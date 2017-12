Beste broers Koen en Kris: "Clouseau? Een verschrikkelijk dwaze naam vind ik het" NINA redactie

Filip Van Roe 2017 is het jaar van Clouseau. Koen (50) en Kris (52) Wauters blazen samen dertig kaarsjes uit. Ze zijn bovendien nog lang niet uitgezongen. De twee broers vertellen dan ook honderduit over hun geliefde (bloed)band.

KOEN: "Een verschrikkelijk dwaze naam vind ik het. Clouseau? Niet te geloven dat je met zo'n naam succesvol kan worden."

KRIS: "Een groepsnaam is enkel van belang zolang je nog niet bekend bent. Zodra je band bekend is, is de naam van geen tel meer. Vandaag denken mensen bij Clouseau aan ons, terwijl Clouseau in de eerste plaats een Franstalige familienaam is, en toevallig ook een inspecteur van de politie. Zo zijn er tochnog namen van groepen waarvan je denkt: hoe bedenk je het? Neem nu Queens of the Stone Age. Die mannen hebben ooit op café gezeten en een van hen zei: 'Ik ken een toffe naam! De koninginnen van het stenen tijdperk.' En die anderen zeiden: 'Tof!' Of die andere gast op café, met dé ingeving voor de groepsnaam: nat, nat, nat? En alle anderen: tof! Maar Wet Wet Wet, wat is dat nu voor een naam?"

KOEN: "En De Kreuners, hoe zijn die ooit aan hun naam geraakt?"

KRIS: "Dat is een grappige vertaling van 'crooners', niet? Allee, ik vermoed dat."

KOEN: "Ah. Ik dacht dat het was omdat Walter (Grootaers, red.) meer kreunt dan zicht. (lacht)"

Waar de naam nu echt vandaan komt, hoe het voelt om als twee broers samen te werken en of ze elkaar nooit beu zijn?

