Brugge verkozen tot een van de mooiste steden ter wereld: enkele leuke tips

14 november 2019

10u49 0 Vrije tijd Brugge staat bekend als een supergezellige stad, geliefd bij veel toeristen. Dat imago wordt nog eens bevestigd door reiswebsite ‘Flight Network’. Die maakte een lijst met de mooiste steden ter wereld, waar Brugge als enige Belgische stad een plaats in verworven heeft. Heb je ook zin in een citytrip in eigen land? Wij voorzien je alvast van enkele leuke adressen.

Om het lijstje samen te stellen, ondervroeg Flight Network meer dan 1.000 experts. Denk aan bloggers, reisjournalisten en werknemers bij reisbureaus. De top 3 is niet bepaald een grote verrassing, want Parijs, New York en Londen kwamen als winnaars uit de bus. Op plaats 26 vinden we de eerste en enige Belgische bestemming: Brugge.

Krijg jij spontaan zin om een bezoek te brengen aan de hoofdstad van West-Vlaanderen? Wij helpen je een handje met enkele toffe adressen.

ETEN EN DRINKEN

Books & Brunch

De naam zegt het zelf: hier kan je terecht voor een superdeluxe brunch tussen de boeken. Eet eerst je buik rond. Keuze genoeg, want de biologische menukaart staat vol met sandwiches, salades, wafels en pannenkoeken. Achteraf kan je door de boekenkast snuisteren. Een exemplaar gevonden dat je bevalt? Dan neem je dat gewoon mee naar huis.

Books & Brunch, Garenmarkt 30.

Blackbird

Geen zin om de dag te starten met een omelet en spek, en mag het eens wat anders zijn? Bij Blackbird kan je behalve en regulier ontbijtmenu ook kiezen voor knäckebröd, tapas, quiches en vegan bowls met superpoeders als spirulina en chiazaad. Ook lekker als lunch.

Blackbird, Jan van Eyckplein 7..

Hubert

Voor een ongedwongen lunch of culinair avondje, kan je voortaan naar Hubert Gastrobar. Dat is de hippe eetbar van de eigenaars van sterrenrestaurant Sans Cravate. Leuk weetje: deze plek is genoemd naar de man die voordien het huis bewoonde.

Hubert, Langestraat 155.

Nomad

Nomad staat voor ‘No Ordinary Meals and Drinks’. Concreet houdt dat in dat ze gezonde en verse gerechten serveren, bereidt met groenten uit een bioboerderij. Je ziet er ook een duidelijke Zuid-Afrikaanse invloed, want de uitbaters hebben enkele jaren in Kaapstad gewoond. Een van de aanraders is bijvoorbeeld ‘cape malay butter chicken curry’.

Nomad, ‘t Zand 12.

De Republiek

De Republiek vormt het gastronomische en culturele hart van Brugge. Het is immers een mengelmoes van koffiebar, café, restaurant, stadsbioscoop en cultuurcentrum. Kortom, er valt altijd wel iets te beleven.

De Republiek, Sint-Jakobsstraat 36.

Cuvee

Op 5 minuten wandelen van De Republiek vind je Cuvee, een wijnbar én winkel. Hier kan je trouwens enkel natuurwijn drinken, oftewel ongefilterde wijn die gemaakt is zonder chemische toevoegingen. Combineer het met tapas, kaas of een bordje charcuterie.

Cuvee, Philipstockstraat 41.

WINKELEN

Boetiek Ruth

Trendy, vrouwelijk en tijdloos. Met die trefwoorden kan je Boetiek Ruth gemakkelijk samenvatten. De eigenares Ruth Niville (duh) kiest zelf alle stuks uit en hangt vooral merken als Sessùn, Samsoe Samsoe, Yerse, studio .ruig en mbyM.

Boetiek Ruth, Sint-Jakobsstraat 55.

L’Héroïne

L’Héroïne werd een tijdje geleden nog getipt door de gerenommeerde krant The New York Times. Met rede: deze boetiek is een verzamelplek voor het kruim van de Belgische mode. Je ontdekt hier onder meer Dries Van Noten en Ann Demeulemeester, maar ook opkomend Belgisch talent.

L’Héroïne, Noorzandstraat 32.

Fresh

De kledij, accessoires en sneakers bij Fresh staan volledig in teken van kwaliteitsvolle én betaalbare streetwear. Zowel mannen als vrouwen kunnen er hun gading vinden. Ook leuk: aan de muren hangen illustraties en kunstwerken van jonge, lokale artiesten.

Fresh, Sint-Jacobsstraat 30, 8000 Brugge.

MAIS OUI

Drie jaar geleden richtten de zussen Emmanuelle en Charlotte Behets de conceptstore MAIS OUI op. Met succes, want een maand geleden openden ze nog een tweede winkel in Gent. “Onze merken zijn een fijne mix, heel persoonlijk uitgekozen omdat we steeds uitgaan van onze eigen stijl. Centraal staat de zelfbewuste vrouw, elegant en toch een tikje rock’n roll”, zeiden ze daar zelf over.

MAIS OUI, Academiestraat 12.

HIT

Voor unieke sneakers ben je bij HIT aan het juiste adres. Naast schoenen van Filling Pieces, CLJD, Veja en Nubikk bieden ze ook exclusieve sneakers aan. Helemaal achteraan de winkel kan je trouwens ook petjes en sweaters van hun eigen label vinden.

HIT, Steenstraat 47.

DOEN

Museum-Gallery Xpo Salvador Dalí

Het Belfort is an sich al een bezoekje waard, maar wist je dat je binnen ook werken van Savador Dalí kunt bewonderen? Het gaat om een collectie van aquarellen, tekeningen en beelden van de Spaanse kunstschilder in een toepasselijk, ietwat schreeuwerig decor van goud, parelmoer en shocking pink.

Museum-Gallery Xpo Salvador Dalí, Markt 7.

Biermuur

Het café 2BE is een aanrader voor bierliefhebbers, en dat is nog een understatement. In het gebouw is immers een gigantische biermuur gebouwd, met Belgische bieren. Heb je daar dorst van gekregen? Dan kan je van een frisse pint genieten op het terras, dat een knap uitzicht biedt over de stad.

2BE, Wollestraat 53.

Treed in de voetsporen van een kloosterzuster

Een tijdje geleden heeft het Engels Klooster zijn deuren opengezet voor rondleidingen. Je wordt er gegidst door niemand minder dan enkele kloosterzusters.

Het Engels Klooster, Carmersstraat 85.