Ben jij al wakker genoeg om deze breinbrekers op te lossen? SV

22 januari 2018

08u47 14 Vrije tijd Zit jij nog wat te knikkebollen op de trein of te suffen achter je computer? Neem dan heel even de tijd om enkele van deze testjes op te lossen. Wie in de vroege uurtjes die hersenen aan het werk zet, voelt zich namelijk meteen alerter. Ben jij wakker genoeg om deze breinbrekers op te lossen?

Let op: als er geen link naar het juiste antwoord staat, dan staat de oplossing gewoon onder het raadsel, maar in het wit. Je moet de tekst onder de vraag dus selecteren om de juiste oplossing te kunnen zien.

1. Hoe is dit mogelijk?

Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis.

(selecteer de ruimte hieronder voor de oplossing)

Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn kleinzoon.

2. Welk cijfer staat onder de auto?

De oplossing vind je hier.

3. Welke kaart(en) moeten we omdraaien om na te gaan of die verklaring juist is?

We zien vier kaarten: een 5, een 8, een blauwe kaart en een groene kaart. Boven de kaarten lezen we: “Als een kaart een even getal heeft op één kant, dan is de andere kant van die kaart blauw”.

De oplossing vind je hier.

4. Maak 24

Maak 24 met 1,3,4 en 6. Deze getallen moet je juist 1 keer gebruiken en je mag +,-,*,/ en haakjes zoveel gebruiken als je wil.

(selecteer de ruimte hieronder voor de oplossing)

6/(1 - (3/4)) = 24

5. Is het in Rusland verboden dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt?

(selecteer de ruimte hieronder voor de oplossing)

Kan niet: een man kan niet met de zus van zijn weduwe trouwen omdat hij zelf dood is.

6. Nog eentje om te zien of je echt wakker bent: hoe vaak zie je het nummer 3?

(selecteer de ruimte hieronder voor de oplossing)

19: 8 keer het nummer 3 in het telefoonnummer, 3 keer op het toetsenbord (8 is vervangen door een 3 en onder 4 staat ook een 3). De tijd staat op 3:33 pm en de batterij is voor 33 % opgeladen. In de naam staan ook nog eens 3 drietjes.

