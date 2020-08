Bubbleproof feesten: hou een heerlijk nostalgische retroparty met het hele gezin

Terug naar die goede, oude tijd? Met een retrofeestje is je hele bubbel welkom voor een jolige trip down memory lane. “Verrassend wat je ontdekt als je je kinderen meeneemt naar je eigen jeugdjaren”, vertelt Evi Hanssen. “Hoeze de kleren beschouwen die jij de max vond, hoe sommige liedjes álles overleven en welke spullen ze totaal niet kunnen thuisbrengen.” Haal je favoriete vintage partyoutfit en je swingendste danspasjes boven voor deze doldwaze Gekste papa/mama-challenge



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De uitnodiging: knippen & plakken

Evi: “Een papieren uitnodiging brengt je meteen in de juiste sfeer. Je kan ze zelf knutselen: tijdschriften doordrukken met aceton, spatten, of ecoline, allemaal technieken die me instant terugkatapulteren naar mijn jeugd. Ook heel retro: je maakt een tekstje op de computer in comic sans en dan kopieer je de uitnodiging. Vergeet vooral niet om een uitgebreide wegbeschrijving toe te voegen. Ah ja, want een gps of Google Maps was nog niet aan de orde. Het startuur mag ook een stuk vroeger dan bij feestjes vandaag. Voor een partijtje met kinderen maakt het niet zoveel uit, maar een avondfuif begon al om halfnegen en om tien uur ’s avonds was de party al volop aan de gang.”

Terwijl Scout en Mac zich uitleven met de uitnodiging heeft Evi nog een laatste tip: “Vergeet niet om onderaan je uitnodiging een PS toe te voegen: ‘Geen mobiele telefoons toegelaten!’ Dat maakt het pas echt. Paniek dat er dan geen foto’s zouden zijn? Dat los je op met polaroids!”

Wil je er een echt avondfeestje van maken, dan is een blacklight onmisbaar Evi Hanssen

Alles uit de kast voor het decor

“Om de sfeer van vroeger op te roepen zet je gewoon alles bij elkaar wat oud is. Je hoeft je echt geen zorgen te maken of iets origineel uit de jaren 50, 80 of 90 kwam, de stijlen mogen door elkaar lopen. Misschien heb je nog een vintage meubeltje, een paar beeldjes, een vaas, een oude affiche of servies van vroeger. Wil je er een echt avondfeestje van maken, dan is een blacklight onmisbaar. Of ga voor een messageparty: iedereen krijgt een nummertje en je kan briefjes achterlaten in elkaars envelop.”

Al zijn er ook dingen die verleden tijd mogen blijven: “Binnen roken was enkele decennia geleden nog doodnormaal. Overal stonden asbakken en zelfs potjes met sigaretten voor de gasten. Totaal ondenkbaar vandaag.”

Voor je outfit is het beste advies: als je er nog mee over straat durft, zit het goed Evi Hanssen

De outfit: you look wonderful tonight

“Voor je outfit is het beste advies: als je er nog mee over straat durft, zit het goed. Je hoeft ook niet ver te zoeken naar retrokleding. Begin in je eigen kleerkast. Wat je draagt hoeft niet echt oud te zijn, in hedendaagse collecties zitten vaak stuks met een goede jaren 90-vibe. Als de sfeer van een kledingstuk goed zit, is het prima. En dan komt het aan op de afwerking: een flashy zonnebril, je sokken over je broek trekken, jeans op jeans, een K-Way... Is er in je kast niet veel te vinden, kijk dan eens op zolder bij oma en opa, wie weet welke schatten liggen daar nog. En anders vind je zeker iets bij de Kringwinkel of het Leger des Heils. Wil je er een groter project van maken: dan is dit je kans om te batikken of tie-dye’en zoals dat tegenwoordig heet. Of het nu hip of old skool klinkt: het blijft even plezant om knopen in je T-shirt te leggen en ze dan in de verf te leggen.”

Is je outfit klaar, dan mag je los gaan met haarlak om je haar in een ouderwets model te krijgen: “Scrunchies en een grote kuif voor haar, een flinke lik gel en een matje van fake haar voor hem. Vergeet ook de geuren niet, dat zijn uitstekende triggers voor je geheugen: White Musk uit de Body Shop, Davidoff Cool Water en Fahrenheit van Dior. Een royale wolk van een van deze geuren en je waant je meteen in de vorige eeuw.”

