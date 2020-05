Apple maakt het iets makkelijker om je smartphone te ontgrendelen als je een mondmasker draagt Liesbeth De Corte

27 mei 2020

14u35 0 Vrije tijd Mondmaskers zijn niet meer weg te slaan uit het straatbeeld. Dat heeft belangrijke voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo is het veel lastiger geworden om onze smartphone te gebruiken via gezichtsherkenning. Al zou een nieuwe update van Apple dat vervelend probleem temperen.

Toegegeven, we zijn verwend. Eén blik op onze smartphone en we kunnen het toestel al gebruiken dankzij gezichtsherkenning. Superhandig. Alleen werkt het jammer genoeg niet als je een mondmasker draagt.

Apple heeft daar snel op ingespeeld en is beginnen nadenken over een oplossing. Het resultaat: een nieuwe functie, die je kan verkrijgen door je besturingssysteem te updaten naar iOS 13.5. Dankzij die update merkt de software meteen wanneer iemand een mondkapje draagt. Als dat het geval is, kan je meteen je pincode ingeven. Nu moeten mensen eerst wachten tot de gezinsherkenning niet werkt - wat soms tien seconden duurt - om dan over het scherm te vegen om de pincode in te voeren.

Deze nieuwe toepassing moet voorkomen dat mensen hun masker snel even afdoen om hun smartphone te gebruiken, iets wat sterk afgeraden wordt als je zo'n kapje draagt.