Binnenkijken bij Eve: “Al van jongs af aan knutselde ik huizen met karton” Urban met Eve Irene Schampaert

21 november 2018

07u55

Bron: NINA 0 Vrije tijd Als kind knutselde ze uren bordkartonnen huisjes in elkaar. Vandaag is Eve docente architectuur en woont ze met haar partner en kind in de bruisende Brusselse Kanaalzone. Ze tekende haar loft zelf, met behoud van het brute en industriële karakter van het pand.

Wat vond je belangrijk toen je jouw loft ontwierp?

“Het maximaliseren van licht en ruimtelijkheid, en een duurzame keuze van materialen. Het betonnen plafond en de bakstenen muur zijn gezandstraald, en om die donkere kleur te compenseren, koos ik voor een grijs-roze polyurethaanvloer, waarop de zon kan reflecteren. De houten muren zijn duurzaam, makkelijk te onderhouden en maken het gezellig. Uit hetzelfde materiaal konden ook de kasten gemaakt worden, die volledig zijn ingewerkt.”

Waar komt de interesse voor architectuur bij jou vandaan?

“Op jonge leeftijd al was ik geïnteresseerd in ruimte, en ik knutselde vaak huizen met restjes karton, een schaar en wat lijm. Maquettes maken doe ik nog altijd graag. Mijn studies architectuur aan het Gentse Sint-Lucas waren een heuse eyeopener, en ik raakte al snel gefascineerd door enkele vrouwelijke architecten, als Charlotte Perriand en Lina Bo Bardi zaliger. Ook Gordon Matta-Clark, een architect die als beeldhouwer werkt, wist me erg te inspireren. Met zijn ‘cuttings’ legt hij de structuur van een gebouw bloot en brengt hij daglicht binnen, voor mij de essentie van architectuur.”

Wat is hier uiteindelijk je favoriete plekje geworden?

“Ik breng graag tijd door aan de boekenkast, bij het raam. ’s Morgens valt de zon hier mooi binnen. Het ontwerp van de kast maakte ik zelf. Ik wilde ook plaats voor planten en mooie objecten, want ook daarvan hou ik. Het is fantastisch om mijn boeken netjes uitgestald te zien en ik gebruik ze ook als ik een les moet voorbereiden of referenties zoek. In elk boek schrijf ik de datum en de plaats waar ik het kocht. Ik vind het bijzonder fijn om op reis boeken te kopen en ze dan daarna weer tegen te komen in mijn kast; het wordt dan een object met een verhaal. Ook sommige van mijn eerste boeken die ik kocht als student heb ik nog. Ja, ik draag er zorg voor, en vind het vervelend als ik op zoek ben naar een boek en tot de vaststelling kom dat ik het uitgeleend heb, maar nog niet teruggekregen heb.” (lacht)

Ben je gehecht aan deze woning?

“Ik ben nomadisch ingesteld en sta ervan te kijken hoe snel je een plek naar je hand kan zetten. Ook door het wereldwijde web is het niet zo moeilijk meer om je waar ook ter wereld thuis te voelen. Het is een kwestie van je goed te informeren en voorbereid te vertrekken.”

Je interieur weerspiegelt wie je bent, wordt gezegd. Kan je je daarin vinden?

“Onvermijdelijk weerspiegelt een interieur keuzes die je op een bepaald moment maakt. Maar als persoon evolueer je met de jaren, en dan is het fijn dat je interieur aanpasbaar is. Zo was er hier in deze loft tot twee jaar geleden geen aparte kamer voorzien, maar toen werd onze zoon Emile geboren, en konden we vrij makkelijk een extra kamer creëren.”

Wat wil jij je studenten bijbrengen?

“De huizen en appartementen in België zijn, in vergelijking met die in onze buurlanden, groot. Te groot. Ik vind het belangrijk dat studenten nadenken over cohousing en hoe we kleiner maar toch kwalitatief kunnen wonen. En ik wijs ze op het belang van hergebruik van materiaal. Maar dat alles zonder aan creativiteit te moeten inboeten. Een goede referentie vind ik het Schröderhuis van Rietveld uit 1923. Het ingenieuze ruimtelijke idee van het plan was voor die tijd heel vernieuwend en is nog altijd actueel.”

Wie is ze?

• Eve Deprez (44), woont samen met Gerrit Kerremans en hun zoontje Emile (2)

• architecte en docente architectuur (ULB en ESA Saint-Luc)

• woont in een loft in de Brusselse Kanaalzone, een buurt in volle ontwikkeling

• houdt van reizen en boeken