Betoverend Bangkok: de beste tips om er een onvergetelijke trip van te maken Irene Schampaert

07 februari 2020

12u51

Bangkok is een van de veiligste grootsteden ter wereld. Fotograaf en reisagent David Driessche woont en werkt er ruim vijftien jaar. Hij voelt er zich thuis, en al vanaf het begin heel erg welkom. "De Thai ontvangen je met open armen, en nooit zonder een welgemeende glimlach."

De drijvende markten zijn een begrip in Bangkok. Hoe scheid je het kaf van het koren?

“De enige die echt de moeite waard is, is die van Damnoen Saduak, op een goed uur rijden van Bangkok. Niet ver daarvandaan ligt een iets kleinere markt, Amphawa. In sommige andere steden, zoals in Pattaya, zijn er drijvende markten nagebouwd, speciaal voor de toeristen. Die zijn niet authentiek, natuurlijk, al is het best leuk om er te winkelen.”

Damnoen Saduak District, Ratchaburi 70130

 Hét architecturale hoogstandje in Bangkok?

“Dat is, wat mij betreft, de MahaNakhon Tower, ook wel het Tetrisgebouw genoemd. Het lijken wel stukken uit het bekende gelijknamige spel, lukraak op elkaar geplaatst. Op de hoogste verdieping vind je de Skywalk, een terras uit glas van waarop je naar de diepte – zo’n 300 meter – kijkt. Behoorlijk indrukwekkend, maar te mijden voor mensen met hoogtevrees.”

Waar proef je de meest authentieke keuken?

“Op straat! Streetfood is hier een absolute aanrader, en absoluut ongevaarlijk. Nog niet zo heel lang geleden kreeg een oudere dame een ster van Michelin. Plots was het in rijen aanschuiven aan haar eetstalletje; ze wist niet wat haar overkwam. Van een Michelinster had ze nog nooit gehoord. De meeste kraampjes vind je aan de rotonde aan het Victory Monument, in het centrum. Proef zeker ook eens een authentiek klaargemaakte pad thai, je eet ’m haast overal lekker. Van Thipsamai wordt gezegd dat ze de beste van de stad serveren. Dat je moet aanschuiven in de rij neem je er bij dit award-­winning restaurant maar wat graag bij.”

313-315 Mahachai Road, Samranrat, Pranakorn, Bangkok 10200, thipsamai.com

Wat is volgens jou de meest indrukwekkende tempel?

“Wat Phra Kaew, of de Tempel van de Smaragdgroene Boeddha. Dat is de heiligste tempel van Thailand. Alleen de koning mag het Boeddhabeeld aanraken. Hij is gelegen aan het Koninklijk Paleis, een toeristische trekpleister, en

terecht! Nergens in Bangkok vind je zoveel tempels bij elkaar. Ga op tijd en neem je tijd. Doorgaans sluit het paleis om 15.30 uur. Zelf ga ik er het liefst naartoe op 5 december, want het is dan de verjaardag van de vorige koning en de enige dag dat het paleis tot in de late uren open is. De tempel is dan erg mooi verlicht.”

Na Phra Lan Rd, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200, grandpalace-bangkok.com

 Waar in de stad kan je aan de drukte ontsnappen?

“Dan trek je naar het Lumphini Park, vlak bij de populaire winkelstraat Silom Road. Men noemt het de groene long van de stad. Je kan er ontspannen wandelen, zonder het lawaai van de metropool. Wil je van nog veel meer groen genieten in de stad, schrijf je dan in bij Co van Kessel voor een originele fietstocht door de buitenwijken en de mooie parken die je anders niet te zien krijgt. Het is er ook veilig fietsen, omdat die route zich buiten het drukke stadscentrum bevindt. Een leuke uitstap even buiten de stad is miniatuurpark Muang Boran, in Samut Prakan. Het park geeft een mooi overzicht van het tempel­aanbod in Thailand. Je kan er fietsen huren waarmee je rondrijdt in het park.”

covankessel.com

muangboranmuseum.com

 Waar trek jij met je dochter naartoe?

