Auteur van 'Confessions of a Shopaholic': "Ik schrijf niet alleen voor vrouwen" Marjolijn De Cocq

27 maart 2018

16u22 0 Vrije tijd Chicklit? Sophie Kinsella (48), van de Shopaholic-serie, noemt haar werk moderne fictie. Haar nieuwe boek gaat over een aardbeving in een schijnbaar perfect huwelijk.

Ze huppelt haast de trap op bij haar literaire agentschap - opmerkelijk genoeg voor een bestsellerauteur wie haar boeken in meer dan dertig talen zijn vertaald, gevestigd in een doodgewoon rijtjeshuis in een West-Londense woonwijk. De felgekleurde muren zijn volgehangen met affiches van de boeken van Sophie Kinsella in vele buitenlandse uitgaven en natuurlijk met de posters van de filmkomedie Confessions of a Shopaholic uit 2009 naar haar boeken uit de befaamde Shopaholic-reeks.

Er is meer dan die huppel meisjesachtig aan Kinsella, al is ze inmiddels 48, 27 jaar getrouwd en moeder van vijf kinderen in leeftijd variërend van 6 tot 21 jaar en ziet ze het bestellen van boodschappen via internet huwelijk- en levensreddend. De lange losse haren, het overgooier-jurkje, de rijtjes knopjes in haar oren, die gulle giechel - maar vooral, zegt ze zelf: dat ze geestelijk eigenlijk altijd bij 25 is blijven steken, frozen in time.

