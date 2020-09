Ben jij een microshopper of inspiratiehamster? Interieurdesigners delen meest gemaakte decoratiefouten en hoe je ze overkomt Roxanne Wellens

10 september 2020

16u28

Je hebt een duidelijk idee van de sfeer die je in huis wil, maar je kan niet beslissen over de meubels. Je hebt duizenden prulletjes, die samen maar geen geheel willen vormen. Of dat ene schilderij spreekt je zo aan, maar je bent bang voor de reactie van je schoonmoeder. De kans zit er dik in dat jij jezelf in de weg staat van wondermooi wonen. Hoe los je dat op?

Het creatieve, Britse designduo Jordan Cluroe en Russel Whitehead heeft misschien wel het antwoord voor jou. In hun praktijk zagen ze keer op keer dezelfde problemen opduiken, die mensen tegenkwamen wanneer ze het huis van hun dromen wilden inrichten. Ze onderscheidden drie grote types, waar jij er misschien wel een van bent: de microshopper, de ‘home shy’ of de inspiratiehamster.

DE MICROSHOPPER

Ben jij snel afgeleid door glitters? Wil je steeds mee zijn met de laatste trends? Of ben je snel verleid door interessante deals? Dan ben jij misschien wel een microshopper. Je bent snel afgeleid door de nieuwste kleuren, speciale vormen en koopt dingen zonder te weten waar ze zullen belanden in je huis. Het gevolg? Je eindigt met een verzameling leuke spullen en prullen, maar de samenhang ontbreekt.

Ik moét dit hebben. Ik weet niet waar ik het moet zetten, maar ik moet het gewoon kopen De micro shopper

De oplossing: minder maar beter

Koop minder! Wanneer je het zoveelste woonaccessoire in je handen hebt, bedenk dan op voorhand welk plekje het zal krijgen in je huis. Geen plaats? Dan laat je het beter staan. Een paar bewust uitgekozen, bij elkaar passende items creëren veel meer rust dan een zootje ongeregeld. Stel jezelf bij elke aankoop de vraag: ‘Wil ik écht dat dit voorwerp deel wordt van mijn leven?’ Hoewel het misschien simpel klinkt, kan het je enorm helpen met het maken van bewuste keuzes. Ook als je aan het opruimen slaat en niet weet wat je met de zoveelste geurkaars aan moet, kan je jezelf afvragen of het een belangrijk item voor je is.

DE ‘HOME SHY’

Verstop jij weleens dingen wanneer er bezoek komt? Je weet wel, dat ene versleten dekentje uit je kindertijd, of die boeken over onorthodoxe onderwerpen waar de haren van je schoonmoeder recht overeind van gaan staan. Heb jij ook stapels schilderijen en foto’s in de kelder liggen, maar kan je niet beslissen waar je ze best hangt? En zijn je muren, bijgevolg, hagelwit? Nog een klassieker: je kijkt nog steeds tv op een kapotte sofa, omdat je ‘de juiste’ nieuwe zetel nog niet bent tegengekomen. En je geneert je dan dood voor je verlepte living als er visite komt? Jep, jij bent ‘home shy’.

Ik vind dit een prachtig schilderij. Maar wat als mensen me raar zullen vinden als ik het ophang? De home shy

De oplossing: jouw mening telt

Use it or lose it. Zet die seksboeken in het zicht of haal die Picasso replica onder het stof vandaan. Zet de stukken waar jij van houdt in de verf. Het is en blijft jouw huis. Begin rustig en pak één kamer per keer aan. Zo kan elke kamer bijvoorbeeld symbool staan voor een ander stukje in jezelf waarin jij je op jouw authentieke manier uitdrukt. Het bureau wordt misschien de plaats waar je de kleurrijke, frivole kant van jezelf loslaat die van melige quotes houdt, terwijl de slaapkamer de plek kan zijn waar je innerlijke boeddha tot rust komt. Wees niet bang om ook eens een likje verf te gebruiken. Bijvoorbeeld de kleur die je altijd zo graag hebt gezien, maar nooit durfde te kopen?

DE INSPIRATIEHAMSTER

De wàt? Je leest het goed: de inspiratiehamster. Oftewel iemand die inspiratie in overvloed heeft, maar er niets mee doet. Tien verschillende, super inspirerende Pinterest borden met je favoriete interieur? Een stapel uitgescheurde foto’s uit woonmagazines die je doorheen de jaren verzamelde? Maar niets ervan zie je terug in je eigen huis? Check. Je komt er niet goed uit: wat trekt je nu net zo aan in een afbeelding van een gezellig huis? Is het een gevoel? Zijn het de aardetinten of misschien toch de mooie bakstenen muur?

Ik weet niet waar te beginnen, het is gewoon allemaal zo mooi. De inspiratiehamster

De oplossing: verdeel en heers

Zo’n picture perfect foto van Pinterest kan best overweldigend zijn. Je raakt ontmoedigd en scrolt nog wat verder, tot je uiteindelijk helemaal niet meer weet wat te doen. Ben jij een inspiratie hamster? Probeer de foto’s die jij zo mooi vindt eens te analyseren. Welke kleur verf gebruiken ze? Welke houtsoort? Zijn er stoffen die vaak terugkomen? Patronen die jouw hart sneller doen slaan?

Afbeeldingen op die manier opdelen zorgt er voor dat je je inspiratie zal kunnen omzetten in concrete acties. Je realiseert je misschien dat de combinatie van licht eikenhout en riet je enorm aantrekt, of dat je juist verliefd bent op het samenspel van blauwgroen en okergeel. Soms word je aangetrokken door een ruimte die het tegenovergestelde uitstraalt van wat jij gewend bent. Denk aan die zachtroze badkamer met marmeren accenten, die een schril contrast vormt met jouw door tl-lampen verlicht badkamer-washok waar je liever zo snel mogelijk weer buiten bent. Misschien is het dan tijd om te kijken hoe jij van jouw badkamer een relaxte plek maakt. De lampen vervangen kan al een wereld van verschil geven. Wat dacht je een nep marmeren tandenborstelhouder?