Binnenkort meer bloot op Instagram? App herbekijkt blootbeleid Margo Verhasselt

25 oktober 2019

08u55

Bron: dazeddigital 0 Vrije tijd Komt er binnenkort meer bloot op Instagram? Het ziet er naar uit dat de app eindelijk toegevingen wil doen wanneer het op hun strenge ‘nude policy’ aankomt.

De Free the Nipple-beweging schreeuwt het ondertussen al jaar en dag van de daken: wat is er in godsnaam zo mis met een beetje bloot en een vrouwentepel die komt piepen op een foto? Heel wat, volgens het sociale mediaplatform. Al lijkt het erop dat ze nu eindelijk wat water bij de wijn willen doen. Ze nodigden 20 artiesten, curatoren en activisten uit in hun kantoor in New York om hun blootbeleid te bespreken.

Er waren heel wat artiesten aanwezig waaronder activist Micol Hebron. Zij gaat al jaren de strijd aan met Instagrams tepelban. Al was het Joanne Leah die bal voor deze meeting aan het rollen bracht. Ze maakte een rapport op in samenwerking met het team dat bij Facebook over de beleidsregels gaat nadat ze een petitie startte. “Heel veel mensen toonden aan dat het belangrijk is dat dit gebeurde dus het was gewoon tijd, ik denk niet dat een persoon met de eer moet gaan lopen”, vertelde Leah aan online kunstmagazine Hyperallergic. Ze had voor de meeting al enkele videogesprekken met het team van Instagram en wees erop dat die er alleen kwamen dankzij de hulp van andere artiesten.

Facebook is eigenaar van Instagram, maar Instagram blijft baas over zijn eigen blootbeleid. De app staat toe dat er foto’s gepost worden van littekens van een amputatie, vrouwen die borstvoeding geven en ‘bloot in kunstwerken en beelden’, maar ze verbieden ‘foto’s, video’s en digitaal gecreëerde content die geslachtsgemeenschap, genitaliën en close-ups van naakte billen’ toont. Daarnaast worden ook foto’s met tepels bijna altijd verwijderd.

Hebron’s account werd ironisch genoeg enkele uren na de meeting geschorst omdat ze een topless foto van buiten het kantoor postte. Ze liet weten dat ze dankbaar was voor het gesprek, maar vond jammer dat het privé gehouden werd en er geen open dialoog was. Het socialemedianetwerk heeft nog geen officiële verandering aangekondigd, maar vertelde het volgende aan Hyperallergic magazine: “Een van de belangrijkste onderdelen uit ons beleidsmakingsproces is overleg met externe experts en stakeholders zodat we met zoveel mogelijk perspectieven rekening kunnen houden.”

Taboob

Expliciet naakt is verboden op Instagram, maar er heerst al lange tijd een hevige discussie over die regel, ook in België. Want de socialemedia-app hanteert dat principe namelijk nogal losjes. Zo mogen mannen zonder probleem in bloot bovenlijf poseren, maar worden blote vrouwentepels resoluut verbannen. Daar ontstond een aantal jaar geleden al de ‘Free the nipple’-beweging tegen, waar ook celebrities als Miley Cyrus, Madonna en Naomi Campbell zich achter schaarden.

Veel heeft dat blijkbaar niet uitgehaald. Kijk maar naar Murielle Scherre van lingeriemerk La Fille d’O. Haar Instagramprofiel wordt al meer dan een jaar stiekem minder zichtbaar en vindbaar gemaakt. “Ik weet dat je op Instagram geen vrouwentepels of schaamhaar mag tonen dus laat ik die – tegen mijn zin – op alle foto’s van La Fille d’O blurren. Maar zelfs dan word ik gecensureerd”, vertelde ze eerder aan De Standaard. “Uit protest ben ik nu begonnen met foto’s te posten van mannen in mijn lingerie: mannentepels mogen absurd genoeg wel.”

Wanneer is een borst een borst?

Hoe dat juist werkt, wou het initiatief ‘Taboob’ enkele maanden geleden uitpluizen. “Het algoritme van Instagram is zo ontworpen dat het elke vrouwelijke borst blokkeert. Maar wat is de trigger? Is een borst nog steeds een borst als de tepel vervormd wordt tot de neus van Pinokkio? Als die geplet wordt tussen een sandwich? Of als die bedekt wordt onder een laagje ijs?”

Concreet wou Taboob dus analyseren waar Instagram de grens trekt. Hoe ze dat dezen? Ze zwierden 75 foto’s van borsten online, die werden genummerd. Zo kon gemakkelijk bijgehouden worden welke posts geblokkeerd werden. Die foto’s werden tentoongesteld en verkocht, de opbrengst gaat naar Think Pink.