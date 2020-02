Atypisch Amsterdam: de beste tips om er een onvergetelijke trip van te maken Irene Schampaert

28 februari 2020

09u05 2 Vrije tijd “Een wereldstad in een dorps jasje.” Zo omschrijft Janne Wellens de stad waar ze haar hart 5 jaar verloor. Laat het fietsen over aan de locals en trek af en toe weg uit het drukke stadscentrum. Maar laat je vooral verrassen door de vele verborgen parels en unieke adresjes.

1. Op welke manier geniet jij graag van het water in de stad?

“Per boot, zonder twijfel! Vanaf de eerste zonnestralen huur ik met vrienden een bootje. Snacks en drankjes nemen we zelf mee en vervolgens doorkruisen we de grachten. Het is bijzonder gezellig, maar ook een aparte manier om de stad beter te leren kennen.”

mokumbootverhuur.nl

2. Wat is de lokale culinaire specialiteit en waar proef jij die het liefst?

“Mocht ik niet intolerant zijn voor tarwe, dan stond ik wekelijks in de (lange) rij om een ovenvers koekje te kopen bij Van Stapele. Een begrip in Amsterdam. Er is slecht één type koekje te verkrijgen, maar het zou het beste van de stad zijn. Krokant aan de buitenkant, met smeuïge witte chocoladevulling. Het lange wachten meer dan waard!”

Heisteeg 4, vanstapele.com

 3. Wat is de meest kleurrijke buurt van de stad?

“Ik heb mijn eerste twee jaren in Bos en Lommer gewoond. Een opkomende multiculturele wijk, wat dieper in stadsdeel West. Marokkaanse eettentjes, Turkse bakkers en hippe koffiebars, je vindt het er allemaal. De marktlieden op het Bos en Lommerplein maken graag een praatje en bieden allerhande producten aan, van kruiden tot textiel. Het Erasmuspark in de wijk wordt omringd door schaduwrijke kanalen en is een populaire plek voor een picknick. Het park heeft een rozentuin, bij café Terrasmus kan je tot ’s avonds laat een drankje bestellen, en er is theater Podium Mozaïek, waar je muziek- en toneelvoorstellingen kan bijwonen. Een inspirerende omgeving.”

Erasmuspark 1, terrasmus.nl

4. Welke plek inspireert jou als creatieveling?

“Het HEM, een nieuw huis voor hedendaagse kunst en cultuur, gelegen in een oude kogelfabriek. De plek is

indrukwekkend groot en biedt ruimte aan zowel beeldende kunst, dans en muziek als licht- en geluidskunst, theater en film. Het ligt in Zaandam, dus kan je het best het pontje nemen vanaf Amsterdam Centraal. Naast een als huiskamer ingerichte bibliotheek vind je er ook een eetcafé, met een terras aan het water.”

Warmperserij 1, 1505 RL Zaandam, hethem.nl

5. Wat moet je absoluut bezocht hebben voor je weer huiswaarts keert?

“Als het je lukt om een plaatsje te bemachtigen, ga dan zeker eens naar het Vuurtoreneiland. Via een boottocht, inclusief aperitief, bereik je het eiland, waar je op een bijzonder mooie locatie een vijfgangendiner geserveerd krijgt. Tussen de gangen door krijg je volop de kans om te genieten van het eiland. Om 23u heb je weer vaste grond onder de voeten.”

Vuurtoreneiland.nl

6. Waar spreek jij af voor een gezellige tête-à-tête?

“Bij Fijnkost is het altijd gezellig zitten. Er is een filiaal in de zijstraat van de Overtoom, maar sinds kort ook een dicht bij het Westerpark. Je kan er lekker borrelen met huisgemaakte snacks en lekkere wijn. Maar ook voor een uitgebreid familiediner ben je hier aan het juiste adres.”

Fijnkost.nl

7. Op welk adresje zou je zelf graag logeren?

“Een tamelijk recente toevoeging op het Java-eiland is Hotel Jakarta, daar waar ooit schepen vertrokken naar de gelijknamige Indonesische hoofdstad. Het is een duurzaam gebouwd hotel met een bijzondere, tropische binnentuin. Er is een gezellige bar, een wellnesscentrum en een groot deel van de kamers hebben uitzicht op het water. Maar ook logeren in de brugwachtershuisjes die het SWEETS hotel omtoverde tot charmante, knusse hotelkamers, moet een aparte belevenis zijn.”

Javakade 766, hoteljakarta.amsterdam

Sweetshotel.amsterdam

8. Waar neem jij vrienden die jou komen bezoeken steevast mee naartoe?

“Sinds ik zelf de This Is Holland Flight Experience uitgetest heb, een 5D-attractie, neem ik hier haast iedereen mee naartoe. Gebruikmakend van de allernieuwste technologie, adembenemende beelden en special effects, lijkt het alsof je echt vliegt. Pure pret voor jong én oud!”

Overhoeksplein 51, thisisholland.com

9. Welk museum heeft jouw hart gestolen?

“Huis Marseille is echt wel bijzonder. Het is, net zoals het Foam, een fotografiemuseum, maar dan wel ondergebracht in een prachtig historisch grachtenpand uit 1965, met de uitstraling van een woonhuis. En ondanks de centrale ligging is het nog niet ontdekt door het grote publiek. Je vindt er voornamelijk hedendaagse fotografie met de focus op Nederlandse, Zuid-Afrikaanse en Japanse artiesten. De expo Outside Fashion, modefotografie anders bekeken, loopt nog tot 8 maart.”

Keizersgracht 401, huismarseille.nl

10. Lunchen of brunchen in een mooi kader, waar stuur je ons naartoe?

“Public Space is hiervoor mijn favoriete adresje. Niet omdat ik er toevallig boven woon, wel omdat ze er de lekkerste koffie en thee hebben en een overheerlijk ontbijt serveren. Dat de bediening er uiterst sympathiek is, is dan weer mooi meegenomen. Ik spreek er graag af met vrienden, maar je kan er ook flexwerken. Het interieur oogt vrij minimalistisch, met een Scandinavisch tintje, met de bar als indrukwekkende blikvanger. Een ander, zeer eigentijds concept is Toki. Daar kan je dan weer terecht voor een lunch met bijzonder verrassende smaken en combinaties. Een ontdekking!”

Bercylaan 301, publicspace.amsterdam

Binnen Dommersstraat 15, tokiho.amsterdam

11. In welke buurt is shoppen een plezier?

“Het drukke stadscentrum kan je beter vermijden. Ik stuur mensen altijd richting Haarlemmerdijk, waar enkele bijzondere leuke boetiekjes te ontdekken zijn. Duurzame kleding en andere mooie producten shop je bij Salt water. Bij Restored scoor je dan weer de mooiste geschenkjes.”

66H, Haarlemmerdijk, saltwateramsterdam.com

Haarlemmerdijk 39, restored.nl

Foto’s: Mirjam Bleeker, I Amsterdam, Eddo Hartmann, This Is Holland, Unsplash, Getty Images.