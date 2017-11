Bespaar je familie de last: Zweedse hype laat je al opruimen voor je doodgaat Charlotte Dierckx

11u27 4 Unsplash Vrije tijd We hebben allemaal veel te veel spullen. Van een bureau die bezwijkt onder allerlei kleine prullen tot een boekenkast met boeken waarvoor je ooit tijd ging vrijmaken (wat je overigens niet deed). Hoog tijd om je rotzooi onder ogen te komen en komaf te maken met je hoarding gedrag. Met de Zweedse organisatietechniek death cleaning heb je je inboedel in no-time uitgeplozen.

Death cleaning klinkt misschien niet meteen als iets bevrijdend, maar geloof ons als we zeggen dat je verbaasd zal toekijken van het resultaat. Hoewel de term vroeger was voorbehouden aan vijftigplussers die hun zaken op orde zetten voor hun overlijden, is het ook voor de jonge garde nooit te vroeg om zich van hun rommel te ontdoen.

'Soms realiseer je je gewoon dat je nauwelijks je laden kunt sluiten of die kastdeur steeds hardnekkig terug op een kier komt te staan door een overvloed aan kleren. Als dat gebeurt, is het het tijd om actie te ondernemen, ongeacht je leeftijd', aldus de godmother van de organisatietechniek.

Döstädning

De death cleaningtechniek, die zijn oorsprong vond in Zweden onder de naam 'döstädning', wint steeds meer aan populariteit sinds Margareta Magnusson er haar levenswerk van maakte. De Zweedse artieste ondervond zelf aan levende lijven de last van hoarding gedrag toen haar ouders, schoonouders en man het leven lieten - en zij achter bleef met hun levensverzameling aan spullen. In haar boek Opruimen voor je doodgaat: De edele Zweedse kunst van döstädning geeft de vrouw die zelf inmiddels 'tussen de 80 en 100 jaar' is tips om je rommel onder handen te nemen. Zodat wanneer jij je laatste adem uitblaast de leegte die je achterlaat bij je geliefden niet wordt opgevuld met je spullen.

Begin bij je kleerkast

Ontwijk in eerste instantie alles met emotionele waarde, zoals foto's en andere items die je nauw aan het hart liggen. Reken maar dat je in geen tijd vertoeft in nostalgische sferen waardoor er van opruimen niet veel meer in huis komt. Begin daarom bij je kleerkast. Gooi kledingstukken die je zelden (of nooit) draagt weg, of beter nog: doneer ze aan een goed doel.

Geef spullen weg

Boeken, kleding, speelgoed uit je kinderjaren, de postzegelverzameling van je grootvader, voor alles is er een tweede thuis. Schenk je spullen aan een goed doel of zoek een nieuwe eigenaar dichterbij huis. Denk aan vrienden en kennissen die je waardevolle items met veel plezier een tweede leven geven. Stel jezelf vooral de vraag of de spullen die je weggeeft enkel voor jou of ook voor andere van onschatbare waarde zijn.

Hou je koopdrang onder controle

Hoe verleidelijk het ook is om die schattige theepot of dat te gekke kledingstuk aan de haak te slaan, let op met impulsieve aankopen. Sta er bewust bij stil wanneer je je portemonnee bovenhaalt en wees eerlijk met jezelf: zal je dit echt gebruiken of is het gewoon een leuk hebbeding? En nog belangrijker: zal het zowel jou als je nabestaanden gelukkiger maken?

De Bezige Bij 'Opruimen voor je doodgaat: De edele Zweedse kunst van döstädning' door Margareta Magnusson, € 14,99