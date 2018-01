Bingewatchtijd: dit zijn de 10 beste en 10 slechtste afleveringen van Friends SV

10u01 0 Friends Vrije tijd Dit jaar vierden we de start van het nieuwe jaar niet alleen met een behoorlijke kater, maar ook met alle afleveringen van Friends op Netflix. Leuk, maar geen zin om alle 10 seizoenen volledig opnieuw te kijken? Dan zijn dit alvast de 10 afleveringen die je zéker gezien moet hebben (en enkele die je met een gerust hart kan overslaan).

Bij Digitalspy nemen ze het herbekijken van Friends bijzonder serieus, en dus ranschikten ze àlle afleveringen van de sitcom van goed naar slecht. Benieuwd wat de absolute toppers (en missers) waren?

DE SLECHTSTE

10. Seizoen 6: T he One Where Ross Dates a Student

Rachel zet per ongeluk het appartement in brand door haar krultang, Joey doet een auditie voor een film met Al Pacino en Ross heeft een affaire met één van zijn studenten.

9. Seizoen 1: The One Where the Monkey Gets Away

Rachel raakt Marcel kwijt. Voor de rest gebeurt er niet bijster veel.

8. Seizoen 9: The One With Phoebe's Rats

Wie herinnert zich Gavin nog, Rachels vervelende collega die stiekem toch wel een boontje voor haar had? Wel, Rachel en Gavin kussen éin-de-lijk, Joey heeft de hots voor de nanny van Emma, en Phoebe adopteerde enkele ratten.

7. Seizoen 2: The One With The Bullies

Ross en Chandler krijgen af te rekenen met vervelende pestkoppen in Central Park, Monica start met een nieuwe job die ze eigenlijk haat en Phoebe durft nog steeds niet aan te bellen bij haar biologische vader.

6. Seizoen 5: The One In Vegas – Part 2

Behalve het huwelijk van Rachel en Ross heeft deze aflevering niet zo veel om het lijf. Of je moest net als Joey bijzonder opgelaten zijn dat hij zijn tweelinghand gevonden heeft.

5. Seizoen 2: The One With The Chicken Pox

Chandler regelt een job voor Joey maar krijgt daar al snel spijt van. En Phoebe en Charlie Sheen gaan elkaar te lijf met ovenwanten.

4. Seizoen 9: The One With Christmas In Tulsa

Chandler geraakt niet op tijd in New York omdat hij vastzit in Tulsa. Dus mijmert hij maar over alle vorige kerstfeestjes.

3. Seizoen 8: The One With Joey's Interview

Joey heeft een interview met Soap Opera Digest en vertelt zijn levensverhaal. Al loopt dat niet helemaal zoals gehoopt.

2. Seizoen 8: The One With The Tea Leaves

Ross bevindt zich in een penibele situatie wanneer hij zijn roze T-shirt terug wil halen uit het appartement van een ex. Phoebe ontdekt dat ze de toekomst kan voorspellen.

1. Seizoen 2: The One With Phoebe's Husband

Rachel wil niet dat Ross en Julie seks hebben, Joey acteerde ooit in een pornofilm en Phoebe heeft een man die eigenlijk homo is.

DE BESTE

10. Seizoen 5: The One Where Ross Can't Flirt

Ross' flirt met de pizzabezorgster draait niet al te best uit, dus probeert Rachel te helpen.

9. Seizoen 6: The One with Unagi

Een klassieker onder de Friends-fans: Rachel en Phoebe volgen zelfverdedigingslessen, maar die zijn volgens Ross grote onzin. Alleen Unagi kan je helpen. En nee, dat is geen sushi.

8. Seizoen 6: The One with the Routine

De epische dansroutine van Ross en Monica. Meer heeft deze aflevering niet nodig.

7. Seizoen 2: T he One with the Prom Video

Rachel en Ross kussen voor het eerst (eindelijk!), maar minstens even geweldig is hoe Joey een grote gouden armband koopt voor Chandler om hun vriendschap te vieren.

6. Seizoen 4: The One With The Jellyfish

Monica wordt gestoken door een kwal, en Chandler heeft ergens gelezen dat je er dan op moet plassen. Met alle gevolgen vandien.

5. Seizoen 10: The One Where Ross Is Fine

Ross komt erachter dat Rachel en Joey een relatie hebben, maar houdt vol dat hij het prima vindt. Al wijst zijn alcoholconsumptie op iets anders.

4. Seizoen 4: The One With The Girl From Poughkeepsie

Een langeafstandsrelatie is niet altijd even handig. Iets waar Ross van kan meespreken.

3. Seizoen 5: The One Where Everybody Finds Out

Iedereen weet dat Monica en Chandler samen zijn, maar niemand durft het toegeven. Dus helpt Phoebe hen een handje.

2. Seizoen 4: The One With The Embryos

Vergeet de titel, dit is de aflevering met de quiz. Mrs Chanandler Bong, iemand?

1. Seizoen 3: The One Where No One's Ready

Ross moet naar een belangrijk evenement voor zijn werk, maar niemand is op tijd klaar. En Joey heeft Chandlers stoel ingepikt.