Anne Drake leeft met minder afval: "Op een jaar tijd bespaarde ik 5.000 euro op ons huishoudbudget"

Leven met minder afval, hoe doe je dat? Anne Drake begon twee jaar geleden aan de zoektocht en zet ondertussen nog maar twee vuilzakken per jaar aan de deur. Ze deelt haar beste groene tips.

Annes verhaal

Anne Drake (49) werkte jarenlang samen met haar man in een bedrijf dat multimediaverpakkingen produceerde. Plastic dus. En wel heel veel. Tot Anne de documentaire Plastic Planet van Werner Boote zag. «Plastic is bezig onze gezondheid en onze planeet kapot te maken. Ik kreeg tranen in de ogen. Ik wilde zelf een plastic detox om goed te doen voor de planeet en voor de gezondheid van mijn kinderen.» Ze ging op onderzoek en kwam uit bij de ‘zero waste lifestyle’, waarbij je probeert om zo min mogelijk afval te produceren. Ondertussen is Anne vier jaar met die nieuwe levensstijl aan de slag, haar man verkocht zijn aandelen in het bedrijf en sloeg ook een andere weg in. Het gezin is bijna helemaal plasticvrij en vaart daar wel bij. In haar zoektocht naar groener leven maakte Anne ook heel wat huishoud-en cosmeticaproducten zelf. Die recepten én het recept voor een ecologisch leven goot ze in een blog ‘Ecologie op hoge hakken’ en nu in een boek.

Duurzaam is niet duur

«Ik begon heel klein, door mijn eigen doosjes mee te nemen naar de slager en de supermarkt. Maar steeds vaker zie ik ‘nee, dank u’ tegen plastic verpakkingen. Mijn restafval ging van één zak om de twee weken, naar vijf zakken per jaar tot nu zelfs maar twee per jaar. Ik merkte ook een groot verschil in het huishoudbudget. In een jaar tijd spaarde ik vijfduizend euro uit voor ons gezin van vijf.»

Hou het haalbaar

«Maak het jezelf niet te moeilijk, begin klein. Anders geef je snel op. Ik ben nu vier jaar bezig en ik leer nog elke dag bij. Mijn gezin gaat helemaal mee in de filosofie. Ook zij gaan met de oude broodzak naar de bakker. Maar mijn man lust de zelfgemaakte tandpasta niet, dus hij heeft zijn eigen tube. En op restaurant eet hij nog wél een stukje vlees, al wordt dat steeds minder frequent. Mijn zoon kon de sportdrankjes niet laten. Hij verborg de flessen voor mij, tot we een compromis vonden. Hij koopt nu poeder, zo heeft hij nog één fles afval, en voor de rest gebruikt hij een drinkbus. Zelf heb ik het moeilijk met kledij en reizen. Ecologische kleding vind ik vaak nog te sober, de kleuren zijn zo dof. En reizen kunnen we echt niet laten. We kiezen nu wel altijd voor CO2-compensatie. Wist je dat dat trouwens nooit echt duur is? Voor een retourtje Kopenhagen kost dat vier euro.»

Duurzaam is ook schoon

«Het meeste bespaar ik nu op huishoudproducten en cosmetica. Ik had tientallen potjes en flesjes, maar nu kom ik met vijf huishoudproducten en wat eenvoudige verzorgingsproducten toe. Je stoot dan weleens op vooroordelen. ‘Ben jij dat die haar tandpasta en shampoo zelf maakt? Dat zie je totaal niet.’ (lacht) Maar mijn zelfgemaakte producten werken net zo goed. Ik maakte foto’s van mijn favoriete serum in de parfumerie en ging dan zelf op zoek naar de ingrediënten. En ik zie er toch niet slechter uit nu ik mijn eigen dagcrème maak. Mijn tandarts was zelfs te vinden voor mijn tandpastarecept. Vandaar ook ‘Ecologie op hoge hakken’, ik hou het graag leuk.»

In drie stappen naar een groener leven

«Elke stap die je zet heeft al zin, als we allemaal een beetje helpen. Denk alvast even na over deze drie zaken:

• Vlees eten. We eten het allemaal te veel en dat is niet duurzaam. De vleesindustrie is verantwoordelijk voor 24 procent van de globale CO2-uitstoot. Minderen is al prima, niet iedereen hoeft vegan of veggie te gaan eten. Maar geloof mij, minderen met vlees leidt altijd tot meer. Wij zijn als vegetariërs gestart, maar onder impuls van de kinderen eet ik nu ook vegan.

• Ga met je eigen verpakkingen naar de winkel. Je zal zien dat je alleen maar leuke reacties krijgt. Ik ga het liefst naar de markt of naar buurtwinkels, waar dat makkelijk kan. Zo steun je meteen ook de lokale handelaars. We gaan al jaren naar de bakker met onze oude broodzak. Normaal gooi je die na één brood weg, maar wist je dat je die tot wel 7 keer kan hergebruiken?

• Informeer je over wat er in de producten zit die je dagelijks gebruikt. Vooral in cosmetica en huishoudproducten zitten vaak schadelijke stoffen. Als je geen tijd hebt om ze zelf te maken, kies dan voor producten met een ecologisch keurmerk.»

De vijf regels voor een ‘zero waste’-leven

1. «Refuse: zeg altijd nee tegen plastic zakjes en wegwerpverpakkingen.

2. Reduce: hoe minder voedsel, water, energie je verspilt, hoe beter. Neem een kortere douche, zet de verwarming één graad lager.

3. Reuse: hergebruik waar mogelijk. Koop duurzame spullen die lang meegaan en kies altijd voor de herbruikbare variant in plaats van wegwerp, zoals een drinkbus in plaats van plastic flesjes.

4. Repair: kies voor kwaliteit en herstel spullen waar mogelijk.

5. Recycle: sorteer je afval zo nauwkeurig mogelijk. België munt al uit in het recycleren van verpakkingen: meer dan 87 procent van de huishoudelijke verpakkingen wordt opnieuw verwerkt.»

Duurzaam is het nieuwe normaal

«Duurzaamheid zal mainstream worden, daar ben ik vast van overtuigd. Mensen hebben er steeds meer oren naar. Ik hoop met mijn boek weer wat mensen te kunnen overtuigen door het makkelijker te maken. Zelf moest ik nog enorm op zoek op blogs en buitenlandse websites, dit boek is eigenlijk wat ik vier jaar geleden nodig had. Ik heb uren aan mijn recepten zitten knutselen. Maar nu ze er zijn, is het echt heel makkelijk om vol te houden. Ik spendeer om de drie, vier maanden een tweetal uur aan het maken van mijn eigen schoonmaak- en verzorgingsproducten, dat valt toch mee?»

Doe het zelf! Ecologie op hoge hakken van Anne Drake € 22,50 uitgegeven bij Manteau, www.annedrake.be

