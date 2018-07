Belg verkiest avontuurlijke of luxueuze reis Liebeth De Corte

23 juli 2018

08u48 0 Vrije tijd Niets mis met de Costa del Sol, maar anno 2018 verwacht de Belg blijkbaar wat meer van zijn vakantie. Een butler, bijvoorbeeld, of een peperdure villa met bubbelbad of een futuristische slaaphut die verstopt zit tussen de bomen. Volgens vakantieplatform Vakantieweb is h et aantal Belgen dat een buitengewoon vakantieadresje heeft geboekt, gestegen met 10% in vergelijking met vorig jaar.

Niet echt een verrassing, maar het zijn vooral de koppels zonder kinderen die vooral op zoek gaan naar het 'onverwachte' en romantiek, denk maar aan overnachtingen op charmante binnenschepen of sprookjesachtige kasteelkamers. Gezinnen met kinderen verlangen dan weer naar een stukje ongerepte natuur of een snufje avontuur. In de bomen verscholen hutten en futuristische ‘slaapbollen’ vallen vooral bij hen in de slaap.

Luxepoesjes

"Maar het zijn heus niet alleen jonge gezinnen die een andere weg durven inslaan. Ook 60-plussers durven de geijkte paden te verlaten", reageert Daniel De Le Hoye, oprichter van Vakantieweb. Zo gaan families ook steeds vaker samen op reis, en zij kiezen dan al gemakkelijk voor wat meer luxe in duurdere villa's of chalets. Liefst met infinity pool, zo blijkt.

"We merken ook dat meer groepen van gemakkelijk 10 tot 15 vrienden het luxueuze leven opzoeken: met privé-bar, catering en zelfs butlerservice. Wanneer ze terugkomen van het strand moeten de hapjes en aperitieven klaar staan. Zeker in Ibiza, Mallorca, Marrakech en Marbella zie je dit soort verhuur opduiken", vertelt De Le Hoye nog. "De prijzen voor dit type van verblijven lopen al snel op van 5.000 tot zelfs 21.000 euro per week voor de hele groep. Het past perfect in de filosofie van heel wat twintigers en dertigers: ‘work hard, play hard’."

Wij vragen ons af: vanwaar deze plotse toename? Wij hebben zo'n donkerbruin vermoeden dat de vele reisfoto's op Instagram daar voor iets tussen zitten. Zulke foto's laten je dromen van verre bestemmingen en zijn misschien het duwtje in de rug om zelf de portemonnee boven te halen voor jouw droomvakantie. Maar volgens De Le Hoye is er nog meer aan de hand. "Economisch gaat het opnieuw een stuk beter, waardoor mensen meer durven uitgeven om iets 'speciaal' mee te maken", verklaart hij.