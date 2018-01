Ardennes-Etape Gesponsorde inhoud Bucketlist Ardennen: met de kids op safari in eigen land Aangeboden door Ardennes-Etape

Domaine des Grottes de Han Ook in de Ardennen kan je wilde dieren spotten in het bos, of in een wildpark.

Dieren hun ding zien doen in hun eigen omgeving, dat is dé reden waarom je op safari zou gaan. Maar waarom wachten op die grote reis naar Afrika? Ook in de Ardennen kan je wilde dieren spotten in het bos, of - makkelijker en leuker voor de kinderen - in een wildpark waar dieren halfvrij leven. Deze drie spannende parken verdienen een plaats op je bucketlist.

1. Zoek de Big Five in het wildpark van Han

Stel je voor hoe je over een beboste heuvel wandelt, langs rotsen en een oude bedding van de Lesse... Plots zie je tussen de bomen een familie everzwijnen, een roedel wolven of herten. Op een open vlakte draven zeldzame przewalski- en tarpanpaarden, of grazen er bizons. Wat verder ligt een lynx te zonnen en snuffelen bruine beren speels rond. Dat beleef je, als je het wildpark bij de grotten van Han te voet verkent. Handig met kleine kinderen: je kan de dieren ook vanuit een safaricar bewonderen.

Bijzonder: Dit is het enige wildpark in de Benelux waar je de Europese 'Big Five' kan zien: lynx, wolf, bizon, bruine beer en veelvraat.

Domaine des Grottes de Han Wildpark bij de grotten van Han

Safarigehalte: De dieren leven in semi-vrijheid op een groot domein van 250 ha, zowel te voet als in het safarivoertuig krijg je veel dieren van dichtbij te zien.

Omgeving: Bij de beroemde grot van Han ligt ook de minder bekende grot van Lorette. Maar de streek is vooral prachtig om langs schattige dorpjes, kastelen en typische Ardennenbossen te wandelen. Bij de toeristische dienst kan je een roadbook downloaden met 9 wandelroutes door de regio.

Logeertip: Bekomen van je safari doe je in een mooi huis in Rochefort dat de Ardennen niet verloochent. Het vakantiehuis is ingericht met veel hout, natuursteen en wat antiek, maar straalt toch een moderne sfeer uit.

Ardennes-Etape Vakantiehuis in Rochefort

2. Speur naar dieren in het bos van Forestia bij Spa

Een wandeling door de bossen van Forestia, zo'n 12 km van Spa, kan behoorlijk spannend zijn. Terwijl je opgaat in het natuurschoon, blijk je ineens naast wolven, herten of beren te wandelen - uiteraard veilig afgescheiden op hun eigen domein. Forestia houdt het midden tussen een zoo en een dierenpark, maar door het bosrijke decor voelt het heel natuurlijk aan. Je ziet er vooral Europese wild, maar ook enkele niet-Europese diersoorten uit gematigde streken, zoals kamelen, stekelvarkens, jaks, wasberen en lama's.

Forestia Terwijl je opgaat in het natuurschoon, blijk je ineens naast wolven, herten of beren te wandelen.

Bijzonder: Bij Forestia hoort een klimpark voor de kinderen, met avontuurlijke parcours voor alle leeftijdsgroepen: van 2 jaar tot 12-plus.

Safarigehalte: Je verkent het dierenpark te voet, zoals in een zoo, maar dankzij de bomen en ruime terreinen voelt dit als een safari-avontuur.

Omgeving: De unieke Hoge Venen liggen in de buurt, maar voor kinderen die dol zijn op ridderverhalen is het sprookjeskasteel Reinhardstein een must. Je bereikt het na een mooie boswandeling.

Ardennes-Etape Vakantiehuis in Stoumont

Logeertip: Gezellig napraten over alle avonturen kan in dit knusse, gerieflijke vakantiehuis in Stoumont op zo'n 15 km van Forestia. Superleuk voor de kinderen is de tuin met buitenspeeltuigen en de unieke sterrenkijkershut. Liever meer luxe en modern design? In de buurt van Forestia kan je je vakantie ook doorbrengen in een rustig gelegen nieuwbouwvilla met speelzaal, infraroodcabine en een geweldige tuin.

Ardennes-Etape Nieuwbouwvilla in de buurt van Forestia

3. Bewonder exotisch wild in Monde Sauvage

Adembenemend is het, als een giraf op hoge poten naar je toestapt en zijn eindeloze nek nieuwsgierig naar je auto toebuigt. En wandelde daar net geen kudde zebra's voorbij? In Le Monde Sauvage in Aywaille op 25 km van Luik beleef je dit soort safari-avonturen vanuit je eigen auto of in een speciaal treintje. Het safaripark toont meer dan 150 diersoorten uit alle continenten, van leeuwen, apen en olifanten tot capibara's en pinguïns.

Bijzonder: Zeeleeuwen, papegaaien en roofvogels zie je aan het werk in een show.

Safarigehalte: Een flink deel van de dieren zie je vrij rondlopen tijdens de safaririt, daarnaast is er een wandelparcours langs kleinere terreinen en volières.

Omgeving: In deze groene achtertuin van Luik kom je niet alleen kastelen en oude molens tegen, maar ook het 'bergriviertje' Ninglinspo. Dit kristalheldere zijriviertje van de Amblève telt zelfs enkele watervallen en canyons! Langs deze Ninglinspo kan je een avontuurlijke wandeling maken - bruggetjes, trappen en touwen inbegrepen.

Logeertip: Van Afrika of Amerika duik je weer helemaal in de Ardennensfeer met een verblijf in deze dorpsvilla. Onopvallend aan de buitenkant, maar binnen wacht je een modern interieur met veel hout en natuursteen, en een stijlvolle inrichting met rustige natuurtinten. Sauna, bubbelbad en een grote ravottuin.

Ardennes-Etape Dorpsvilla in Aywaille

