, dat elk jaar tientallen speciale bieren brouwt. Wie dat wil, kan nog naar de abdij van Maredsous of Leffe rijden. In Purnode bij Yvoir is familiebrouwerij Brasserie du Bocq met zijn frisse en fruitige bieren een aanrader.

Logeertips: In Froidchapelle, op zo'n 20 km van Chimay en Brasserie des Fagnes, kan je kiezen voor een luxevilla met sauna in een rustig vakantiedorp aan een meer. Liever logeren aan het einde van deze bierroute? Dit stijlvolle ecohuis in Yvoir is een prima optie.

Ardennes-Etape Luxevilla met sauna in Froidchapelle

Ardennes-Etape Stijlvol ecohuis in Yvoir

2. Rond het stadje La Roche

La Roche-en-Ardenne is een prima uitvalsbasis voor enkele interessante bieruitstappen. Rij eens naar de abdij Notre-Dame de Saint-Remy, waar ze de authentieke Rochefort-trappist maken. De abdij kan je niet bezoeken, maar genieten van de prachtige omgeving aan de voet van een bosrijke heuvel kan wel. Aan de andere kant van La Roche mag je wel een uitgebreid bezoek brengen aan Brouwerij Achouffe, van het populaire La Chouffe-bier met de kabouter op het etiket. Benieuwd naar de swingende kant van de Ardennen? Rij nog 15 km verder richting Gouvy, waar elke zomer een groot jazzfestival plaatsvindt. In een oude Ardense boerderij brouwt Lupulus hier verschillende bieren, ook bio. Vlakbij, in Sterpigny, organiseert Ferme de la Madelonne minstens één keer per maand een jazz- of bluesconcert, waarbij je een biertje uit de eigen microbrouwerij proeft.

Logeertip: Als je graag geniet van rust en ruimte, maar niet ver van La Roche wil zijn, is dit warm ingerichte vakantiehuis met grote tuin perfect.

Ardennes-Etape Vakantiehuis met grote tuin niet ver van La Roche.

3. In de zonnige Gaumestreek

Voor de beroemde trappist van Orval moet je naar de zuiderse Gaumestreek in het puntje van de provincie Luxemburg. In Orval bij Florenville kan je de ruïnes van de oude abdij, het kloostermuseum en een gerestaureerd gebouw met info over het brouwproces bezoeken. In datzelfde Florenville maak je echter ook kennis met de hippe artisanale brouwerij Sainte Hélène, die bieren als Gypsy Rose of Lily Blue maakt. Te bezoeken na reservatie met een groep vanaf 5 personen.

Logeertip: Helemaal in de sfeer blijf je in dit bijzondere vakantiehuis in de vroegere smederij van de abdij van Orval. Modern gerenoveerd, maar een paar authentieke elementen (balken, vloeren, deuren) en enkele oude meubelen maken het verschil.

Ardennes-Etape Vakantiehuis in de vroegere smederij van de abdij van Orval.

4. De geheimen van Luik

Een citytrip Luik is meer dan ooit een aanrader: voor het prachtige nieuwe kunstmuseum La Boverie, maar ook voor de charmante steegjes van de oude wijk Hors-Château. Hier ligt de jonge, trendy Brasserie C verstopt, waar je onder meer een Curtius, iets tussen witbier en trappist, proeft én smult in de brewpub. En ken je Tripick? Het bier bestaat amper een jaar, maar liet zich al opmerken tijdens de World Beer Awards door de prijs van het beste Belgische bier weg te kapen. Zeker proeven, want buiten Luik is het nog niet vlot verkrijgbaar. Wil je op verkenning in de provincie Luik? Sla dan in de altijd even mooie Oostkantons de kleine Brouwerij van Bellevaux niet over. Na een rondleiding proef je een heerlijke Blonde, Brune, Blanche, Black of Malmédy Tripel in de gezellige herberg.

Logeertips: In dit mooie vakantiehuis met grote privétuin en buitenzwembad in Trooz geniet je van het buitenleven op amper je 10 km van de stad Luik. Zin om helemaal op te gaan in de Oostkantons? Kies dan voor deze helder ingerichte chalet met veel glaspartijen én adembenemend uitzicht vlak bij Bellevaux.

Ardennes-Etape Vakantiehuis met grote privétuin en buitenzwembad in Trooz.

Ardennes-Etape Helder ingerichte chalet met veel glaspartijen én adembenemend uitzicht.