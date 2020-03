App ‘QuarantineChat’ laat mensen wereldwijd telefoneren Margo Verhasselt

23 maart 2020

11u03 0 Vrije tijd Zit je alleen thuis en voel je je eenzaam? Dan is de app ‘QuarantineChat’ misschien wel jouw redder in nood. De app brengt je in contact met mensen in dezelfde situatie en koppelt telefoonnummers waardoor je op een veilige manier kan bellen met onbekenden.

“We simuleren de magie van een verrassende conversatie met iemand, iets dat zeldzaam geworden is in tijden van deze pandemie”, staat te lezen op de website van de app ‘QuarantineChat’. Heel wat mensen zitten eenzaam thuis door het coronavirus. Om die eenzaamheid tegen te gaan, wordt massaal naar oplossingen gezocht. De app QuarantineChat biedt er zo eentje.

De applicatie brengt gebruikers op basis van hun telefoonnummer gratis met anderen van over de hele wereld in contact. Je geeft je telefoonnummer in op de website en dan gaat alles vrijwel vanzelf. Je ontvangt oproepen op alle mogelijke momenten en wordt gekoppeld aan andere personen. Wanneer iemand via de app belt, krijg je ‘QuarantineChat’ op je scherm te zien.

Iets voor jou? Meer info vind je hier.