Op het menu: exotische drankjes

Evi: “Voor de kinderen moet ik niet lang nadenken: Capri-Sun om lekker leeg te slurpen. Bij een feestje hoorde ook Cola, altijd uit glazen flesjes, of River Cola van ‘den Aldi’. Een flinke portie snoep, dat past ook bij een ouderwets feestje. Kijk eens goed rond in de supermarkt en heel wat snoepjes zullen een nostalgisch belletje doen rinkelen: rode veters en zure matten, perziken en hula hoops om op iedere vinger een ringetje te steken. Qua hapjes herinner ik mij vooral veel cocktailsaus en als je echt exotisch wou gaan, een potje olijven. Zo ongewoon was dat in mijn jeugdjaren. Aan exotische drankjes met alcohol was er dan weer geen gebrek: Passoa, Blue Curaçao, Pisang, Safari... Cocktailhits uit het verleden. Zelf drink ik op dit moment geen alcohol en als ik dit lijstje zie heb ik niet het gevoel dat ik veel moet missen.” (lacht)

Ah, dát zijn cassettetjes!

“Heb je ergens nog een cassettespeler die werkt, haal die dan zeker boven. Het geeft meteen een toffe sfeer en je kinderen vinden het de max om te ontdekken hoe die dingen werken. Vraag aan je gasten om een paar cassettetjes mee te brengen. Geweldig wat je dan te horen krijgt: new beat of een zelfgemaakte mixtape opgenomen met liedjes van de radio. Ik heb nog een cassettetje gevonden van ‘Tien om te zien’. Waarschijnlijk zelfgemaakt door de uitbater van de videotheek, zo illegaal, maar daar stonden we toen totaal niet bij stil. Een echt idool had ik niet, ik luisterde naar veel soorten muziek. Als ik dan toch iemand moet kiezen eerder Ingeborg en Stef Bos, een veeg kleinkunst.”

En dan klinkt het uit volle borst door de living: ‘Door de wind, door de regen!’ Scout en Mac staan erbij en kijken ernaar tot Clouseau door de boxen van de oude cassettespeler klinkt: ‘Dan wil ik dansen...’ “Dat nummer is niet kapot te krijgen!”, glundert Evi, terwijl ze met haar zonen door de living swingt.

Mama, wat gaan we doen?

Je kan gewoon wat muziek opzetten, hapjes eten en elkaar bewonderen in jullie coole outfit. Maar met kinderen in huis is het altijd slim om ook wat andere activiteiten op het programma te zetten:

• Bubbelgumbellen blazen. Simpel en de perfecte ijsbreker: open een doosje roze bubbelgum en kauwen maar. Wie blaast de grootste bel?

• Gezelschapspelletjes spelen: “‘Pietjesbak’ of ‘Wie is het?’ waren mijn favorieten, heel tof om te zien dat Scout en Mac dat ook nog altijd graag spelen”, vertelt Evi. “En dan zie je dat sommige dingen niet veranderen: tegen je verlies kunnen blijft nog altijd even moeilijk. (lacht) Wat me opvalt: hoe weinig vrouwen er in dat spel zitten. Ik dacht als kind oprecht dat er veel meer mannen in de wereld waren. Dat kwam natuurlijk omdat ik opgroeide tussen drie broers, maar spelletjes als ‘Wie is het?’ hielpen daar duidelijk niet aan.”

• Fotoalbums doorbladeren: “Grappig om te zien hoe jij eruit zag op de leeftijd die je kinderen nu hebben. Vooral Scout lijkt op mij, ik had ook kort haar op zijn leeftijd, echt maf als je die foto’s naast elkaar legt”, zegt Evi.

• Oude games ontdekken: “De geluidjes van die oude computerspelletjes! Daar hebben wij onze ouders dus zot mee gemaakt”, lacht Evi. Scout en Mac kunnen zich er wel even mee bezighouden: “Ze zijn leuk, maar toch niet even geweldig als ‘Fortnite’ of ‘Brawl Stars’. Je hebt maar één spel om te spelen. Met een tablet heb je toch meer het gevoel dat je echt in het spel zit. Die oude spelletjes zou je maar drie kwartier leuk vinden.” En de spelletjes van vandaag? “Eh, een hele dag?”

• Een video bekijken: Voor de echte ervaring stop je een videoband in de videospeler en druk je op ‘play’. In de kringwinkel zijn er hopen van die oude videobanden te koop. Maar je kan je ook rustig voor de tv installeren en via moderne wegen genieten van een klepper uit de tijd van toen: “‘Ghost’, ‘Dirty Dancing’ of ‘Top Gun’. Al die topacteurs in hun jonge jaren, een feest om naar te kijken!”, zegt Evi.

Met de HLN Summer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wil jij jouw kinderen net als Evi de kans niet geven om de woorden ‘Ik verveel me’ uit te spreken? Maak een foto waarin je bewijst dat jullie samen meest doldwaze streken uithalen en deel hem via het ‘Gekste mama of papa’-platform.

Lees ook:

Lol met wetenschap: zo ga je vrolijk aan het experimenteren met spullen die je al in huis hebt (+)

Veel wc-rolletjes over? Evi Hanssen en haar zonen maken er een rollercoaster mee: “Uren speelplezier!” (+)

Hoe je een puber aan het schoonmaken krijgt (+)