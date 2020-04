Blijven dromen van vakantie(huisje): dit zijn de beste boekingssites

Hoelang het coronavirus ons leven blijft beheersen, weet niemand. Grote kans dat die quarantaine nog een tijdje blijft duren. Maar even grote kans dat reisboekingen nadien snel oppikken. En dan wordt het dringen, zeker in eigen land. En zeker voor huizen waar je met het gezin op vakantie kan. Je kunt dus maar beter je huiswerk maken en online op zoek gaan naar je ideale vakantieverblijf. Want kijken mag! In de tussentijd vind je ook amusement in onze ‘ Thuisblijfgids ’.

Blijven we in eigen land deze zomer? Of wordt het toch een buurland? Niets zo moeilijk om plannen te maken als je niet weet welke beperkingen corona je nog oplegt. Toch is het nu het moment om op zoek te gaan naar je ideale logies, zodat je snel kunt reserveren zodra er duidelijkheid is over wat wel en niet mag. Nog nooit was het makkelijker om zelf een vakantiehuisje te boeken. Booking.com, TUI, Belvilla, HomeAway: het zijn maar een paar namen van boekingssites. Vaak worden dezelfde accommodaties via verschillende websites of via Facebook en Instagram aangeboden. Wie echt het goedkoopste tarief wil, moet dus de nodige tijd uittrekken om prijzen te vergelijken.

Belangrijk is dat je zeker kunt zijn van de kwaliteit van je woning en van de betrouwbaarheid van de aanbieder

Maar ‘prijs’ zegt niet alles. Soms is het inderdaad goedkoper om een gelijkaardig huis rechtstreeks via de website van een particuliere verhuurder te boeken. Maar hou dan wel rekening met de risico’s zoals een huisje dat in slechte staat verkeert, of gewoon een onbetrouwbare verhuurder. Net daarom is het zo belangrijk om voor elk verblijf online foto’s te bekijken en beschrijvingen te lezen. Beperk je dan niet enkel tot de site van de verhuurder, maar ga ook eens kijken op een reviewsite zoals Tripadvisor.

Wil je het zelf makkelijk maken? Dan is een huisje vinden via een professionele reisorganisatie het beste advies. Het grote voordeel is dat je via de database snel zoekt op de criteria die je zelf invoert, zoals aantal kamers, met of zonder zwembad, huisdieren toegelaten... Maar nog belangrijker is dat je zeker kunt zijn van de kwaliteit van je woning en van de betrouwbaarheid van de aanbieder. Gereputeerde verhuurorganisaties hebben er alle belang bij dat zowel het hele boekingsproces als het verblijf zelf aan strenge kwaliteitseisen beantwoordt, kwestie van de klanten te zien terugkeren het jaar erna. Bovendien krijg je een compensatie of een tegoedbon als er iets misloopt.

Dit zijn de beste boekingssites

Ardennes-Etape

Meer dan 1.700 vakantiehuizen in de Ardennen, van chalets, vakantiehuizen tot echte villa’s. Nadruk op kwaliteit en veilig boeken, de database is snel en makkelijk te doorzoeken.

www.ardennes-etape.be

Gîtes de Wallonie

Deze toeristische vzw bundelt meer dan 1.000 vakantiehuizen in Wallonië en de Ardennen. Vaak gaat het om gîtes en chalets. De aanbiedingen zijn duidelijk uit het Frans vertaald. In geval van problemen en annulaties moet je zelf contact opnemen met de eigenaar.

www.gitesdewallonie.be

Aan zee

Onderdeel van Belvilla, en expert op het gebied van bijzondere huizen uitsluitend aan de Nederlandse kust. Heel veel huizen zijn van particulieren, waardoor je altijd in een uniek decor terechtkomt. Het is ook mogelijk op de site naar luxueuzere huizen te zoeken.

www.aanzee.com

Belvilla

Een van de grote Europese spelers, met jaarlijks meer dan 660.000 gasten. In het aanbod zitten meer dan 40.000 vakantiehuizen in 24 Europese landen. De grote troef is het enorme aanbod, ook voor huizen voor gezinnen. Je hoeft geen week te huren, sommige vakantiewoningen zijn te huur vanaf twee nachten.

nl.belvilla.be

Indrukwekkend: elke avond verblijven er 2 miljoen mensen in woningen van Airbnb

VillaXL

Gelieerd aan Belvilla, maar gericht op luxueuzere villa’s en chalets in het hogere segment in de belangrijkste vakantielanden van Europa.

