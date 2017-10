Arrivederci! Dit zijn de beste Europese steden voor een citytrip SV

16u18 0 thinkstock Vrije tijd Je hebt nog wat vakantiedagen over, of je wil er nog even tussenuit voor de feestdagen, maar je weet niet goed waar naartoe? Dan hebben wij goed nieuws: vakantiehuizenwebsite HomeToGo en reisplatform GoEuro onderzochten meer dan 2.000 Europese steden en maakten een handige top 100.

De top 100 kwam tot stand op basis van vijf criteria: nachtleven, activiteiten, eten & drinken, overnachting en openbaar vervoer.



Wie vooral naar leuke activiteiten op zoek gaat, is het best gebaat met een weekendje Londen. Wil je liever het feestbeest uithangen, dan ga je naar Berlijn, en wie het budgetvriendelijk wil aanpakken kiest best voor Kiev. De stad die het best scoort op een combinatie van alle vijf criteria? Dat is Barcelona.

GoEuro