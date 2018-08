Brussel verwelkomt eerste overdekte foodmarket ‘Food District’ TVM

Na Barcelona, Kopenhagen, Antwerpen en vele andere grote Europese steden, heeft Brussel vanaf vandaag 16 augustus zijn eigen foodmarket: 'Food District'. Negen maanden lang kunnen foodies in winkelcentrum City 2 terecht bij zeven verschillende kraampjes, gaande van een standje met vierkante pizza's tot een toonbank waar je zelf een Aziatisch gerecht naar keuze kunt samenstellen.

Food District ligt in een ondergrondse ruimte waar beton en hout de toon zetten. Duidelijk geïnspireerd op de industriële interieurtrend, maar dankzij de vele planten wel zonder dat het er te afstandelijk en koud aanvoelt. In totaal zijn er zeven verschillende toonbanken, elk met hun eigen aanbod. Het project is van de hand van ‘WE ARE C', een gloednieuw communicatiebureau dat volledig gewijd is aan de wereld van food & beverage.

Het gaat om de eerste echte overdekte foodmarket in Brussel die mee surft op de ‘goed eten’-trend en mikt op lokaal en op dagelijkse kwaliteit. Via deze nieuwe ruimte wil City 2 inspelen op de vraag en op de trend. Er worden 200 zitplaatsen voorzien voor de bar en de hoge en lage tafels. Elke toonbank biedt daarnaast ook de mogelijkheid om ter plaatse te eten of om mee te nemen, dus wie in de buurt werkt kan er makkelijk even passeren voor lunch of ontbijt.

Van 16 augustus 2018 tot eind mei 2019. City 2, Nieuwstraat 123, 1000 Brussel.