“Wij houden van een dagje Dream World, een pretpark net buiten de stad. Kinderen ontmoeten er hun favoriete sprookjesfiguren, er is een miniatuurpark en je kan er zelfs met een hogesnelheidstrein rijden. Perfect voor de waterratten onder ons. He-le-maal te gek, is Cartoon Network, het mooiste pret- en waterpark van Thailand. Het ligt in Pattaya, op zo’n twee uur rijden van Bangkok.”

dreamworld.co.th

cartoonnetworkamazone.com

 Hoe verplaats jij je het liefst in de stad?

“Rondrijden met de brommer is een ervaring, maar toeristen zou ik het afraden. Je moet de drukte en de manier van rijden best even gewoon zijn. Taxi’s zijn een pak goedkoper dan bij ons, maar dan riskeer je een tijdje in de file te staan. Voor een tuktuk, Thailands iconische driewieler, betaal je iets meer, maar je moet het minstens één keer gedaan hebben. Het loont de moeite. Logeer je in de buurt van een kanaal of de rivier, dan raak je met een waterbus makkelijk, snel en spotgoedkoop op je bestemming.”

 Waar in de stad zou je zelf graag eens logeren?

“Riva Surya Bangkok, aan de rivier en vlak bij het Koninklijk Paleis, is een rustig en erg mooi boetiek­hotelletje. Je kan er ook de boot nemen naar zowat alle belangrijke attracties, wat je veel tijd bespaart. Het paleis ligt op wandelafstand, en ook het drukke Khao San Road ligt in de buurt.”

23 Phra Athit Rd, Chana Songkhram, Phra Nakhon, Bangkok 10200

 Is er zoiets als een shoppingwalhalla in de stad?

“Er zijn twee districten die daarvoor in aanmerking komen: Siam Square en Pratunam. Daar vind je alle soorten kledij, voor ieders budget. De leukste markt zou de treinmarkt in Srinakarin Road zijn, aan de achterkant van Seacon Square. Je wandelt binnen via een soort garage vol oldtimers en oude voorwerpen, om dan op het marktje zelf terecht te komen. En sinds kort is er een nieuw shoppingcenter bij gekomen, Iconsiam, dat aan de rivier de Chao Phraya ligt. Aan de andere kant van het water ligt Asiatique, eveneens de moeite om te bezoeken. Informeer in je hotel naar speciale boten die je naar die twee shoppingcentra brengen – tenminste, als je hotel niet ver van de rivier ligt – want dan zal je veel sneller ter plaatse zijn. Ook het vernoemen waard is de bloemenmarkt Pak Khlong Talat. De naam zegt het: je vindt er de mooiste bloemen van de stad.”

 Welk kuuroord is er talk of the town?

“Massagesalons waar je ook terechtkan voor lichaamsverzorging, hoef je niet ver te gaan zoeken. Je vindt die bij wijze van spreken in elke straat, en ze zijn doorgaans betrouwbaar en vrij goedkoop. Mag het iets meer zijn, dan is de Oasis Spa een aanbeveling waard. Het verschil ligt hem niet zozeer in de kwaliteit van de massages, maar des te meer in de setting. Het interieur is wondermooi. Er zijn drie locaties in de stad, waarvan eentje wat verderop gelegen.”

oasisspa.net/destination/bangkok

 Wat is je favoriete plaats voor een tête-à-tête?

“Keuze te over, maar mijn favoriet is Belga, op de top van het Sofitel Hotel. Je geniet er van een mooi uitzicht over de stad. En heb je de afgelopen dagen genoeg Thais gegeten, dan kan je hier genieten van de echt lekkere

Belgische brasseriekeuken.”

189 Sukhumvit Rd, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110, belgarestaurantbangkok.com