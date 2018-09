Blogster start petitie tegen reisfoto's op Instagram Liesbeth De Corte

20 september 2018

09u19

Bron: The Independent 0 Vrije tijd Anno 2018 is het quasi onmogelijk om op reis te vertrekken zonder na te denken over sociale media. Of je kiest resoluut voor een digitale detox of je deelt je mooiste foto's met je volgers op Instagram en Facebook. Allemaal goed en wel, maar al te vaak gaat dit ten koste van de natuur, vindt reisblogster Elisabeth Brentano . Om hier verandering in te brengen, is ze een petitie gestart.

"Wereldwijd delen mensen hun vakantie-avonturen op sociale media. Op die manier vormen ze een bron van inspiratie voor andere reizigers, maar tegelijk heeft hun gedrag een ontzettend slechte invloed op onze planeet", zo steekt Brentano van wal.

De influencer, die zelf prachtige plaatjes op Instagram plaatst voor haar 88.500 volgers, maakt zich terecht zorgen. Té veel mensen doen alles voor de perfecte selfie of kiekje, zonder even na te denken of ze geen schade aanrichten aan de natuur of een culturele bezienswaardigheid. Brentano verwijst zelf naar het aansteken van kampvuren, het gebruiken van drones op plaatsen waar dat eigenlijk niet mag, vandalisme en het betreden van nationale parken of historische sites terwijl de toegang verboden is.

Foute inspiratie

Een bijkomend probleem: vroeger eindigden vakantiekiekjes enkel en alleen in fotoboekjes, die af en toe eens worden bovengehaald voor vrienden, familieleden of nostalgische herinneringen op te roepen. Maar dankzij Instagram en co. bereiken de foto's nu miljoenen mensen. Zij kunnen zich wel eens 'geïnspireerd' voelen om dezelfde (illegale) fout te maken.

Met de petitie wil Brentano niet alleen fotografen op de vingers tikken, maar ze roept ook de hulp in van sociale media zelf. "Het zou goed zijn moesten Instagram en Facebook een systeem in het leven roepen dat gebruikers in staat stelt om bepaalde overtredingen te melden", stelt ze voor. "In samenwerking met wetenschappers, de parken zelf en non-profitorganisaties kunnen ze ervoor zorgen dat zulke foto's niet langer gedeeld worden op sociale media."

De blogster gaat nog een stapje verder. "Deze gegevens moeten ook publiek worden gemaakt. Zo kunnen bedrijven en organisaties beter kiezen met welke influencers ze in zee gaan, en wie niet." Met haar petitie hoopt Brentano 15.000 handtekeningen te verzamelen, en ze is goed op weg. Na drie weken is haar voorstel al meer dan 13.000 keer ondertekend.