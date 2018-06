Bingewatchen en toch aan je houding werken? Probeer sofayoga Eva Van Driessche

21 juni 2018

18u30 0 Vrije tijd Vandaag werden we voor Internationale Yogadag door Telenet getrakteerd op een lesje sofayoga. Ja, je leest het goed. Yoga terwijl je op je luie achterste zit en tegelijkertijd je favoriete series (al dan niet via Telenet) bekijkt.

Hayley Alexander is yoga- en pilateslerares bij Yoga Factory: "Zitten is echt heel nefast voor ons lichaam. We nemen een slechte houding aan, laten onze spieren helemaal verslappen en knellen vaak ook lichaamsdelen af wanneer we onze benen over elkaar slaan. Als je al de hele dag een zittend beroep hebt, is het dus helemaal geen goed idee om dan de avonden ook nog eens horizontaal door te brengen. Maar het kan wél deugd doen om in de zetel te ploffen. Door een beetje actiever te zitten kan je dan écht verschil maken."

Zetelyoga is niet meteen een officiële sport natuurlijk, maar speciaal voor de gelegenheid in het leven geroepen door Telenet. De oefeningen die Hayley ons toont zijn varianten op klassieke stretchende yogahoudingen die je nu zittend in en rond de zetel doet. "Het vervangt zeker je sportmoment niet en het is nog altijd beter om na het werk een blokje om te wandelen, maar met deze houdingen maak je de zeteltijd meer ontspannend en deugddoend voor je lichaam en geest."

Geen zin in echte yoga? Of vind je gewoon al gek genoeg? Hayley: "Als je toch wat beter wil leren zitten dan is een zitbal een goed alternatief voor de zetel. Of ga op de grond zitten met je rug tegen de zetel aan, zodat die goed recht blijft. Probeer zo actief mogelijk te zitten, je schouders ontspannen naar achteren, je rug recht en je hals mooi recht."