www.villaxl.com

Novasol

Meer dan 50.000 vakantiehuizen in heel Europa. Goeie database. Je kunt ook filteren en zoeken op diverse thema’s zoals ‘huis met zwembad’, ‘sauna’ of ‘drijvend huis’.

www.novasol.be

TUIvillas

Internationaal vakantiehuisportal van de toerismegroep voor gezinnen, koppels, mensen met huisdieren en vriendengroepen. De keuze is gigantisch: meer dan 300.000 woningen en appartementen van particuliere eigenaren, lokale agenten en touroperators, verspreid over 70 landen wereldwijd. Je krijgt er bovendien de TUI-service van een kwaliteitstouroperator bovenop.

www.tuivillas.com

HomeToGo

Dit is een zogenaamde ‘metasite’, een gigantische zoekmachine die vakantiehuizen, villa’s en appartementen vergelijkt van een aantal andere platforms zoals Booking.com, Tripadvisor en Novasol. Ook de aanbiedingen van Airbnb worden meegenomen. Zo krijg je een gigantisch aanbod van meer dan 17 miljoen (!) accommodaties in meer dan 200 landen en meer dan 600 websites. Voor de boeking linkt de site telkens door naar de aanbieder zelf. Dit is wellicht de meest complete database die er bestaat.

www.hometogo.nl

Airbnb

Op dit deelplatform staan meer dan 6 miljoen verblijven in meer dan 191 landen. Indrukwekkend: elke avond verblijven er 2 miljoen mensen in woningen van Airbnb. Het gaat dan niet enkel over vakantiehuizen, maar ook over appartementen voor citytrips. Het platform garandeert dat als klanten al hun betalingen en communicatie uitvoeren via het platform, ze beschermd zijn als er wat misgaat.

www.airbnb.be

HomeAway

Op dit deelplatform vind je meer dan 1 miljoen vakantiewoningen uitsluitend van particulieren, geïllustreerd met zelfgemaakte foto’s. Boeken gebeurt rechtstreeks bij de particuliere eigenaar, dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van de gegevens. Maar je hebt wel een vangnet: HomeAway biedt zijn 185 miljoen klanten bescherming tegen fraude als de woning niet overeenkomt met de beschrijving, als de klant toegang wordt geweigerd of het vakantiehuis onbewoonbaar blijkt bij aankomst.

www.homeaway.nl

Een beeld zegt meer dan duizend promowoorden. Zorg dat je zoveel mogelijk ‘ziet’ van je vakantiehuis voor je boekt

Waar moet je extra op letten?

1. Bekijk de locatie op een kaart

Voor de meeste vakantiegangers is de locatie van het verblijf doorslaggevend bij de keuze: een plek waar je veel privacy hebt, en die veraf gelegen is van drukke wegen. Bekijk dus op een gedetailleerde kaart de ligging, of stel aan de eigenaar gerichte vragen over de locatie.

2.Lees goed de beschrijving en bekijk foto’s

Een beeld zegt meer dan duizend promowoorden. Zorg dat je zoveel mogelijk ‘ziet’ van je vakantiehuis voor je boekt. Twijfel je over de grootte van het zwembad, vraag dan meer details. Doe dat allemaal via e-mail, zodat je bewijs hebt en sterker in je schoenen staat mochten de zaken uiteindelijk toch minder rooskleurig zijn dan je had verwacht.

3. Kijk de bijkomende kosten na

Informeer voor je boekt zeker nog eens naar de bijkomende kosten, want sommige eigenaars proberen met extra’s de huurprijs op te trekken. Check of je extra moet betalen voor het beddengoed, de verwarming van het zwembad, het elektriciteits- en waterverbruik. Die kunnen de definitieve prijs flink de hoogte injagen.

4. Zorg voor een annulatieverzekering

Sommige verhuursites en deelplatformen bieden in hun contract de mogelijkheid om een bijkomende verzekering af te sluiten. Als je daar niet op ingaat, moet je zeker zélf een annulatieverzekering afsluiten, bij bijvoorbeeld Europ Assistance of Ethias. Zo recupereer je (een deel van) je geld als de reis om één of andere reden niet kan doorgaan. Corona leert ons dat je je niet tegen alles kan verzekeren.

