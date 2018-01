Ardennes-Etape Gesponsorde inhoud Bucketlist Ardennen: Ervaar de vrijheid van een eenzame boswandeling Aangeboden door Ardennes-Etape

13u56 3 Martin Dellicour Vrijheid en wilde schoonheid in de Ardense bossen.

Eén keer in je leven moét je het echt doen: urenlang wandelen in een bos, waar je alleen maar vogels, eekhoorntjes, herten of zelfs everzwijnen tegenkomt. Geen stadsgeluiden, geen andere wandelaars, geen 101 dingen die je van het natuurgevoel afleiden. Die vrijheid en wilde schoonheid ervaar je in deze vier Ardense bossen. Mét wandeltip om je vakantie goed in te zetten!

1. Het desolate bos van Croix-Scaille

Grensstreken worden wel vaker over het hoofd gezien. En ook het plateau van Croix-Scaille in de Naamse Ardennen ligt er meestal verlaten bij. Dicht bij de Franse grens, niet ver van Gedinne, zijn de wouden nog echt uitgestrekt en desolaat. In deze regio werd een paar jaar geleden zelfs nog een wolf op Belgische bodem gespot. Neem dus je verrekijker en een portie onverschrokkenheid mee!

Startpunt wandeling: Vertrek aan Ferme Jacob en volg de gele driehoeken (wandeling 44)

Logeertip: Bekomen van je avontuur doe je in een stukje beschaving, zoals in dit stijlvolle vakantiehuis dat rustieke warmte met design combineert, of in deze grote luxevilla waar Ardense accenten voor extra sfeer zorgen.

2. Het Scandinaviëgevoel in Les Epioux

Tussen Herbeumont en Chiny ligt het afgelegen domein Les Epioux. Het is een majestueus gemengd bos, met naald- en loofbomen dus, waar herten zich prima thuis voelen. Omdat er ook enkele stille meren liggen, waan je je hier zonder veel moeite soms zelfs in Scandinavië.

Startpunt wandeling: Begin even voorbij het Kasteel van Epioux.

Martin Dellicour Les Epioux: een majestueus gemengd bos, met naald- en loofbomen, waar herten zich prima thuis voelen.

Logeertip: Maak er een onvergetelijke vakantie van door te logeren in een fraai en ruim vakantiehuis in een van Wallonië's mooiste dorpjes: het artistieke Chassepierre, op zo'n 7 km van Les Epioux.

3. Het iconische Ardennenbos in Nassogne

Als er één Ardennen-icoon bestaat, is dat het woud van Saint-Hubert wel. Vol herten en legenden (kabouters! heksen!), en zo groot dat het zich over 11 gemeenten uitstrekt. Véél bos om te verdwalen dus... Dankzij 1500 km bewegwijzerde wandelpaden maak je daar toch een veilige tocht van. Neem bijvoorbeeld het plaatsje Nassogne als uitvalsbasis, waar je na enkele kilometers richting Champlon in het bos drie in het landschap geïntegreerde uitkijkposten tegenkomt.

Een kaart met 23 bewegwijzerde wandelingen in Nassogne is verkrijgbaar bij de plaatselijke toeristische dienst.

Logeertip: Waarom zou je in één moeite niet ook van het luxueuze plattelandsleven genieten? De eigenaars van dit chique viersterrenvakantiehuis, dat bij een actieve boerderij hoort, zetten een degustatiemand met boerderijproducten en artisanaal gemaakte zeep voor je klaar.

4. Weg van de wereld in Bois del Moûle

Bois del Moûle is geen eindeloos bos, toch heb je hier snel het gevoel dat je op een verlaten plek bent. Beekjes, varens, bessenstruiken en af en toe een fraai uitzichtspunt over de andere bossen van Manhay - dit is het decor voor een stevige Ardennenwandeling waarop je meer dieren dan mensen tegenkomt.

Startpunt wandeling: Vertrek vanuit het gehucht Chêne-al-Pierre en volg bijvoorbeeld de bewegwijzerde wandeling 'Plantisse'.

Logeertip: Het Ardennengevoel trek je verder door, als je logeert in een karaktervol vakantiehuis met veel natuursteen, een modern-landelijke sfeer en een wellnessruimte met sauna en bubbelbad.

