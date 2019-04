Bijna paasvakantie: dit zijn de beste pretparken en achtbanen van ons land VW

01 april 2019

09u54 0 Vrije tijd Op zaterdag 6 april start de Paasvakantie en openen de pretparken in ons land opnieuw hun deuren. Maar welk park bezoeken Belgen nu het liefst? En wat is de favoriete attractie? Van beste attractie tot lekkerste pretparksnack: meer dan 3000 Belgen gaven eind maart 2019 hun mening in een onderzoek van online veilingplatform VakantieVeilingen.be.

Jong en oud zijn het erover eens: Walibi is het beste pretpark van België. In Vlaanderen wint Bobbejaanland nipt met 2% meer van Walibi, maar het zijn onze zuidelijke landgenoten die het gewicht in de schaal leggen en voor de overwinning zorgen. Naast Bobbejaanland, vervolledigt Plopsaland De Panne de top drie. Vooral vrouwen blijken fan te zijn van Plopsaland De Panne, en vinden dit ook het leukste park om jaarlijks meermaals te bezoeken.

Bijna 40% van de pretparkbezoekers zegt dat duizelingwekkende achtbanen de reden blijven om een dagje pretpark te plannen. De ‘Weerwolf’ in Walibi wordt door 20% van de deelnemers bekroond tot beste rollercoaster, op de voet gevolgd door de ‘Typhoon’ in Bobbejaanland met 14% en de ‘Cobra’ in Walibi met 10%. Vooral bij jongere bezoekers zijn achtbanen populair. Bezoekers boven de 40 jaar maken het meest plezier in waterattracties. Met 24% van de stemmen, de tweede meest populaire attractie.

Belgen zijn echte pretparkgangers. Niet alleen plant 60% van de deelnemers tot 5 keer per jaar een bezoek, maar schuiven we tijdens dat bezoek ook tot 3 keer opnieuw aan bij onze lievelingsattractie. Daar hebben we wat voor over, 30% van de bezoekers staat zonder probleem tot een halfuur in de rij voor hun favoriete attractie.

Hongertje gekregen? Dan gaan we als echte Belgen het liefst voor een pak friet met hamburger. Vooral mannen stillen hun pretparkhonger met een stevige burger. Vrouwen krijgen weer energie van een ijsje of slushie in de zomer.

De helft van de pretparkbezoekers geeft aan gemiddeld 50 euro per persoon uit te geven aan snacks en souvenirs tijdens een pretparkbezoek. Belgen trekken voor een dagje pretpark dus graag budget uit. Vele bezoekers besparen op hun inkomtickets: 30% van de deelnemers vindt de kassaprijs te duur. Katia Longeval, Director of International Development bij VakantieVeilingen.be bevestigt: “Via VakantieVeilingen.be geven we consumenten de kans om het volledige seizoen mee te bieden op pretparktickets vanaf 1 euro*. Uit onze ervaring merken we dat Belgen gemiddeld 50% van de normale kassaprijs wensen te betalen.”.

Beste pretpark van België

Walibi

Beste rollercoaster

Weerwolf in Walibi

Lekkerste pretparksnack

Frietjes met hamburger