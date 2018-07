Benieuwd wat je vriend uitspookt op een typische mannenavond? Deze cartoons verklappen het

Vrije tijd

Gaat je vriend vanavond op stap met zijn maten en ben je benieuwd naar hoe zo’n mannenavond net verloopt? Mannenmodewinkel Only for Men verzamelde uitgaansverhalen die vrienden onderling aan elkaar vertellen en zette die om naar herkenbare cartoons. Toegegeven, het is allemaal een béétje cliché, want uiteraard houdt niet elke man van voetbal en bier. Maar het is wel grappig om te zien en vast ook wel herkenbaar voor velen.